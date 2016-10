Izetbegovićevo poigravanje Srebrenicom : Traži poništenje izbora a jasno je svima da se to neće dogoditi !

Stranačko rukovodstvo SDA već u nekoliko navrata traži poništenje izbora u Srebrenici, a kao razlog navode grubo narušavanje kredibiliteta izbornog procesa upadom pripadnika MUP-a RS u zgradu Opštine Srebrenica u kojoj je čuvan izborni materijal, što je, tvrde, prouzrokovalo protivzakonito stanje.

Međutim, pitanje poništenja izbora u Srebrenici za analitičare je jasan pokazatelj nedostatka političke odgovornosti i odnosa prema povratničkoj populaciji u Srebrenici. Iako je već izvjesno da je novi načelnik Opštine Srebrenica Mladen Grujičić, i pored novog brojanja nakon izraženih sumnji u regularnost, i dalje se insistira na poništenju izbora.

Bar to traži Stranka demokratske akcije, kako je to prenio i njen predsjednik Bakir Izetbegović.

„Mislim da su ispunjeni svi uslovi da do toga dođe. Ne možete vi prekršiti flagrantno propise Izbornog zakona, odvojiti one koji moraju biti uz izborni materijal satima, ugasiti kamere, dakle direktno omogućiti manipulaciju a da to tek tako prođe.“

Pritiskom na Centralnu izbornu komisiju SDA bježi od odgovornosti smatra Adis Arapović iz Centara civilnih inicijativa.

„Čini mi se vrlo jeftin pokušaj rukovodstva SDA da sapere sa sebe prije svega odgovornost za izborni neuspjeh, ne samo u Srebrenici već još u 10 općina, pri čemu gubitak Srebrenice ima veću simboličku težinu. Ishod izbora je, prije svega, posljedica promijenjenih zakonskih okvira, prije svega mislim na Zakon o prebivalištu za koje je SDA glasala i omogućila da prosti matemački zbir odluči ishod izbora. Nema ovdje materijala da se sumnja u izborni ishod. Razlika između prvoplasiranog i drugoplasiranog kandidata je tolika da se taj dio izbornog procesa problematitzira.“

Osnivač Koalicije „1. mart“ i jedan od pokretača inicijative „Glasaću za Srebrenicu“ Emir Suljagić kaže kako je svima jasno da neće doći do poništavanja izbora, kao i to čija je odgovornost.

„Dvadeset godina SDA vlada i objašnjava da vlada da se Srebrenica ne bi ponovila. Evo, ponovila se i šta ćemo sad? Dvadeset godina nakon što je narod ove zemlje koji je preživio genocid, glasačkim listićima i olovkama anulirao posljedice genocida, SDA je izgubila Srebrenicu.

Hoće li neko izaći i položiti račun? Hoće li neko reći ‘do mene je’? Ja mislim da, kad se vrata zatvore, članovi Predsjedništva SDA jedni drugima otvoreno govore da od poništenja izbora nema ništa, ali da moraju uraditi nešto da bi narod mislio da nešto rade. Ja ih pozivam da prestanu bacati narodu prašinu u oči. Srebrenica, a ne Centar, je vrijednija od 10 drugih opština.“

Bitka je izgubljena, to je jasno svima, ali nije jasno zašto se ovakvim stavovima otežava život građanima, pita se bivši predsjednik Opštinskog odbora SDA Srebrenice Sadik Ahmetović.

„SDA mora i treba donositi odluke koje će biti od interesa za građane opštine Srebrenica za Bošnjake koji su se vratili, za ljude koji ovdje trebaju i moraju opstati, jer ciljevi agresije su bili da ovaj prostor bude potpuno očišćen od Bošnjaka. U Srebrenici se napravio priličan progres u tom smislu, uložilo se puno na otvaranje novih radnih mjesta. Sve ono što bi ugrozilo ovaj trend nije politika koju treba provoditi kada je u pitanju Srebrenica.“

Ono što bi moglo da se dogodi je da će na ignoratskom stavu sada biti građena strategija koja će ljudima u Srebrenici biti poput omče oko vrata, smatra Arapović.

„Ne vidim ja iz ovog javnog diskursa da je nekome naročito stalo kako žive Bošnjaci u Srebrenici, kako će živjeti naredne četiri godine i šta se može uraditi. Mislim da se pokušava praviti neka nova politička ujdurma u kojoj će SDA naredne četiri godine nepriznavati novog načelnika Srebrenice i na tome graditi politički kredibilitet.

Nepriznavajući poraz graditi fiktivnu pobjedu. I to će ići isključivo na štetu Bošnjaka u Srebrenici, jer će oni u lokalnoj sredini biti prepoznati kao personifikacija te Sarajevo-centrične politike i preko njihovih leđa će se osjetiti osveta te druge strane.“

S obzirom da se u Srebrenici stvara atmosfera straha, te da se više pažnje posvećuje prošlosti, a ne onima koji danas žive tamo, jedino što je sada moguće je pokazati da ima dovoljno političke odgovornosti za suočavanje s greškama i njihovo ispravljanje. Ako im se želi dobro.

Dženana Halimović (RSE)