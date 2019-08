Izložba u Zagrebu : “Tri života Sarajevske hagade”

Izložba “Tri života Sarajevske hagade”, otvorena u četvrtak u Arheološkom muzeju u Zagrebu, kroz 21 odabranu stranicu Sarajevske hagade predstavlja put slavnog židovskog rukopisnog iluminiranog kodeksa od srednjovjekovne kraljevine Aragonije do Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Direktor Arheološkog muzeja u Zagrebu Sanjin Mihelić istaknuo je kako je riječ o nastavku višegodišnje plodne saradnje dvaju institucija kojom zagrebački muzej dobiva priliku prikazati jedan izuzetan srednjevjekovni rukopis.



“Zajedničko civilizacijsko dostignuće svih društava koje drže do sebe je to što na vrlo visoko povlašteno mjesto stavljaju knjigu. Stoga mi je posebno zadovoljstvo što ovdje možemo predstaviti jedan neprocjenjiv dragulj koji se čuva u Zemaljskom muzeju BiH – Sarajevsku hagadu”, rekao je Mihelić.



Hagada je židovski liturgijski tekst koji se čita tokom obrednog obroka Sedera, na početku obilježavanja židovskog blagdana Pashe kojim se obilježava izlazak, oslobađanje Izraelaca iz Egipta, nakon četiri stotine godina zarobljeništva. U ranom srednjem vijeku, hagade se javljaju kao zasebne knjige u Europi.



Izložbu je otvorio ambasador Izraela u RH Ilan Mor, koji je istaknuo kako je riječ o za njega sretnoj prilici da dobije uvid u sadržaj i izgled Sarajevske hagade, izvanredan dokument života Židova u srednjemu vijeku koji je neprocjenjivo kulturno blago, prenosi Hina.



“Kad pomislim na hagadu, prvo čega se sjetim su četiri čuda koja je morala proći na svojem putu od 14. stoljeća naovamo. To je, prvenstveno, čudo što je uspjela preživjeti protjerivanje Židova iz Španjolske; zatim čudo preživljavanja talijanskih cenzora, pa preživljavanje nacističke okupacije Sarajeva u Drugom svjetskom ratu, te čudo preživljavanja rata za nezavisnost 1991.-1995.”, rekao je Mor.