Jaswenko Selimović, švedski zastupnik u Evropskom parlamentu : Komšić je Hrvat, ali nije nacionalista i to im smeta

Selimović, koji je porijeklom iz BiH, je kazao kako priznaje da ne razumije komentare pojedinih kolega u Evropskom parlamentu koji su se odnosili na Komšićev izbor, a to se prije svega odnosilo na istup Željane Zovko, zastupnice iz Hrvatske.

– Šta im smeta? Smeta im što je izabran kandidat. Kažu, izabran je ne samo od Hrvata nego i od nekih drugi. Recimo da je tako. Pa zar nije to ono što smo molili ljude 27 godina da se ponašaju. Ne kao etniciteti, ne kao nacionalisti, nego kao građani. I kad se jednom tako ponašaju, onda je kao problem. Jest on Hrvat. On nije nacionalista. To je ono što im smeta, što čovjek nije nacionalista. Nigdje u Dejtonskom sporazumu ne vidim da je mjesto predsjednika rezervisano za nacionaliste – kazao je Selimović.

– Predsjednik Komšić mora da bude podržan od Evropske zajednice i on je uvijek dobrodošao ovdje – zaključio je Selimović, a prenose Vijesti.