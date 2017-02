Jerko Ivanković Lijanović: Izabrat će me svi građani FBiH, ujedinit ću državu koju Čović i Dodik dijele

Jerko Ivanković Lijanović, lider Narodne stranke Radom za boljitak, prvi je istaknuo kandidaturu za člana Predsjedništva BiH i uopće ne sumnja u svoju pobjedu.U intervjuu za Faktor kaže da ima konkretan plan kako od FBiH napraviti “Zapadnu Njemačku”, kako osigurati poticaje za poljoprivredu od 700 miliona maraka godišnje.

Na mogućnost da će ga proglasiti “novim Komšićem” i “nelegitimnim Hrvatom” kaže: Ponosim te time što će me izabrati svi građani Federacije BiH!

Kako gledate na javno iznesene prijedloge Hrvatskoga narodnog sabora, kao i na one koji su “procurili” u javnost, a koji podrazumijevaju i formiranje najmanje jedne federalne jedinice s hrvatskom većinom?

– Ovo što oni sad rade i predlažu u Evropi se radilo prije 80 godina između Prvog i Drugog svjetskog rata, a rezultat je etničke podjele i ekonomsko siromaštvo. Evropa je poslije 1945. shvatila da takve politike ne vode ničemu dobrom. Integracija i ekonomski razvoj je želja stanovnika Evrope. Vrijeme je da i mi u BiH sustignemo tih 80 godina i da se okrenemo etničkoj saradnji i ekonomskom razvoju. Svoj program sam već prezentirao. Kad je u pitanju uređenje zemlje, mislim da je BiH potrebno ujediniti na principima ujedinjenja Njemačke. Imamo sličnu situaciju. Njemačka je bila podijeljena na dva dijela, jedan pod utjecajem SAD-a i jedan pod ruskim utjecajem. Uvijek zagovaram da svi trebaju očistiti svoje dvorište pa ona drugo. U FBiH je rješenje ukidanje kantona što bi donijelo uštede do 500 miliona maraka. Taj novac treba usmjeriti u ekonomski razvoj i time bismo od FBiH napravili Zapadnu Njemačku.

I Vi ste potpisnik Kreševske deklaracije iz 2007. Već tada su izneseni prijedlozi koji su sličili današnjim prijedlozima HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora. I tad se spominjalo “okrupnjivanje kantona” u “hrvatsku federalnu jedinicu s diskontinuitetom teritorija”. U čemu se ti prijedlozi razlikuju?

– Ja sam u tom trenutku podržao Kreševsku deklaraciju kao jedno od mogućih rješenja. Od tada smo izgubili veliku broj godina. S obzirom na tehnologije kojima danas raspolažemo, uređenje države sad može biti mnogo efikasnije. U toj fazi bi to bio pomak. Sad je to zaostao prijedlog. Da smo tad okrupnili kantone, danas bismo ih mogli skroz ukinuti. Nekad su države funkcionirale na papir, pečat i poštu, danas imamo internet koji omogućava veliku komunikaciju. Imamo mogućnost urediti državu na puno ekonomičniji način.

Kako gledate na odnose predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika? Mislite li da oni sinhronizirano djeluju i da, prema nekim ocjenama, s dvije strane “napadaju” državu?

– To je evidentno. To se vidjelo i nakon izbora 2010. Dodik tad nije htio napraviti državnu vlast sve dok nije HDZ-u omogućen ulazak. Zbog toga je više od godine kasnilo formiranje vlasti. Danas je HDZ BiH u vlasti, a SNSD nije. Oni sve rade zajedno.

Njihova saradnja je bazirana na zastarjelim principima generiranja etničkog konflikta i podjele države gdje je moguće samo siromaštvo. Da su to principi smanjenja administracije, etničkog i ekonomskog ujedinjenja zemlje, onda bi to trebalo pozdraviti. Mislim da poslije izbora 2018. godine možemo u BiH napraviti jedno veliko jedinstvo, udružiti ljude i napraviti veliki iskorak.

Pratili ste, barem preko medija, istupe na Hrvatskom narodnom saboru. Državna zastupnica iz HDZ-a 1990 Diana Zelenika tom prilikom je javno sve izabrane hrvatske predstavnike pitala zašto ne podržavaju tužbu BiH protiv Srbije za agresiju i genocid kom prilikom su i Hrvati stradali i prepolovljen je njihov broj. Zašto hrvatski predstavnici to pitanje ignoriraju? Treba li BiH ići na reviziju tužbe i presude?

– Tu su jasni zajednički stavovi vraćanja u prošlost i dezintegracije zemlje. Očito su se SNSD i HDZ BiH našli na istim ciljevima. Evidentno je da im je puno toga, nažalost, i uspijevalo. Ja tu imam jasan stav. BiH u pravnim sporovima treba iskoristiti sve pravne lijekove da bi se došlo do pravednije presude. Tu uopće ne treba polemizirati.

Mislite li da ćemo imati izbore 2018. godine, ako znamo da nas čeka provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetima “Sejdić i Finci”, “Zornić”, “Pilav” koje se tiču izbora članova Predsjedništva BiH i Ustavnog suda BiH o načinu izbora delegata u Dom naroda FBiH?

– Evidentno je da bi vlast zasnovana na diktatorskom načinu vladanja najradije ukinula izbore. Potvrdu toga imamo u Mostaru gdje je to napravljeno i to namjenski razvlače što duže. Njihov cilj je taj mostarski model koji se za njih, ne za Mostarce, pokazao uspješnim. To bi oni sad htjeli prenijeti na državu. Uvjeren sam da je našim građanima tako teška situacija da bi to izazvalo velike proteste. Zbog tog straha će izbori biti. Do izbora se ništa od navedenog neće riješiti. Mi moramo održati izbore i izabrati nove ljude koji će to promijeniti.

Imate li Vi i Vaša stranka konkretan prijedlog za Mostar?

– Nama je prihvatljivo bilo koje rješenje koje će usuglasiti dvije vladajuće stranke. Dajte da održimo izbore pa ćemo onda mi po želji građana urediti Grad Mostar. Statut Mostara se može svaki dan mijenjati po želji građana, to je stalni proces.

Kako biste riješili izbor članova Predsjedništva BiH?

– Najprikladniji je neizravni izbor iz Parlamenta BiH. S obzirom na ovlasti Predsjedništva BiH, možemo uzeti model Njemačke. Kod izravnog izbora uvijek imamo spekulacije.

Najavili ste kandidaturu. Je li Vas strah da će Vas proglasiti “novim Komšićem” i “nelegitimnim Hrvatom”?

– Mene nije strah. Upravo suprotno. Ja sam ponosan što će za mene 2018. glasati svi stanovnici FBiH. Moramo omogućiti stanovnicima da biraju najboljeg kandidata, da ne glasaju na osnovu etničke pripadnosti, već sposobnosti. Često se sjetim pokojnog oca Stipe koji mi je govorio da se ne ponosim onim za što je on zaslužan, već onim što sam napravio svojim sposobnostima. On mi je rekao da me je upisao kao Hrvata, a mogao me je upisati kao nešto drugo.

Stranke HNS-a na čelu sa HDZ-om BiH insistiraju na tome da Hrvati moraju birati Hrvata.

– To ne bi trebalo biti ni u Hrvatskoj gdje su Hrvati većinsko stanovništvo, a kamoli u višenacionalnoj BiH. Trebamo birati najsposobnijeg, a ne najpodobnijeg.

Kakvo je danas stanje unutar Vaše stranke?

– Jako sam pozitivno iznenađen. Moja pobjeda nije upitna. Moj program i ja ćemo sigurno dobiti potrebnih deset posto glasova, a dobit ću i više. Paralelno toj pobjedi važno nam je imati i dovoljan broj zastupnika u parlamentima FBiH i BiH. Imamo jako puno novih ljudi koji su iskazali želju biti kandidati i učestvovati u promjenama.

Kako ćete finansirati kampanju? Hoćete li se fokusirati na izravan pristup i tribine ili na online medije?

– Uvijek sam bio dostupan svim našim građanima, bilo izravno bilo preko društvenih mreža. Cilj nam je i u budućnosti omogućiti najjednostavniju komunikaciju kako bismo im izložili našu viziju, program i planove. Pozvao sam sve naše građane da ulaganjem u boljitak putem donacija “kupe dionice” naše stranke. Očekujemo veliki broj članarina i donacija. Neki poseban novac nam, ako znamo moderne načine komunikacije, neće biti ni potreban.

Bili ste resorni ministar u Vladi FBiH. Kako gledate na današnje stanje poljoprivrede u BiH?

– Iza sebe sam ostavio Strategiju razvoja poljoprivrede na više od 250 stranica. Od toga nije urađeno skoro ništa. Poljoprivrednici su opljačkani kroz smanjenje poticaja i otkupnih cijena. Evo, samo otkupne cijene mlijeka i tovne junadi su smanjenje 20-30 posto. Ja to nikad nisam dozvolio i kada se 2018. vratim u vlast, te cijene ćemo vratiti. Upravo pišem novu strategiju razvoja poljoprivrede za period 2019. – 2026.

Mi krajem ove decenije ulazimo u pregovore o tome sa EU-om. Što tad ispregovaramo, vrijedit će kad postanemo članica što je realno nakon 2026. Ključni kriterij u pregovorima je da se na EU ne može prenijeti veća obaveza nego što je i sami izdvajate u pretpristupnom periodu. Slovenija je prenijela oko 700 miliona maraka. FBiH je slična Sloveniji po broju stanovnika i površinama tako da ću od 2019. do 2026. povećati poticaje na tih 700 miliona maraka i time provesti prvi ključni cilj. Moramo imati dovoljno hrane za potrebe stanovništva pa i iz sigurnosnih razloga. Drugi je cilj obraditi sve površine i sačuvati ih. Uz to moramo zadržati ljude u ruralnim područjima. Evropskim novcem, našom bogatom zemljom i vrijednim poljoprivrednicima sve ovo možemo provesti i postati ozbiljan izvoznik hrane.

Znamo da ne možete razgovarati o procesu protiv Vas. Možete li nam možda reći kad očekujete završetak procesa?

– O procesu ne mogu govoriti, ali očekujem da će se to završiti prije izbora 2018. i da se to neće “razvući”.

Predrag Zvijerac (Faktor)