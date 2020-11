Izetbegović : Tek će me sad upoznati ! Zvizdić : Moj prijatelj Bakir zna da ja ne radim ni pod ucjenama ni pod prijetnjama!

Prokomentirao je i ultimatum potpredsjednika SDA Denisa Zvizdića, koji je svoj ostanak u stranci uslovio ostavkom Kantonalnog odbora SDA Sarajevo i odlaskom nekih ljudi koji, kako je kazao, stalno nanose štetu.

Izetbegović je kazao da je za Zvizdićevo uvjetovao saznao iz medija, te je konstatirao da redovno neke važne Zvizdićeve stavove saznaje iz medija.

– Mi smo razgovarali o ovim temama prije nekoliko dana, otprilike se i dogovorili u kojem smjeru idemo. On nije imao ništa protiv. Tako da me to malo iznenadilo. Gospodin Zvizdić i ja se jako dugo poznajemo. Mi smo bili i sad smo kućni prijatlji, putovali zajedno – izjavio je Izetbegović.



Dodao je da je Zvizdić uvijek imao njegovu veoma snažnu podršku u svim bitnim stvarima, naročito u vezi kandidatura.

– Mene pomalo čudi, ne samo ova sada izjava, nego i njegov odnos u ovoj krizi koju sada imamo, gdje su neki ljudi poljuljani, neki s razlogom, a neki bez razloga. Odnos prema tim ljudima me malo začudio. Upoznajem ga u jednom malo drugačijem svjetlu. A i on je, mislim, napravio lošu procjenu. I on će sada imati priliku da upozna mene. Ja nisam čovjek kojem se daju ultimatumi – poručio je Izetbegović.

Kazao je da nije dobro uvjetovati nekoga, pojasnivši da ljudi ne vole da im se komanduje i da niko neće naređivati.

Uslijedio je odgovor Denisa Zvizdića, dopredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednika SDA koji je bio gost Televizije Sarajevo (TVSA).

Zvizdić je, između ostalog, komentarisao poraz SDA na izborima, te naveo i da je SDA u nekim općinama, poput Banovića i Brčkog, ostvarila odličan rezultat.

– Što se tiče ostalih rezultata, ja lično nisam zadovoljan. Pogotovo nisam zadovoljan rezultatima u KS. Postoje sredine gdje smo ostvarili dobar rezultat jer smo imali dobre kandidate, izbornu kampanju i dobre teme. Sve pobjede zasjenio je brutalni poraz na području KS, jer kampanja nije vođena na adekvatnoj razini kakvu zahtjeva KS. Sarajevo je glavni grad BiH, on je bio i mora ostati avangarda. Mislim da kampanja nije bila prilagođena aktuelnom ambijentu – rekao je Zvizdić.

– I umjesto da se na ispravan način razumije poruka građana Sarajeva i da se uputi izvinjenje građanima, sada se pokušava stvoriti ambijent u kojem će sve prekriti ruzmarin, snjegovi i šaš – dodao je ogorčeno.

Pojasnio je da traži smjenu rukovodstva KO SDA Sarajevo “kao izraz odgovornosti prema građanima i kao odraz najlošijeg izbornog rezultata koji je SDA ostvarila od svog osnivanja”.

– Imam puni legitimitet da tako nešto tražim. Ja sam na prošlim izborima osvojio oko 40 hiljada glasova, koliko je SDA na ovim izborima osvojila ukupno u KS – kazao je Zvizdić.

Na pitanje da li je vrhu SDA dao rok, odgovorio je da je samo iznio svoj stav, no to neko smatra uvjetom.

– Ja sam svoj stav ranije precizno rekao na sjednici Kolegija SDA. Tako da bilo ko, ni predsjednik, a ni bilo koji drugi funkcioner SDA ne može biti iznenađen mojim izjavama – istakao je Zvizdić.

Na pitanje da li je realno očekivati da članovi KO SDA Sarajevo podnesu ostavku, smatra:

– To pitanje se previše personalizira. Ja ne govorim na personalnoj nego na principijelnoj ravni. Taj zahtjev je baziran na stavu građana BiH koji su nam poslali poruku na ovogodišnjim izborima. Mi moramo analizirati takvu poruku građana, ali potpuno je jasno da je ovo bila neka vrsta referenduma protiv SDA. Za lošu atmosferu kreiranu protiv SDA najviše snosi KO SDA Sarajevo.

Također, upitan je i da prokomentira današnju poruku predsjednika Bakira Izetbegovića “da njemu Denis Zvizdić neće postavljati ultimatume i da će ga tek sada upoznati”.

– Gledao sam istup Bakira Izetbegovića. Taj nastup je imao jednu dozu nervoze koja je logična. Svi u SDA trebamo biti nervozni zbog rezultata. Taj nastup je imao i jednu vrstu latentne agresivnosti koja nije na mene ostavila utisak. Moj prijatelj Bakir zna da ja ne radim ni pod kakvim ucjenama i prijetnjama. SDA mora pokazati visok stepen odgovornosti prema glasačima i biti dovoljno hrabra da kazni odgovorne – odgvorio je Zvizdić.

Rekao je i da niko od rukovodilaca SDA ne treba biti iznenađen njegovim stavom koji je precizno obrazložio na sjednici Kolegija SDA te da ova stranka mora izaći iz floskula da je neko nekome nešto dao.

– Ništa meni gospodin Izetbegović nije dao. Mene je kandidovala SDA, a ja sam to vratio stranci jer nikada nisam učestvovao na izborima da nisam osvojio najveći broj glasova – poručio je Zvizdić.

Na prigovore gdje bio prije i za vrijeme agresije na BiH, uzvraća:

– U ratnom periodu, iako ne volim govoriti o tome jer ne želim ubirati političke poene na taj način, ja sam za razliku od onih koji su bili sačuvani, obavljao svoju aktivnost u Sarajevu. I 1993. sam teško ranjen. Neuspješno sam operisan u Općoj bolnici. Tako da nisam ja izašao iz BiH, nego sam izmješten iz BiH na dodatne operacije!

A na pitanje da li je jednom nogom već van SDA, kratko odgovara:

– To je pogrešno tumačenje. Ja sam iznio svoj stav i očekivanja.

(Kliker.info.agencije)