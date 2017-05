Jasna poruka Željka Komšića : “Čoviću, možeš kako hoćeš, ali ne i dokle hoćeš”, možeš kako hoćeš, ali ne i dokle hoćeš”

Demokratska fronta je stanovišta da Dragan Čović dobro zna da ovi, antiustavni, antigrađanski i anticivilizacijski prijedlozi – neće i ne mogu proći.

Zašto onda to radi i koji je njegov slijedeći potez? Slušajući njegovog portparola Karamatića – krajnji cilj je obnova tzv.Herceg Bosne, dakle teritorijalno zaokruživanje jedne paradržavne tvorevine u „legalni“ treći entitet ili treću državnu jedinicu. Čović dobro zna da to najbolje može uraditi izazivanjem nove opšte političke krize, paralizom rada institucija sistema, praktično-anarhijom u cijeloj državi, a u međuvremenu, u suglasju sa svojim odanim partnerom Dodikom tu situaciju bi iskoristio za ono što je već odavno projektovano, a sada se i na sva usta i vrlo javno kaže – stvaranje treće, hrvatske teritorijalne jedinice. U međuvremenu, Čović i njegovi pomagači, domaći i strani, pokušaće „razmontirati“ institucije koje im smetaju – počev od Ustavnog suda Federacije BiH i BiH, pa do Javnog radiotelevizijskog sistema.

Dakle, šta je slijedeći potez Dragana Čovića?

Šta je odgovor Draganu Čović na ovaj, već povučeni potez i one koji u ovoj vrlo opasnoj i po BiH vrlo pogubnoj “partiji šaha“ koju igra – tek slijede? Gdje je granica, dokle su građani ove zemlje spremni za još jedan eksperiment koji ih je već krvavo koštao? Tu mislimo na sve građane i narode, i na hrvatski narod i građane iz dijelova BiH na koje ovi novi „inženjeri podjela“ više i ne računaju? Pitanje je samo ko to i iz kojih domaćih i stranih krugova ohrabruje Čovića u tim nakanama? Imaju li procjenu kada će doći trenutak kad „kap prelije čašu“, i kada više niko, ni Čović ni krugovi koji ga sokole, neće moći garantovati mir a zaustaviti građanski neposluh do kojeg će, nastavi li se ovako, sigurno doći. Ko će to onda, Dragane Čoviću, kontrolisati? Ili se upravo to hoće.

Ovo je nastavak igre sa vatrom i strpljenjem svih normalnih ljudi u ovoj zemlji. A ima nas još, budite sigurni u to! Što bi rekla ona narodna: “Možeš kako hoćeš, ali ne i dokle hoćeš“, saopćeno je iz DF-a.

(Kliker.info)