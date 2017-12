Jeremy Bowen, reporter BB-a : Ljudi u istočnom dijelu Mostara nisu imali izbor: Morali su se boriti ili umrijeti (Video)

Ostao je upamćen njegov hrabar profesionalni i ljudski pristup patnjama Mostaraca u najtežim ratnim danima, te trajno zadužio grad i njegove građane, prenoseći svijetu istinu i njegovo lično svjedočanstvo o njihovoj tragediji.

U intervjuu za TV1 ljetos je poručio kako je šta su ljudi uspjeli izdržati u Mostaru.

“Znate, ja smatram ljudi da u istočnom dijelu Mostara nisu imali izbora. Morali su se boriti. U to vrijeme nije bilo izbora. Rat u BiH je bio jako težak. Na svim stranama je bilo i jako dobrih i jako loših ljudi. Ali mene je jako impresionirala solidarnost ljudi ovdje. Svi su bili jako aktivni, organizovani. Imali su vrlo malo hrane, ali su je dijelili. Znate, u Sarajevu je tokom opsade bilo puno korupcije. Svi se sjećamo da je postojalo jako crno tržište. Neki ljudi su se jako obogatili. Sjećam se da sam po kafićima u Sarajevu viđao momke sa ovako debelim svežnjevima njemačkih maraka, to su bili šverceri. Tako nešto nije postojalo ovdje. Ljudi su ovdje uspjeli spriječiti takvu vrstu korupcije. Mene je rad ljudi ovdje impresionirao. Bio je to jako težak posao, a oni su uspjeli izdržati”, kaže Bowen.

Film je snimio u Istočnom dijelu Mostara na vrhuncu rata, kojim je svijetu – kamerom i rječju svjedoka, detaljno i autentično prezentirana tragična ratna istorija Mostara. Glavni sagovornik u Bowenovom filmu bio je ratni mostarski komandant Esad Humo. Upravo je Humo, koji se kao komandant borio za mir u Mostaru a danas u ime misije OSCE-a, čuva mir u Ukrajini, uručio nagradu Bowenu koji je u Mostar došao nakon 24 godine.

Bowen je i pred haškim tribunalom svjedočio o stradanjima stanovnika Mostara pod vojnom opsadom izloženih granatiranjima, gladi i oskudici, te i na taj način, u sudnici doprinio traganju za istinom i pravdom.

“Ja smatram da je proces u Hagu bio veoma važan u smislu izgradnje nove države ovdje. Ako imate državu u kojoj su se desile loše stvari koje niko ne istražuje, to zadržava otrov u državi. Važno je da postoji proces, da ljudi koji su počinili užasne stvari budu kažnjeni, i što je najvažnije, da postoje detaljne informacije o tome šta su uradili”, rekao je Bowen za TV1.

(Klker.info-Vijesti)