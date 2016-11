Janet Newenham na Huffington Postu : Zašto sam se zaljubila u Bosnu i Hercegovinu ?

Janet Newenham na uglednom portalu Huffington Post objavila je tekst pod naslovom “Why I Fell In Love With Bosnia And Herzegovina”, odnosno – Zašto sam se zaljubila u Bosnu i Hercegovinu.

BiH nije baš zemlja koja se nalazi pri vrhu liste zemalja koje treba posjetiti, a većina ljudi uopće ne zna pokazati BiH na mapi – počinje svoju priču na Huffingtonu .

Ona je zajedno sa svojim prijateljima Ircima upoznala Bosnu i Hercegovinu, tačnije saznala za nju putem takmičenja za najbolju pjesmu Evrope, Eurovizija – koju su pomno pratili svake godine.

Život je odveo na nevjerovatna mjesta, a u pomenutom tekstu ona je navela 11 razloga zašto se zaljubila u Bosnu i Hercegovinu.

11. Ukusni ćevapi

Svaka zemlja na Balkanu tvrdi da ima najbolje ćevape, ali najbolji ćevapi su definitivno u Bosni. Tačnije, tri dana za redom ih je jela u jednom restoranu u Mostaru.

10. Vina iz Trebinja

Degustacija vina nije baš prva asocijacija na Bosnu i Herecegovinu, ali ispostavilo se da BiH ima nekolicinu nagrađivanih vinarija, i mnogo manjih-porodičnih vinograda. Kvalitet vina sjajan, a samo je dio cijene koju biste platili bilo gdje drugo.

9. Pita za doručak

Pita je jelo koje se pravi sa sirom, špinatom ili mesom. Autorica kaže da se ne može sjetiti ničega boljeg što bi ikada jela za doručak.

8. Stari most u Mostaru

Stari most je dio UNESCO svjetskog naslijeđa, i jedno je od najpopularnijih turističkih mjesta u BiH. Most je lociran u starom dijelu grada Mostara, a datira 427 godina unazad – prije nego je srušen 1993. godine. Kaže da nije teško uočiti što je najveća atrakcija u BiH, jer izgleda jednako lijepo tokom svih dijelova dana.

7. Spilja Vjetrenica

Vjetrenica je pećina u Hercegovini, nominovana je za UNESCO i jedna je od najvažnijih pećina u BiH. Ona Vjetrenicu preporučuje kao mjesto koje morate posjetiti u BiH – jer jedino tamo možete vidjeti čovječiju ribicu.

6. Pješačenje u Trebinju

Pješačenje dijelom Trebinja je jedna od najljepših stvari koje su doživjeli u BiH. Bunkeri, predio iz kojeg možete vidjeti Crnbu Goru i Hrvatsku.

5. Vožnja biciklom Dinaricom

Ako niste čuli za biciklističku stazu Dinarica – propuštate mnogo. Staza namijenjena planiranima i biciklistima vodi vas kroz neke od najljepših predjela BiH i Balkana. Ona je sa svojim prijateljima provela dva dana planinarenja i vožnje biciklom – te su ostali “oduvani” prizorima koje su vidjeli.

4. Istraživanje napuštenih zgrada u Mostaru

Snajperište unutar napuštene banke je jedan od nezaboravih momenata koje je doživjela u Mostaru. Ne zbog mjesta, nego zbog priča lokalaca koje je čula na tom mjestu tokom posjete.

3. Spavanje u ratnom hostelu

Autorica kaže da putuje više od 10 godina svijetom, ali u Sarajevskom ratnom hostelu spavala je prvi put. Tu je bila dvije noći i iznenadila se kada je vidjela ratne kamuflažne boje na vratima, tuš kabinu iz ratnog perioda i grafite poput “Fuck the War” i “Wellcome to Hell”. Interesantno iskustvo, opisuje.

2. Tunel spasa na Butmiru

Tunel spasa, ili Tunel života kako ga je ona nazvala na blogu Huffington Posta nalazi u blizini aerodroma i spaja istok i zapad. Ovaj tunel bio je jedina nada opkoljenom Sarajevu, stoji u njenom tekstu.

1. Novi prijatelji

Nikada u životu nije vidjela više nasmijanih faca – nego tokom proputovanja Bosnom i Hercegovinom. Ako se ikada vrati, neće to biti zbog hrane ili svih mjesta – nego zbog ljudi, kazala je.

Ovaj post namijenila je upravo svim ljudima koje je upoznala u BiH.

(Kliker.info-N1)