Jelena Milić : EU zvaničnici moraju da se otrijezne, uvedu sankcije Dodiku i uvide pogubnu politiku Hrvatske u BiH

MUP RS je nabavio 2.500 komada puška. Tvrdi se da je sve urađeno po zakonu. Međutim, kako gledate na ovo gomilanje naoružanja u RS posebno u ovakvim političkim prilikama?

MILIĆ: Uz ogradu da ne poznajem svo zakonodavstvo BiH moram reći da u autoritarnim zemljama ta floskula u skladu sa zakonom više ne znači mnogo. I kod Putina se sve radi u skladu sa zakonom. Mnogo značajniji je politički kontekst u kome se takve stvari dešavaju, a uzimajući u obzir ono što se s tim paralelno dešava to nas dovodi u situaciju da mislim da je taj trend u najmanju ruku negativan. Mislim da je dobro na vrijeme alarmirati javnost i razjasniti sve nejasnoće.

Mi ne možemo zanemariti činjenicu da više od godinu dana Dodikov režim aktivno podriva državu BiH, i on je bio prekinuo lanac komandovanja OS BiH kada je zahtjevao vojnu jednicu koja treba da ukaže počast neustavnom danu RS-a. Jedino je tada bivša komadantica NATO-a u BiH, bila dovoljno hrabra da to tako eksplicitno nazove. Čini me da je zapadna međunarodna zajednica prilično do te mjera šutljiva da ponovo postaje saučesnik u tim negativnim trendovima.

Drugi kontekst je sljedeći ; taman neka se nisu nijedan dan trenirali u ruskom humanitarnom centru, a vidjeli smo da zajednički pucaju i vježbaju na terenima Vojske Srbije, ovi parlamilitarci koji su se pojavili, toliko ima veze i dokaza da su to isti ljudi koji su zamislite slučajno učestvovali i anti NATO demonstracijama u Srbiji. Sada se vidi koliko je nivou umiješanosti i ruskih obavještajaca i aktivista “Demokratskog fronta” iz Crne Gore i državljana Srbije u pokušaju puča u Crnoj Gori.

Isti su ljudi su borci u Ukrajniji i ovi koju su se pojavili u BiH. Ljudi u regionu pamte ulogu paravojski i njihovu vezu sa zavničnim institucijama vojske i policije i da oni obavljanju prljave poslove koje države zvanično ne smiju. Takve pojave se ponovo danas vide i na njih mora da se reaguje.Novo naoružavanje MUP-a RS je vrlo čudno. Dodik i Dževad Galijašević nisu nikakvi komentatori nego širači mržnje i podstrekači nasilja. Oni jašu na jednom antimuslimanskom talasu i na osnovu toga prodaju priču Zapadu zbog čega se moraju naoružavati dugim cijevima.

– Koristi se naracija borbe protiv terorizma a već je dijelu građana, najvećem dijelu građana u BiH, identitet sveden na muslimanski u negativnom smislu.

MILIĆ: Ja sam još u šoku od tog narativa i od hrvatskih i od srpskih zvaničnika, posebno hrvatskih iz BiH koji jednostavno ne daju većini građana BiH da budu bilo šta drugo nego muslimani koje označajavaju teroristima. Ako se neko hoće boriti protiv islamističkog ekstremizma to se radi obavještajnim radom, a ovako u negativnoj političkoj amtosferi koju sami pravite, teško da to možete da radite, i to je po meni kao i ovo naoružavanje pod lažnim plaštom borbe protiv terorizma.

– Može li sve ovo sa druge strane proizvesti reakciju NATO-a. Dodik je ohrabren podrškom Rusije i on ide do krajnih granica tolerancije?

MILIĆ: Uvjerena sam da NATO prati situaciju. Postoji zaista i kvalitet ali i otežavajuća okolnost a to je način donošenja odluka u NATO-u. Lopta bi ipak trebala da bude u dvorištu EU a to je da prate potez prošle američke administracije koji je nastavila i ova, odnosno da Miloradu Dodiku uvedu sankcije, jer mi sada vidimo na što je on sve spreman da bi zadržao vlast i otvorio vrata za direktno prisustvo Rusije u regionu. EU bi trebala da slijedi politiku i ove američke administracije odnosno da zavede sankcije. Pa neka se javnost RS-a zapita. To jeste bolno i ja sam kao građanka Srbije živjela pod tome ali sam shvatala kakav je režim protiv kojeg su mjere zavedene. Da li će se to desiti ne znam, međutim zabrinjava u tome smislu da u novoj Evropskoj strategiji za Zapadni Balkan nije posvećena pažnja reformi bezjednosnog sistema.

– Kako komentirate natpise koji su se pojavili u hrvatskim medijima a referišu se poput Informera na to da Bošnjaci spremaju rat?

MILIĆ: Nekada su mi draži Informer i slični zato što ne kriju šta misle nego ovi što pod maskom pristojnijih medija ustvari rade isto. Jedna grupa ljudi iz Sarajeva koje ja politički cijenim i čiji rad pratim, već godinu dvije vode zaista jednu nadljudsku bitku da međunarodnoj zajednici ukažu na negativnu politiku Hrvatske ali i HDZ-a u BiH.

Nisam pristalica nikavih vjerskih kampova ili bilo kakvih parlalelnih struktura, kao socijal-liberal mislim da država mora imati glavnu riječ kada je u pitanju sigurnost, ali ovo pravdanje jednih stvari, preuveličavanjem drugih tema nije dobro. Čini mi se da se to radi u svrhu unutrašnjih obračuna u samoj BiH, posebno oko izbornog zakona, koji je onako kako ga HDZ predlaže, skoro rasistički. Odgovornost je na zvaničnicima EU koji moraju da se otrijezne.

Nihad Hebibović (Vijesti)