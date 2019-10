Jadranka Kosor u Pressingu : Jedno od najljepših priznanja u životu – Kur'an s posvetom i hidžab

Jadranka Kosor, nekadašnja premijerka Hrvatske, gostuju'u u Pressingu na N1, između ostalog, govorila je i o svojoj saradnji sa Bošnjacima u Hrvatskoj. Prisjetila se jednog projekta koji je radila kao ministrica na pograničnom dijelu između BiH i Hrvatske gdje je na poklon dobila Kur'an i hidžab.

Na upit urednika i voditelja Amira Zukića o izjavama predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar – Kitarović o militantnom islamu i muslimanima, Kosor je kazala da treba sve stvari gledati s obje strane.

– Ja bih na mjestu članova Predsjedništva BiH u tom trenutku pozvala predsjednicu Hrvatske na razgovor, neku vrstu razgovora. Nema ni s jedne strane poticaja da se eventualne napetosti pokušavaju smanjiti.

Na konstataciju da takve izjave vrijeđaju muslimane u BiH, kad im neko kaže da su radikalni, Kosor kaže da svoja saznanja o islamu gradi na odličnoj saradnji sa Islamskom zajednicom u Hrvatskoj.

– Imam odlične kontakte i kroz to sam puno naučila. Kao ministrica obitelji sam potaknula jedan veliki projekt i kuću nemoćnim i starim osobama, posebno u jednom dijelu blizu granice BiH i Hrvatske gdje su strašno siromašni ljudi, uglavnom su to muslimani. Napravila sam jedan veliki objekat tamo i kad sam došla otvarati, kao ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, onda sam dobila jedno od najljepših priznanja u životu – tamo su mi pokonili Kur'an sa posvetom i hidžab na dar. Budući da smo organizirali posjet hrvatskih branitelja Lurdu, jedna skupina branitelja, hrvatskih Bošnjaka, mi se obratila sa molbom da li bi ministarstvo i ja mogli odobriti da nekoliko pripadnika islamske vjeroispovijesti, hrvatskih branitelja, ode na hadž. Ja sam to odobrila i s tim ljudima do danas, nema tog Božića da oni ne čestitaju prvi – kazala je Kosor.

Govoreći o riječima Željka Komšića za govornicom Ujedinjenih nacija koji je kazao da susjedi destabiliziraju BiH, Kosor kaže da to ne bi rekla, ali da postoje neke izjave koje su bile loše prihvaćene u BiH koje ona sigurno ne bi rekla.

– Mislim da je svakom dužnosniku Hrvatske važno da BiH bude stabilna država i da imamo dobre odnose – kazala je Kosor.

(Kliker.info-N1)