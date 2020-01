Jasna Duraković: Izlazim iz SBB-a i neću glasati za smjenu Vlade KS

Zastupnica SBB-a u Skupštini KS Jasna Duraković se na svom Facebook profilu oglasila kazavši da neće glasati za smjenu aktuelne Vlade KS, te da izlazi iz SBB-a i ostaje nezavisna zastupnica. Kazala je da nema namjeru vratiti mandat, iako se to od nje očekuje.

Duraković je navela da principijelno ne može podržati izdaju obećanja i dogovora.

“Ja principijelno ne mogu podržati izdaju naših obećanja i dogovora ni po koju cijenu, pogotovo kada je riječ o jednoj ovako pozitivnoj priči kakva je sa Vladom Kantona Sarajevo”.

Kazala je da će službeno pismo o izlasku iz SBB-a dobiti preporučenom poštom, a da joj je imperativ držati se ispravnih političkih i ljudskih principa.

“Ovom prilikom se zahvaljujem gosp. Fahrudinu Radončiću za pruženu priliku, koju sam ja časno nastojala opravdati, ali kod ovog principa putevi nam se razilaze. Moje službeno pismo o izlasku iz SBB-a će dobiti preporučenom poštom. Imperativ je držati se ispravnih političkih i ljudskih principa jer karakteran čovjek mora voditi računa o datoj riječi i obećanju te o tome šta je pravo i pošteno, uz krajnji respekt malog čovjeka. Ja sam, eto, donijela ovu odluku, koja nije bila nimalo jednostavna, a sve vas molim za podršku i razumijevanje”.

Njezin post u nastavku prenosimo u cjelosti:

“Zbog svih građana, glasača, mojih studenata, prijatelja i javnosti općenito, imam potrebu da se javno obratim i obznanim da neću glasati za smjenu aktualne Vlade Kantona Sarajevo, da izlazim iz SBB-a te da ostajem nezavisna zastupnica i da nemam namjeru vratiti mandat u Skupštini Kantona Sarajevo, iako se to od mene očekuje. Mnogi dobronamjerni prijatelji, a i oni “dobronamjerni”, upozoravali su me da to ne radim i plašili teškim posljedicama, neprijateljstvima, montiranim aferama i sl., pogotovo za ženu koja iza sebe nema zaštitu ni oca, ni brata, ni muža, a uz to je i samohrana majka maloljetnog djeteta. Međutim, ja principijelno ne mogu podržati izdaju naših obećanja i dogovora ni po koju cijenu, pogotovo kada je riječ o jednoj ovako pozitivnoj priči kakva je sa Vladom Kantona Sarajevo. Time bih na najgrublji način izdala i moralnu, i odgojnu, i političku i svaku drugu ostavštinu mog rahmetli oca dr. Nijaza Durakovića, koji nije nije htio popustiti ni pred mnogo težim izazovima. To je razlog i što neću vratiti mandat, koji sam svojim imenom i prezimenom zaslužila na proteklim izborima, jer bih ga time prepustila ljudima koji bi poslušnički dizali ruke za sve što im se kaže. Ovom prilikom se zahvaljujem gosp. Fahrudinu Radončiću za pruženu priliku, koju sam ja časno nastojala opravdati, ali kod ovog principa putevi nam se razilaze. Moje službeno pismo o izlasku iz SBB-a će dobiti preporučenom poštom. Imperativ je držati se ispravnih političkih i ljudskih principa jer karakteran čovjek mora voditi računa o datoj riječi i obećanju te o tome šta je pravo i pošteno, uz krajnji respekt malog čovjeka. Ja sam, eto, donijela ovu odluku, koja nije bila nimalo jednostavna, a sve vas molim za podršku i razumijevanje”, navela je Duraković.

(Kliker.info-N1)