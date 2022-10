Jelena Trivić: ”Narod ima pravo na fer i poštene izbore, a ne kupljenje, pokradene, mafijaške”

“Nisam pokradena ja, pokraden je narod. Umjesto što traže od mene da priznam mafijašku pljačku, vi ste im večeras poručili šta da rade. Odlazite, narod vas neće”, poručila je na večerašnjim protestima opozicije u Banjaluci Jelena Trivić. Nakon obraćanja Trivić, skup opozicije je završen.

“Ako pustite pljačku na dan izbora, kako da očekujete da ne bude korumpirano zdravstvo, obrazovanje? Kako da igdje bude dobro, ako se začne korupcijom, mafijom, batinašima”, kazala je Trivić i dodala:

“Raselili su trećinu stanovništva, znam da ima mnogih koji žele promjene. Narod ima pravo na fer i poštene izbore, a ne kupljenje, pokradene, mafijaške”.

Kaže da se okupljeni narod neće povući.

“Povući se nećemo, to da znate, stati nećemo. Ključno u rečenici žene koja mi je upisala nulu je to što kaže da je dobila instrukcije. Od koga? Nije njima to palo na pamet samima, od nekog su dobili instrukciju”.

“Kada odbranimo izbornu volju biće nam bolje sve druge dane u godini”, dodala je.

Za kraj je predstavila dva zahtjeva.

“Imamo dva zahtjeva: od CIK-a tražimo ponovno prebrojavanje glasova na svim mjestima u cijeloj RS te analizu i ekspertizu svih bijelih listića. Od pravosudnih institucija tražimo da izvrše istragu protiv svih lica koja su u izbornom procesu prekrajali izbornu volju građana. Moraju se kazniti izvršioci toga, a posebno njihovi nalogodavci. Ovo su zahtjevi koji će se dopunjavati u zavisnosti kako bude tekao ovaj proces. Mi ćemo na sve načine tražiti da se sve ovo uradi kako treba, ništa ne tražimo osim istine i moramo izvršiti pritisak jer institucije rade samo kada vršite pritisak. Ako ga ne vršite, oni leže i samo ruka od ruku i gotovo. Ovaj put neće biti, istrajat ćemo”.

(Kliker.info-N1)