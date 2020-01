Jasna Duraković u Skupštini KS: Ne mogu i neću biti samo ruka

Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Jasna Duraković koja je nedavno napustila Savez za bolju budućnost, govorila je danas na sjednici na kojoj se glasa o nepovjerenju aktuelnoj Vladi Kantona Sarajevo.

“Svi relevtatni pokazatelji govore da je ova vlada jako dobro radila i tek se počela zagrijavati. Na mom primjeru ću vam reći i mislim da smo pomalo svi bili izenađeni, ali se kroz moj primjer vidjelo kolika je enormna podrška građana i građanki Kantona Sarjaevo ovoj vladi. Direktni pokazatelj također su nedavni statistički podaci, govore da je ovdje pobijedio glas naroda. To je ono što ne smijemo zanemariti”, kazala je Duraković.

Kako je kazala, aktuelna vlada koju predvodi premijer KS Edin Forot građanima je dala nadu.

“Mnogi ljudi su me zautstavili na ulici, prišli mi da mi čestitaju i to je jedan od pokazatelja da smo nešto dobro radili. Ovo je prvi put da smo probudili nadu, dali im tračak nade. Ko nas je to postavio ovdje? To su naši birači i njima smo dužni odgovrati i biti njihovi reprezenti. Tu smo radi građana i građanki KS. Nisam moga niti ću ikad protiv volje naroda”, navela je zastupnica Duraković, te nastavila:

“Ne mogu i neću biti samo ruka. Apeliram još jednom na kolegice i kolege kojih nema u sali, da još jednom razmisle i da prestanu biti samo ta ruka, da srcem, mozgom, i razumom prije svega, odluče hoće li podržati ovu vladu koja slijedi ili će ostati samo ta ruka. Ima ona narodna, sreća prati hrabre”, kazala je.

(Kliker.info-N1)