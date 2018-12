Jasno upozorenje profesora Kukića : Preskakanje Federacije pri formiranju vlasti je plan Dodika i Čovića za treći entitet

Politički analitičar i ugledni sveučilišni profesor Slavo Kukić u izjavi za Vijesti.ba komentirao je ponašanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorad Dodik i njegovo postupa po matrici “pusti zakone, ja sam zakon u ovoj zemlji i bit će onako kao što ja kažem”.

– Ja osobno mislim da se toj njegovoj matrici ne bi smjelo davati “zeleno svjetlo”. Njega treba dovoditi u okvire i Ustava i zakona, u okvire legaliteta i ne treba mu pri tome ni u čemu popuštati – poručuje Kukić.

Naš sagovornik dodaje kako se Dodiku ne bi trebali udovoljavati zahtjevi kojima ostvaruje lične interese, istodobno negirajući BiH kao državu i izjavljujući kako je on ovdje samo na radnom mjestu, a da mu se srce i domovina nalaze drugdje.

– Dodika treba dovesti u okvire na koje on, ruku na srce, do sada nije navikao, jer je u Banjaluci ostvario apsolutnu vlast – konstatuje ugledni profesor.

Kad je u pitanju konstituisanje vlasti, smatra kako se prvo treba konstituisati vlast na kantonalnom i entitetskom, pa tek onda na državnom nivou.

– Dodiku ne treba dopuštati preskakanje jer je on to planirao zajedno s Draganom Čovićem, kako bi na taj način zapravo uveli u igru treći entitet, onemogućavajući FBiH kao administrativnu cjelinu i njeno ustavno i zakonsko funkcioniranje. On bi sada htio na brzinu da pokosi SIPA-u, OSA-u i diplomatski potencijal koji nije pod njegovom apsolutnom kontrolom – zaključuje Kukić u razgovoru za Vijesti.ba.