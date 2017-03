Javna demonstracija sloge : Čović i Dodik optužili Izetbegovića za krizu u Bosni i Hercegovini !

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad Dodik optužili su člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića za izigravanje povjerenja i izazivanje krize u Bosni i Hercegovini.

Nakon sastanka u Banjoj Luci, Čović, ujedno i predsjednik HDZ BiH, rekao je da je Izetbegović prekršio Ustav Bosne i Hercegovine i zloupotrijebio ovlasti.

Čović je reagirao na odluku o podnošenju zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, koju nije odobrilo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a koju je registrar Suda odbio zaključivši da bh. agent Sakib Softić nema pravni legitimitet.

“Više na sjednicama institucija nema materijala. To dovoljno govori kakav je zastoj u funkcionisanju i odnosima. Do te mjere smo zloupotrijebili, kada je u pitanju BiH, i Predsjedništvo BiH da smo u ime jednog naroda pokušali izigrati svoj narod, mislim konkretno na bošnjački. Pokušalo se predstaviti da se u ime jedne osobe ili stranke predstavi BiH. To se teško mogu razumjeti kao racionalni potezi. Ako je ta odluka bila prije godinu dana, nije se moglo očekivati da će ugledati svjetlo dana”.

“Što se tiče hrvatskog naroda, želimo stvoriti ambijent da jedan narod ne može drugome birati predstavnike.”

Čović je rekao da će po povratku predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića sa službenog puta biti moguće da se sva trojica članova Predsjedništva sastanu i razgovaraju.

“Bit će izuzetno teško nastaviti s povjerenjem dalje”, dodao je Čović.

Dodik: ‘Nema povjerenja’

Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kazao je: “Izetbegović je ove godine pokazao najviše od svih nas da je BiH u krizi (…) da je BiH pod Izetbegovićem u funkciji degradacije drugih naroda i zajedničkih institucija.”

“BiH je stvorena zbog stranaca, a ne zbog naroda unutra. Povjerenja nema i nikada ga nije bilo. Bakir Izetbegović je to pokazao na najboljem nivou. Njegovo djelovanje traži i krivičnu odgovornost i to se mora definisati. Izetbegović je izgubio svoj kapital, nestalo mu je podrške koje je bilo do sada. Mislim da treba tako da bude, da međunarodna zajednica zaćuti i pusti da se stvari rješavaju ovdje”, poručio je Dodik.

On je dodao da se suverenitet i Ustav moraju poštivati bez ikakvih kalkulacija. “Bošnjački politički vrh je bio prvak svijeta da se to degradira i platit će politički ceh u budućnosti”, kazao je predsjednik RS-a.

Dodik je rekao da “degradacije koje su učinjene moraju biti ispravljene. Politički balans se mora ponovo uspostaviti. On je uspostavljen izvornim Dejtonom.”

“Pitamo Bošnjake ‘Šta je problem, šta hoćete? Da vi birate svima samo svoje podobne?’ Oni hoće da biraju Srbe i Hrvate onako kako oni misle u zajedničkim institucijama. Ne može. Prošlo vrijeme”, rekao je predsjednik RS-a.

“BiH, i ako se raspadne, ne smije da uđe u nasilje… Bilo kakve vrste nasilja, političkog ili nacionalnog, neće biti.”

(Kliker.info-Aljazeera)