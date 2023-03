Jelena Trivić: HDZ je veza Dodika i Schmidta, s režimom nema dilova i talova

Ko sa režimom u RS-u pravi dilove, talove, kombinacije? Zašto pod istim krovom jedne stranke nema mjesta za nju i Stanivukovića? Osniva li novu stranku? Kome treba psihijatrijska pomoć? Imaju li Schmidt i Dodik komunikaciju? O novom Ustavu RS-a, državnoj imovini, zakonu o kleveti, čašama i flašama, i ko joj politički zabija nož u leđa – na ova, ali i ostala pitanja za Mrežu odgovarala Jelena Trivić, još uvijek potpredsjednica PDP-a.

Na početku kaže da nije još došao momenat u kojem će saopštiti svoje dalje političke odluke.

“Javno sam rekla da ću ostati u političkom životu, da sam to dužna garađanima, narodu Republike Srpske obzirom da sam dobila veliku podršku na prethodnim Opštim izborima i da sam tom podrškom obavezana da nastavim svoj politički rad. U sukobu sam koncepata koje ja zastupam i koje zastupaju neki drugi u PDP-u i mislim da ću to prevazići na adekvatan način.”

Naglašava da nije pitanje Jelene Trivić i Draška Stanivukovića niti Branislava Borenovića lično.

“To je pitanje koncepata koje mi personifikujemo. Ja personifikujem koncept, put i način djelovanja koji je baziran na određenim principima i vrijednostima, a to je ako za nekoga kažete da je režim, da je obesmislio sve u ovom društvu, da je šteta za RS, ako se borite protiv takvih onda nemate saradnju s njima. Ne možete se boriti tako što ćete s njima praviti dilove, talove, kombinacije. Ja taj koncept u potpunosti odbacujem i ne prihvatam. Za mene nikakva saradnja, približavanje, popularno je danas u Banja Luci reći simbioza sa režimom, je neprihvatljiva. Ja jesam rekla ili jedan koncept ili drugi. Pod istim krovom nema mjesta za oba koncepta.”

Na pitanje da li bi prihvatila da bude predsjednica PDP-a Trivić odgovara: “Hipotetički, možete doći u situaciju da ono kako ja vidim stranku, je ne vide baš svi tako. Moj politički protivnik je režim, moji politički protivnici nisu ljudi unutar PDP-a. Ali ako oni mene stalno sputavaju u mojoj političkoj borbi sa režimom, buše sa strane, zabijaju nož u leđa, podmeću stupice, ako ću ja voditi stranku u kojoj ću se više baviti unutarstranačkim stvarima i ne biti potpuno jasan da smo svi zajedno na tom frontu političke borbe, onda je jalova borba protiv režima na takav način. Ja mogu doći u tu situaciju da kažem da, evo kandidujem se za predsjednika PDP-a i da prilično glatko to i ostvarim. Ali znam šta me čeka poslije toga. I ja to ne želim. Imam podršku onim pravih, iskrenih simpatizera stranke, ali imam ogromna nerazumijevanja ne samo sa nekoliko pojedinaca, ima tu cijela jedna grupa, plejada ljudi. To su ljudi koji se ozare kad ih nazove Milorad Dodik. To su ljudi koji su za mene bezvrijedni pažnje.”

Sve što je Dodik ispaljivao je ostalo mrtvo slovo na papiru

Ističe da sa Draškom Stanivukovićem nema kontakt jer nema potrebe za tim.

“Ja sam rekla šta sam imala, nisam povukla svoje stavove. Niko me nije demantovao i ja sam to ostavila iza sebe, tamo gdje i treba da bude. Jedina stvar koju bih voljela s njim popričati je da mi kaže gdje je ono drvo, ono porodično stablo što je najavljivao, porodice Dodik i njegovih firmi, režimskih firmi. Pošto ga on nije htio iznijeti na Trg Krajine, sakrio ga je u jednom momentu kad je sazrio, kako on to kaže, pa evo da da meni drvo, iznijet ću ga ja na Trg Krajine. Samo da mi kaže gdje je, gdje su ga sakrili.”

Trivić kaže da su joj razne spinove pakovali ljudi iz stranke od kojih je to režim preuzimao.

“Vidim da kad god se pojavim u medijima botovi pišu da sam ja ovakva i onakva, da meni treba ljekarska pomoć, da me treba strpati u psihijatrijsku kliniku. To ide iz glava ljudi koji više nemaju šta meni da kažu, pa će onda smislsiti tu jednu gadost da sam ja osoba kojoj treba nekakva pomoć te vrste. Ja se nisam srušila ni tada, neću se srušiti ni sada. Ne dajem značaj tim komentarima jer su potekli od onih kojima možda zaista treba određeni vid psihijatrijske pomoći.”

O najavi novog Ustava RS-a kaže: “NSRS je krajem 2021. godine donio određenu deklaraciju, odnosno principe ustavnih promjena. Ne znam dokle su došli s tim i da li će ispoštovati to što je doneseno. Ne znam da li postoje uslovi za takvo nešto. Znam da mnogi zaključci NSRS-a nisu ispoštovani. Dodik nije opasan u tom smislu, sve što je on ispaljivao je ostalo mrtvo slovo na papiru.”

Sjemen korupcije posijano na dan izbora

Trivić ističe da je dio međunarodne zajednice prešutio na izbornu krađu, odnosno odigrao u korist Milorada Dodika.

“Konkretno mislim na Christiana Schmidta koji je prije nego što je 10. oktobra donesena odluka o kontrolnom brojanju, on je 5. oktobra izjavio da je bilo manjih tehničkih nepravilnosti. 7. oktobra je izjavio kako na izborima neki pobjeđuju, neki gube i da ovi koji gube treba da se pomire. Valjda je to bila poruka upućena meni. Mi trenutno imamo lažnog predsjednika RS-a, imamo vlast formiranu na korupciji i ja to opisujem da je smjene posijano na dan izbora. Sjeme korupcije, da ne može da iznikne ništa dobro. I sve dalje što gledate su plodovi toga.”

Smatra da je međunarodna zajednica išla linijom manjeg otpora.

“Ako je neko mislio Milorad Dodik promijeniti onda je on zaista naivan. Ili je imao neke druge težnje. Možda nekakve dogovore s njim koje ne znamo. Ako se iko dogovarao sa strancima, radio je to Dodik. Ja mogu iznijeti svoje sumnje u vezi Christiana Schmidta. Nije nama međunarodna zajednica ta koja treba da bira ko će biti oni koji vrše vlast ili ko će biti partneri.”

Trivić naglašava da narod treba da bira, a da je problem u RS-u taj što je narodu to pravo oteto.

“Narodu nije data šansa i u tom pogledu je uloga Christiana Schmidta upitna. On je određene odluke nametnuo i evidentno je na koju stranu je to nageto. Znate za partnerski odnos HDZ-a i SNSD-a i možda je baš HDZ bio ta veza koja je bila iza kamera.”

Širi se loša teza da je živjeti pošteno uzaludno

O zakonu o državnoj imovini kaže: “Vidim nespremnost da se ta tema zatvori, da se ide ka rješenju. Ovdje svi idu sa svojih maksimalističkih pozicija ka nerješavanju toga i onda će opet NSRS donijeti zakon, opet će reagovati Ustavni sud i ne znam do kada može ta igra da potraje.”

Smatra da svako političko pitanje ima rješenje.

“Ako smo mogli da zaustavimo rat, potpišemo Dejtonski mirovni sporazum, onda je sve moguće.”

Trivić navodi da je zakon o kleveti donesen sa cilje da budu kažnjeni svi koji ne misle kao režim.

“Neće se on odnositi samo na novinare, nego na svakoga ko na javnom mjestu ili putem javnim medija proširi navodnu laž. Ja sam odmah reagovala na to i rekla sam da svi oni koji će i dalje pričati o kriminalu režima imaju moju podršku, a kao dokaz te podrške sam rekla da ću ja i dalje ponavljati da imamo lažnog predsjednika, vlast formiranu na izbornoj korupciji. Pa evo neka i mene kažnjavaju, prijavljuju, neka rade šta god hoće. Svemu dođe kraj. Širi se jedna loša teza da je živjeti pošteno uzaludno.”

“Dok imamo pravosuđe koje je pod kontrolom političkih, korumpiranih elita ne vjerujem da će se režimu vratiti ovaj zakon na način da će sudovi postupati po prijavama protiv njih. Ali da im se može vratiti da način da stvore revolt, bunt kod ljudi, da s proljeća dođemo u situaciju da imate nezadovoljne borce, nezadoovljegrađane zbog poskupljenja, vidite njih kako se bahate. I mogu doći u situaciju da to ili nešto drugo bude inicijalna kapisla za određeni revolt naroda”, zaključila je Trivić za Mrežu.

(FTV)