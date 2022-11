Jelena Trivić ‘oplela’ po stranačkom kolegi: Draško je Dodikov, navijao je i pomagao mu u krađi

Jelena Trivić, kandidatkinja PDP-a za predsjednicu RS reagovala je e na gostovanje Draška Stanivukovića na Face TV. Istaknula je da “on nastavlja sa svojim manipulacijama”, te da je krajnje vrijeme da i ona nešto kaže.

“Nisam iznenađena količinom laži koje je Draško Stanivuković iznio sinoć o meni u emisiji Face TV. Nisam iznenađena Draškovim manipulacijama, to je njemu svojstveno, ali me iznenadilo da laže i u ime grupe funkcionera PDP-a čiji je on očigledno portparol, a u čijim igrama ja ne učestvujem i to moram da naglasim. O njegovim manipulacijama ćutim već više od godinu dana jer nisam htjela razočarati narod koji to donedavno ne bi razumio, ali pošto se gospodin „simbioza“ sam počeo ratotkrivati i raditi po nalogu svog stvarnog šefa, Dodika, nema razloga da i ja dalje ćutim“, rekla je Trivić.

Istaknula je da su ga podržali za gradonačelnika, “ali ne da bi on i polusvijet kojim je okružen urnisali Grad, nego da bismo mijenjali ono što je režim uveo kao model vladanja”.

“Bahati i gramzivi, vrlo brzo on i ljudi kojima je okružen pokazali su da su gori i od najgoreg dijela Režima. O tome da ni riječi nije rekao o izbornim krađama, to je jasno, on je navijao i pomagao Dodiku u krađi, a dokaz za to je otvaranje vreća iz Banja Luke tokom kontrolnog brojanja. Ko god je upućen u stanje u vrećama iz Banja Luke, zna o čemu pričam. Stvarnu razliku u Banjoj Luci u moju korist nikad nećemo znati, ali je krajnje drsko i bezobrazno da moj rezultat pripisuje sebi iako je sve učinio da ga umanji, kontrolišući preko svojih ljudi da sistem posmatrača bude jedno opšte rasulo. To mu je vrh PDP-a takođe dozvolio”, navela je Trivić.

Dodaje da se “časno borila protiv dvije kriminalizovane imperije, Dodik i Stanivuković, koje su se nakon objave prije skoro godinu dana da ću ja biti kandidat za predsjednika brže-bolje udružile da me ruše”.

“I morali su pokrasti izbore da bi me srušili. Godinu dana su zajednički udarali na mene, lažima, falsifikatima, podmetanjima, raznim begićima i nije im pošlo za rukom. Ćutala sam kažem jer ljudi ne bi razumjeli, bila bih optužena za razdor opozicije i umanjivanje šansi za pobjedu i nisam sebi mogla dozvoliti da razočaram ljude koji su vjerovali da je naša zajednička borba protiv režima moguća. Ali ta famozna „simbioza“ traje već odavno. Ona nije počela mostom u Česmi, o tome ima mnoštvo dokaza. O tome da je pomagao režimu u mom rušenju postoje takođe dokazi ali nije potrebno da ih iznosim sve odjednom. Samo ću pomenuti kandidaturu njegovog, šta god da mu je, Ivana Begića što je imalo za cilj zbunjivanje javnosti i odvlačenje glasova. Taj dio oko njihovih relacija me zaista ne interesuje jer to nije moj domen razmišljanja”, rekla je Trivić, te dodala:

“Draško jeste Dodikov, ali u tome ima podršku i jednog dijela vrha PDP-a. Zašto oni to rade, koja je pozadina, to neka oni odgovaraju. Zašto je dolazio na proteste, treba i na to odgovorim. Pa samo da ljudi ne bi pročitali da je Dodikov, iako je iz njegova dva govora napokon sve postalo jasno. I olakšan moj teret skrivanja istine. Sad se sve zna. Ne da je Dodikov, nego da su jedno, lice i naličje. Gramzivi, pohlepni, bahati, spremni na sve da bi se dokopali moći i novca. Nevjerovatno zvuči da neko bogat želi još, ali brojni primjeri iz upravljanja gradskom upravom to dokazuju. Sve što je uradio meni nije bitno, ali to što je svakog iz gradske uprave ili PDP-a ko je meni malo uljudnije rekao dobar dan, maltretirao, mobingovao, šikanirao, sklanjao, to je veće nedopustivo. O kome god da se radi. A radi se o većem broju ljudi. To je bolest i patološka mržnja prema meni. Nije bitna percepcija kako kaže Stanivuković, bitna je ISTINA. Istina se neće zaustaviti. Ni sto Dodika tu neće pomoći. Jer on jeste na zalasku, a ja imam snage više nego ikad da se borim protiv svakog novog dodika koji se pojavi. Kako god da se zvao”.

Na kraju, navela je, nije joj žao što je stala pred Lukača.

“Opet bih to uradila, ali pošto je pomenuo tu sliku koju je objavio kao podršku meni pred izbore, tog momenta kad on njega udara a ja hvatam ruku, javnost treba da zna da je ubijeđivanje da se to objavi trajalo danima i da je to uradio kada su ga zamolili neki drugi ljudi, a ne ja, a on onda nije imao kud jer bi se razotkrio da je njegova podrška meni samo laž. To je možda detalj, ali detalj koji govori o tome ko je on, a ko sam ja. Kakav je njegov karakter, a kakav moj. Ja bih to opet uradila jer nisam branila samo njega nego ISTINU koju je i on tada zastupao”, zaključila je Trivić.

(Kliker.info-N1)