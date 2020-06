Izvještaj Finansijske policije o Aluminiju : Od PPD-a kupovali skuplju struju, PPD-u jeftinije prodavali aluminij

Mostarski Aluminij godinama je svoj glavni proizvod prodavao jeftinije od proizvodne cijene. Najveći dio aluminija prodatog po damping cijenama otkupile su off shore kompanije sa Malte koje su povezane sa Prvim plinarskim društvom (PPD) iz Hrvatske, odnosno sa ruskom kompanijom Gazprom.

Osim toga što su proruskim kompanijama aluminij prodavali jeftinije nego što su ga proizvodili, čelnici mostarske kompanije su od istih off shore kompanija kupovali struju po cijeni koju su plaćali skuplje od tadašnje prosječne osnovne cijene po berzi HUPEX. Poslovi između Aluminija i Gazpromovih partnera iz off shore zone vrijedni su oko pola milijarde maraka.

To je suština izvještaja Finansijske policije Federacije BiH koji je sačinjen krajem maja ove godine, a kojeg Oslobođenje ekskluzivno objavljuje.

„Uprava privrednog/ gospodarskog društva je u većini slučajeva zaključenim ugovorima sa kupcima prouzrokovala štetu privrednom/gospodarskom društvu „Aluminij“ d.d. Mostar na način da se prodajna cijena proizvoda „formirala“ na razinu koja je ispod ekonomski opravdane cijene što je rezultiralo stvaranje gubitka prodajom proizvoda (trupci, inogt, blok, žica) privrednog /gospodarskog društva „Aluminij“ d.d. Mostar.Radi se o poslovnoj politici uprava i nadzornih odbora privrednog/gospodarskog društva koju je nemoguće ekonomski opravdati i objasniti jer je ista vođena mimo ekonomskih principa i tržišne logike i kao takva je vodila ka neminovnom zaustavljanju proizvodnje i otpuštanju uposlenih“, navedeno je u izvjaštaju Finansijke policije koji je u posjedu Oslobođenja.

Kako bi se priča bolje razumjela, bitno je, prvo, identifikovati ključne partnere mostarskog Aluminija. Firma Prvo plinarsko društvo (PPD) glavni je Gazpromov zastupnik u Hrvatskoj. Firma je formalno registrovana u Vukovaru i dio je grupacije Energia naturalis u okviru koje djeluje najmanje 20 kompanija. PPD je od 2015. godine imao svoj ogranak u BiH, koji je djelovao kao PPD BiH, a kasnije je ta ispostava promijenila ime u Erdal d.o.o. Sarajevo. Formalni osnivač Erdal d.o.o. Sarajevo je Coast Line Commodities LTD sa Malte. Prema dokumentima Konkurencijskog vijeća BiH vlasnik grupacije Energia Naturalis d.o.o. Vukovar, u okviru koje djeluje PPD, je nepoznato fizičko lice koje je većinski vlasnik i PPD-a. Ista nepoznata osoba je suvlasnik i većinski vlasnik društva Open Solutions Limited sa sjedištem na Malti. Nadalje, firma Open Solutions Limited sa Malte formalni je vlasnik Coast Line Commodities čije je sjedište na istoj adresi, Sir Adrian Dingli Street, Silema SLM 1902 Malta. Kompanija Coast Line Commodities , već smo naveli, vlasnik je kompanije Erdal d.o.o. Sarajevo, koje je osnovano 2015. godine pod imenom – PPD BiH. Upravo su ove kompanije bile glavni partneri mostarskom Aluminiju od 2016. godine do trenutka gašenja proizvodnje.

Prema nalazu Finansijske policije, tokom 2016. godine, Aluminij d.d. Mostar je firmi Energy Commodities Trading sa Malte prodao svoje proizvode u ukupnom iznosu od 26.734.809,05 maraka. Iste, 2016. godine firma Erdal Trading ltd, također registrovana na Malti, kupila je od Aluminija, po damping cijeni, robu za oko 16 miliona maraka. Već naredne 2017. godine Aluminij je, po cijenama nižim od proizvodne, prodao kompaniji Erdal Trading sa Malte svoje proizode u vrijednosti od 100 miliona maraka. Godinu kasnije, Erdal Trading je od Aluminija kupio proizvode za 134 miliona maraka, dok je 2019. godine Aluminij ovoj off shore kompaniji prodao robu vrijednu 12,3 miliona maraka. Tokom iste četiri godine, Aluminij je svoje proizvode po cijeni manjoj od proizvodne prodavao i kompaniji PPD Sarajevo. Ukupna vrijednost posla između Aluminija i PPD Sarajevo, po osnovu prodaje/kupovine aluminijskih blokova i trupaca bila je oko 28 miliona maraka. To znači da je Aluminij d.d. Mostar za četiri godine, samo preko kompanija povezanih sa proruskom grupacijom Energia Naturalis, prodao svoje proizvode vrijedne 314 miliona maraka. Prodajna cijena aluminija, utvrdili su finansijski policajci, bila je niža od proizvodne.

„Za 2017. godinu je karakteristična jedinična cijena električne energije koja je ostvarena u poslovanju tj. trgovini elektrčnom energijom sa JP „Elektroprivreda BIH“ d.d. Sarajevo, te nagli raskid suradnje i ulazak privrednog društva „PPD“ d.o.o. Sarajevo“, navedeno je u izvještaju Finansijske policije.

Ranije je objavljivano da je bankovne garancije za kupovinu struje od Elektroprivrede BiH mostarskom Aluminiju izdala ruska Sberbanka, ali je ugovor raskinut, te se u junu 2017. godine ova HDZ-ova kompanija okrenula – PPDu, firmi povezanoj sa ruskim energetskim gigantom – Gazprom.

“PPD d.o.o. je bio strateški partner i kroz električnu energiju, kredite i prijedlog je dat PPD-u da restruktuira dug električne energije, za što je bio i zainteresiran, te su navedena dokumenta prošla i upravljačka i nadzorna tijela i pregovori su nastavljeni sa EPHZHB od strane PPD, o otkupu duga, da bi u 9. mjesecu 2017. godine EPHZHB blokirala Aluminij i dalje su pregovori propali. Tijekom 4. mjeseca, pored paralelizma pregovora sa EPBIH, donese se odluka Uprave o raspisivanju pozivnog tendera koji je poslat na 15-20 adresa od Slovenije, Hrvatske, Češke, BiH i Srbije, prema proizvođačima eletrične enregije i trgovcima koji se bave prodajom električne enrergije“, kazao je tokom saslušanja inspektorima Finansijske policije bivši direktor Aluminija Mario Gadžić.

Kakva je ooslovna saradnja Aluminija i PPD-a u vezi sa nabavkom električne energije najbolje dokazuje sljedeća tabela koju je sačinila Finansijska policija.

Tokom prvih šest mjeseci 2017.godine Aluminij d.d. Mostar kupovao je struju od Elektroprivrede BiH po cijenu od 38, odnosno 34 eura po MWh. Međutim, kada je u julu 2017. godine sklopljen ugovor sa kompanijom PPD Sarajevo, Aluminij je, prva tri ugovorna mjeseca, struju plaćao 49 eura po MWh. U oktobru 2017. godine Aluminij je PPD-u plaćao struju 50 eura pi MWh, dok je u novembru iste godine cijena porasla na 62 eura. Za primjer ćemo uzeti septembar 2017. godine.

Aluminij je od PPD-a tada kupio 127.203 MWh po cijeni od 49 eura po MWh. Prema izvještaju sa berze HUPEX, prosječna cijena električne energije u septembru 2017. godine je bila 42 eura po MWh, što je za 7 eura jeftinije od cijene koju je Aluminij plaćao PPD-u. Dakle, samo na osnovu tržišne razlike u cijeni, PPD je u septembru 2017. godine zaradio oko milion eura.

