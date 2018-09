Jelena Milić : Vučić je uzdizanjem Miloševića sve upropastio

U razgovoru za Vijesti Milić je sasvim korektnim i uspješnim ocijenila prvi dan Vučićeve posjete, tokom kojeg je najavio mnogo novih investicija na sjeveru Kosova.

– Njegov govor u subotu je bio usmjeren na budućnost i ekonomiju, a govorio je i o tome da ratovi više ništa ne donose – kazala je Milić.

Međutim, smatra kako je sve to u sjenu bacilo Vučićevo obraćanje u Kosovskoj Mitrovici, nakon što mu je kosovska policija zabranila posjetu selu Banje.

– Jesmo li mi ili neko drugi isporučili bivšeg predsjednika Srbije, između ostalog, i zbog naše, tobož zločinačke politike na KiM, jesmo li mi isporučili i naše vojne i policijske generale Haškom tribunalu? – zapitao se, između ostalog, Vučić, dodavši da je “Milošević bio veliki srpski lider, namjere su mu svakako bile najbolje, ali su nam rezultati bili mnogo lošiji”.

Ovakvim Vučićevim porukama, smatra Milić, apsolutno nije bilo mjesta. Posebno ju je pogodilo, kaže, što je srbijanski predsjednik na račun prethodnih režima uputio kritiku jer su optužene za ratne zločine isporučivali Hagu.

– Pa, to je najbitnija stvar reformi u Srbiji od 2000-tih pa naovamo. Umjesto da se time ponosimo i kažemo da više nismo “crne ovce”, on to prebacuje kao krivicu drugima. A što je još gore – da se to nije desilo, Srbija ne bi ni bila u procesu evropskih integracija. Premijer Đinđić platio je glavom jer ga je ubio antihaški lobi, a Vučić se sada hvali uspjesima evropskih integracija, iako da toga nije bilo, ne bi se viđao ni s Merkel, niti sa bilo kim drugim – tvrdi Milić.

Prema njenim riječima, Vučićeva posjeta trebala je uvjeriti građane srpske nacionalnosti na Kosovu da će Srbija nastaviti investirati i finansijski ih pomagati.

– Najavljena je izgradnja vrtića, obrazovnih i zdravstvenih institucija, i to je sve uredu. Takva vrsta ohrabrenja Srbima na Kosovu zasigurno ne može da šteti. Nisu bile loše ni poruke da nikog neće pozivati na nasilje, što je ipak različito od onoga što je Milošević govorio: “Ako ne umijemo da radimo, barem umijemo da se bijemo” – dodaje Milić.

Stoga joj, naglašava, uopšte nije jasno zašto Vučić ne podvuče crtu i ne distancira se od Miloševića. Poručuje da on, za razliku od drugih, ipak ima nekoliko aduta u svom rukavu.

– On komotno može da se povuče iz pregovora i kaže: “Zapad nema nikakvo razumijevanje ni za minimum srpskih zahtjeva”, i pobijedi na izborima na svom rezervnom planu – jačanju odnosa s Rusijom, Kinom i Turskom – kaže Milić.

Vučićevu poruku o produženom trajanju pregovora s Kosovom, za koje je naveo da se čak mogu odvijati i u narednih 10 ili 20 godina, ocijenila je dijelom njegovog političkog plana, koji je ovog puta otkrio Kosovarima i međunarodnoj zajednici.

Naša sagovornica jučer je prisustvovala radnom ručku predstavnika nevladinih organizacija u Srbiji s američkim senatorom Ronom Johnsonom, koji se nakon posjete Grčkoj i Prištini, nalazi u dvodnevnoj posjeti Beogradu. Očekuje se da bi on mogao pomoći u novoj fazi dijaloga Srbije i Kosova.

Johnsonovu posjetu Beogradu ocijenila je veoma važnom, jer se dešava u periodu kada se u srbijanskoj javnosti postepeno formira javno mnijenje da Amerikanci imaju znatno više razumijevanja za Srbiju i da su spremni saslušati njene argumente.

– Ovo je njegova druga posjeta Srbiji. Prošli put kad je dolazio bio je zabrinut zbog statusa srpsko-ruskog humanitarnog centra. Mislim da je za Srbiju jako dobro što u međuvremenu nije poklekla ruskim pritiscima i tom centru nije dodijelila diplomatski status – govori Milić.

Kao nekome ko je na čelu Centra za evroatlantske studije, koji zagovara jaču integraciju Srbije, prije svega sa SAD-om i NATO-om, Milić navodi kako joj se čini da u srbijanskoj javnosti odjednom više nema tako velike odbojnosti prema SAD-u, kao što je bio slučaj ranije.

– Čak ni naslovne strane najgorih tabloida više ne nose naslove poput “Trump voli Srbe”, nego se s malo više pažnje i znanja govori o američkoj politici prema regionu. Mislim da je to jako bitno za Srbiju, koja bi iz procesa pregovora s Kosovom trebala izaći ne potpuno ponižena, i po mogućnosti ostati u procesu evropskih integracija, što može da se desi ako Amerikanci pokažu malo razumijevanja – napominje Milić.

Poručuje kako bi i srbijanska strana trebala pokazati razumijevanje, ali je Vučićev govor “tipičan primjer onoga što je bilo kontraproduktivno u tom smislu”.

Milić navodi kako će Johnsonove procjene sigurnosnih implikacija potencijalnog dogovora između Srbije i Kosova vjerovatno imati i te kakvu težinu.

– Iskreno se nadam da će u razgovorima sa srbijanskim zvaničnicima dobiti uvjeravanje u njihovu posvećenost rješavanju odnosa Srbije i Kosova, a prije svega neupitnosti teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine – zaključuje Milić.

(Kliker.info-Vijesti)