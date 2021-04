Između zavisnog pravosuđa i političkog uticaja : Hoće li porodice Memić i Dragičević dočekati pravdu?

Jesu li osnovane nade porodica Dragičević i Memić da će konačno biti podignute optužnice protiv odgovornih za smrt njihovih sinova i njihovih saučesnika?

Hoće li Tužilaštvo BiH, u ovim sučajevima, provesti nepristrasne i profesionalne istrage van bilo koje vrste političkog utjecaja zbog čega se godinama čeka na istinu i pravdu kako bi se konačno otkrilo ko je ubio Dženana Memića i Davida Dragičevića? Da li su ova dva slučaja, kako to smatra Branko Todorović, mafijaško-političke poruke građanima da vlast može da ubija i da za to ne odgovara?

VELIKA OČEKIVANJA PORODICA I ADVOKATA

Pitanja su ovo na koja porodice ubijenih mladića i građani BiH s pravom očekuju odgovore, o čemu naši sugovornici imaju podijeljena mišljenja.

Podsjećamo, Tužilaštvo BiH 14. aprila ove godine donijelo je odluku o preuzimanju predmeta u vezi s nestankom i smrti Davida Dragičevića iz Banje Luke od Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, a već oko godinu i po provodi istragu o smrti Dženan Memića nakon što je predmet preuzelo od sarajevskog Kantonalnog tužilaštva.

Foto: Sjedište Suda i Tužilaštva BiH u Sarajevu

U slučaju Dragičevića, ovome je prethodilo tri godine navodnih istražnih radnji banjalučkih tužilaca koji istragu nisu pomjerili s mrtve tačke. Otac pokojnog Davida, Davor Dragičević, svo vrijeme je, uz snažnu podršku javnosti, tvrdio da se istraga ne pomjera s mjesta, a počinioci pokušaju prikriti jer i policija i pravosuđe RS rade pod snažnim političkim pritiskom i uticajem.

Ozren Perduv, građanski aktivista pokreta Pravda za Davida, koji tri godine istrajava u zahtjevu da počinioci Davidovog ubistva budu identifikovani i suđeni, i sam se pita hoće li Tužilaštvo BiH tokom istrage koju će provesti uraditi sve ono što nije do sada učinjeno.

Perduv: Naravno da smo mi svjesni i te kako činjenice kakva je situacija u pravosuđu, ali mi u Tužilaštvo BiH gledamo kao u jedinu nadu

„Naravno da smo mi svjesni i te kako činjenice kakva je situacija u pravosuđu, ne samo u Banjaluci, nego generalno u čitavoj zemlji. Ali mi u Tužilaštvo BiH gledamo kao u jedinu nadu i imamo jedino vjeru u tu pravosudnu instituciju. I ako izgubimo vjeru u Tužilaštvo BiH koje je preuzelo predmet, onda nismo na tome ni trebali insistirati“, rekao je Perduv.

Advokat Ifet Feraget, pravni zastupnik porodica Memić i Dragičević, zbog činjenice da su u međuvremenu napravljeni prvi ohrabrujući koraci u slučaju „Memić“ uvjeren je da će se isto desiti i u predmetu „Dragičević“.

U izjavi za naš portal Feraget nije želio ulaziti u političku dimenziju zavisnosti bh. pravosuđa, odnosno komentirati činjenicu kako su na koji način glavna državna tužiteljica Gordana Tadić, s jedne, te predsjednik Suda BiH Ranko Debevec s druge strane postavljeni na te funkcije, odnosno čiji su političkih partija oni, kolikvijalno rečeno, kadrovi.

„Ja govorim o dva konkretna slučaja za koje imam dokaze. Kako je ko došao na neku funkciju – ja se u to ne upuštam. Bilo bi bolje krenuti od početka pa postaviti pitanje ko su tužioci koji su zataškali ova dva ubistva? Ko je njih postavio? Ko je postavio tužioca Seada Kreštalicu, Dalidu Burzić, Želimira Lepira, Dalibora Vreću, jer su oni pokušali da zataškaju ubistva. A sada ovi tužioci iz Tužilaštva BiH na čelu s Gordanom Tadić pokušavaju da razriješe ta dva slučaja“, kaže Feraget.

Ako nemate prevenciju kriminala, a mi je nemamo, navodi on, „onda je teško na leđa jednog tužioca Tužilaštva BiH prebaciti breme odgovornosti“.

Feraget: Govorim o dva konkretna slučaja za koje imam dokaze. Kako je ko došao na neku funkciju – u to se ne upuštam

„Hajde da uspostavimo sistem, a ovo jeste uspostavljanje sistema. Pustimo Tužilaštvo BiH da radi u miru. Ko je koga doveo, da li je ko pod kakvim pritiskom, ja se ne bi o tome sada izjašnjavao. Treba samo gledati što je do sada urađeno u premetu Memić, a to je jedna vrlo aktivna istraga, a od kako je krenula, tako su krenuli i pritisci na Tužilaštvo BiH“, kaže Feraget.

Oaj advokat ističe da očekuje mnogo veće pritiske u slučaju „Dragičević“.

„Vaše je mišljenje da bez Milorada Dodika i njegovog piona Milana Tegeltije ne bi do svega ovoga došlo. Naravno da ne bi, jer je svima jasno kakva je bila uloga Milana Tegeltije, odnosno vrijeme koje je proveo na čelu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH je dovelo do sunovrata, potpunog uništavanja sistema. Ali pred nama su sada ova dva slučaja i od glavne tužiteljice očekujem da pokaže šta se može uraditi. Jer ako ovo ne riješimo, onda će biti sasvim suvišno pitati da li pritisak vrši SNSD, HDZ, SDA. Onda je to nacionalistička retorika koja će se nastaviti i kroz ostale segmente društva“, smatra Feraget.

PRAVOSUĐE POD POLITIČKOM KONTROLOM

Nasuprot Perduvu i Feragetu, Branko Todorović, direktor Helsinškog odbora za zaštitu ljudskih prava RS, krajnje je skeptičan spram mogućnosti da će slučajevi „Memić“ i „Dragičević“ dovesti do novih, pozitivnih iskoraka u radu pravosuđa u BiH, odnosno biti riješeni bez političkih pritisaka.

Svoj skepticizam, navodi, temelji na nizu nikada procesuiranih koruptivnih afera, neriješenih ubistava, „među kojima su Dženan Memić i David Dragičević samo najeksponiraniji“.

„Ne vjerujem da će u ovim slučajevima biti išta drugačije jer je politika uspjela da ovlada pravosuđem. Jer je pravosudni sistem u BiH pod punom kontrolom političkih stranaka, odnosno, da budem sasvim precizan, pojedinih političara. Oni su to uradili vrlo vješto, kako bi neometano mogli da se bave korupcijom i da za to ne odgovaraju. I to je urađeno pred očima građana BiH, ali i međunarodne zajednice“, naglašava Todorović.

Todorović: Umjesto nikada okončane reforme pravosuđa mi smo dobili pravosuđe pod kontrolom političke mafije

Smatra da je stavljanje pravosuđa pod političku kontrolu rađeno perfidno, „eliminisanjem ljudi koji su bili nezavisni, i to od VSTV-a pa do nižih instanci“.

„Za posljedicu, umjesto nikada okončane reforme pravosuđa, mi smo dobili pravosuđe pod kontrolom kriminalaca, pod kontrolom političke mafije“, kategoričan je Todorović.

Naš sugovornik ističe da tamo gdje je politika upetljala prste nema ni prava ni pravde. Očigledno je, ističe Todorović, da je politika upetljala prste u slučajevima „Memić“ i „Dragičević“ – zbog svega što je rađeno i nije urađeno.

„Jednako kao što je upetljala svoje prste i u svim slučajevima istraga korupcije u kojima su odbačene ili nikada nisu podignute optužnice ili donesene osuđujuće presude kada je riječ o ljudima iz vrha političkih i vladajućih struktura“, naglašava Todorović.

Zakoni važe samo za „obične građane“, poručuje Todorović, te u tim situacijama i policijske agencije i tužilaštva i sudovi efikasno rade. Ali za građane nema pravde ako su političari ili ljudi iz njihovog okruženja u te slučajeve involvirani.

„Implikacije slučajeva Dragičević i Memić do sada su bile ogromne ne samo za funkcionisanje pravosuđa, nego i cijelu BiH. Građanima je poslana poruka da nemaju zaštite pred zakonom. I ono što zabrinjava jeste da su takva nerazriješena ubistva mafijaške poruke: Mi možemo da ubijamo i za to nećemo odgovarati“, zaključuje Todorović.

Gordana Katana (Inforadar)