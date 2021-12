Jasmila Žbanić za njemački list „Die Welt“ : „Ono što se dešava u Bosni će se desiti i vama!“

Bh. redateljka Jasmila Žbanić govorila je za njemački list „Die Welt“ o svom nagrađenom filmu „Quo vadis, Aida“, te o stanju u Bosni i Hercegovini.

„Četvrt stoljeća Europa je vjerovala da je sukob među narodima bivše Jugoslavije završen, okončan. Ovo se sada ispostavilo kao sudbonosna zabluda, u multietničkoj Bosni i Hercegovini ponovo postoji strah od rata, kojeg potpiruju pristaše Srbije”, piše Die Welt u uvodu intervjua sa bosansko-hercegovačkom rediteljicom Jasmilom Žbanić. Takođe ističe da je Žbanić “snimila dva važna filma o ratu u BiH: „Grbavicu” i „Quo vadis, Aida?”, o genocidu u Srebrenici, koji je upravo osvojio nagradu za najbolji europski film“.

WELT: Jedna od poruka u Vašem filmu “Quo vadis, Aida?” je da uvijek postoje znakovi upozorenja, ali oni se često zanemaruju – kao uoči građanskog rata u Jugoslaviji. Vidite li i znakove upozorenja u trenutnoj krizi u Bosni i Hercegovini?

Jasmila Žbanić: Apsolutno. Ljudi u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih jednostavno nisu htjeli vidjeti znakove upozorenja. I preko noći su se našli usred rata. Put od normalnosti do nezamislivog je kratak. Ovo iskustvo sam bila prisiljena doživjeti. Znakovi upozorenja danas su jasni i precizni.

Srbijanski ministar unutrašnjih poslova Vulin govori o novom ratu u BiH, predsjednik Srbije Vučić kupuje sve više oružja, a Dodik, predsjednik Republike Srpske najavljuje, uz podršku Rusije, prekid veza s Bosnom, osobito osnivanje vlastite vojske. To za mnoge Bosance zvuči kao da se devedesete ponavljaju. Takva vojska je počinila genocid, napravila masakr u Srebrenici.

Sve bosanske traume ponovo oživljavaju. Fašizam u Jugoslaviji nisu zaustavili Europljani 1995. godine. Danas u Europi imamo ono što je tada bilo nezamislivo: otvoreno fašističke stranke u vladama EU. Događaji u Bosni su znak upozorenja za cijelu Europu. Ovo što se danas događa u Bosni, i vama će se dogoditi!

Jasmila Žbanić na promociji filma “Quo vadis, Aida?” u Veneciji

Što radi Europska unija?

Ona ne čini ništa da to zaustavi. Mogla bi uvesti sankcije, ali ništa od toga ne čini. Europljani sklapaju prljave poslove s Dodikom, a visoki predstavnik i njemačka vlada mu nude novac!

Od Daytonskog sporazuma, kojim je okončan građanski rat u Jugoslaviji 1995. godine, u Bosni i Hercegovini postoji “visoki predstavnik” međunarodne zajednice koji zapravo u svojim rukama drži vlast. Od avgusta ove godine to mjesto obnaša Nijemac, političar CSU-a Christian Schmidt. Što on radi?

Dodik i srpski nacionalisti napadaju državu odnedavno. Prije nekoliko mjeseci niko ne bi pomislio da je to moguće. Krizu je izazvao zakon koji je u julu predložio Schmidtov prethodnik. Na osnovu njega ne smije biti porican genocid i slavljeni ratni zločinci. Ovaj prijedlog bijesno je razljutio srpske i hrvatske nacionaliste. Onda se promijenio visoki povjerenik i mi ne vidimo što Schmidt zapravo radi. On pušta Dodika da nastavi, bez da ga sankcionira. Voljela bih biti optimistična, ali stvarno me je strah što bi se moglo dogoditi. Imam svoje ratno iskustvo, a stvarno ne izgleda dobro.

Govori li čovjek poput Dodika u ime ljudi u Republici Srpskoj?

On to ne radi. Narod u Republici Srpskoj je osiromašen, njime vladaju kriminalci. Sva njihova priča o njihovoj “naciji” služi samo njihovoj dobiti. Dodik se jako obogatio kradući od svojih građana. On ide putem izolacije. Gotovo nijedna država ne bi priznala njegovu zasebnu državu. A Republika Srpska je zemlja bez mladih. 80.000 mladih je otišlo jer više ne žele živjeti u ovoj zatrovanoj atmosferi. Više ljudi je napustilo Republiku Srpsku od početka mira nego što je ubijeno u ratu. Drugim riječima, Dodik je nanio više štete Republici Srpskoj nego tri godine rata. Ovi političari imaju koristi od raspirivanja ovog sukoba. Dok huškaju ljude, obogaćuju se javnim novcem”, kaže Jasmila Žbanić u intervjuu listu iz Berlina Die Welt.

(DW)