Jasenko Selimović : Reakcije iz Hrvatske na presudu šokirale su zastupnike Evropskog parlamenta

Rekao je ovo za TV1 Jasenko Selimović, zastupnik u Evropskom parlamentu. Smatra da je Hrvatska shvatila poruku Evrope i da više nema mnogo prostora za ovakve ekscese.

“Vrlo su oštre reakcije evropskih parlamentaraca bile ovdje i zvanične, još oštrije nezvanične. Jer, o čemu se radi, jedna zemlja koja je članica EU ili zemlje koje traže članstvo u EU, one ne mogu da poriču i da se suprotstavljaju Sudu koji je između ostalih uspostavila i EU“, kaže Selimović.

EU funkcioniše na principima poštovanja prava i zakona. Sve drugo ne dolazi u obzir i nema kompromisa.

“Ovdje se ljudi zabrinu kad članice EU ne poštuju zakone EU. Tako da to nije bilo nimalo jednostavno. Čini mi se da je jasno svima i iz Hrvatske i ovih kandidatskih zemalja da se to ne smije raditi. Čini mi se da su svi saglasni da je to bio pogrešan stav i pogrešne izjave i da se od njih traži promjena u tim stavovima. Čini mi se da je neka promjena i došla. Poslije smo čuli neke drugačije izjave“, kaže Selimović.

Dodaje da je uvjeren da se tako nešto više neće ponoviti.

“Tako mi se čini da je vrlo jasan signal poslat odavde, mislim da je to shvaćeno i u Srbiji i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini da se to ne smije raditi“, zaključuje Selimović.

Jasenko Selimović je evropski zastupnik švedskih liberala, osnovao je i Klub prijatelja BiH. Kaže da su to vrlo uticajni ljudi , parlamentarci, iz različitih zemalja koji svakodnevno pomažu BiH da krene naprijed.

(Kliker.info-Vijesti)