Izetbegović se oglasio nakon optužbi za krah revizije presude BiH protiv Srbije : “Recikliranje u svrhu predizborne kampanje”

Lider Stranke SDA Bakir Izetbegović oglasio se nakon optužbi na njegov račun o krahu revizije presude BiH protiv Srbije za genocid. Prognozirao je “kraj mandatu” NiP-a, Naše stranke i SDP-a jer, kako kaže nisu ništa od obećanog uradili, pa su “pribjegli starom, provjerenom metodu spinovanja”.

“Tromp kooautorica sramnog izvještaja”

“Umjesto da daju odgovore na pitanja o jalovom i promašenom mandatu, pokušavaju da oni postavljaju pitanja, da optužuju i napadaju na SDA. U nedostatku pravih argumenata, odlučili su se na ponovno aktiviranje bolnog pitanja revizije presude iz 2007. godine po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. Koordinirani i orkestrirani napad je očigledno dogovoren i pomno osmišljen. Krenulo je sa dodjelom titule ‘Počasni građanin Kantona Sarajevo’ Nevenki Tromp, kooautorici sramnog izvještaja Holandskog instituta za ratnu dokumentaciju (NIOD), u kojem se negira genocid u Srebrenici.

Upravo je taj izvještaj Srbija koristila u svoju odbranu pred Međunarodnim sudom pravde. O kakvom je izvještaju riječ, bh. javnost najbolje će zaključiti po tome što ga je na sav glas hvalio ratni zločinac Vojislav Šešelj. Protiv dodjele priznanja Nevenki Tromp bile su porodice žrtava genocida, ali se ‘Trojka’ na to nije obazirala. Razlozi će vrlo brzo postati očigledni, kada su uslijedile neistinite i neargumentovane tvrdnje koje potcjenjuju inteligenciju i memoriju ljudi, poput onih koje je izgovorila Tromp: da su za ‘propast revizije krivi Bakir Izetbegović i SDA’, ‘da je agent bio nelegitiman i da se mogao zamijeniti u roku od 48 sati, ali da Bakir nije želio’, ‘da bi sve bilo drugačije da je zahtjev za reviziju predala ambasadorica BiH u Holandiji’, ‘da Izetbegović nije želio da revizija uspije’, ‘da je izdao i prevario narod'”, navodi Izetbegović.

“Recikliranje u svrhu predizborne kampanje”

Ističe da su ove teze “papagajski ponavljali Elmedin Konaković i dio „Trojke“, da je Nevenka Tromp na sve navedeno dodala i optužbu da su za aktuelnu krizu u zemlji odgovorni on i SDA, i da će on biti kriv jer će se ‘zbog retorike i potenciranja tenzija sa Hrvatima BiH raspasti'“.

“Dakle, za krizu i prijetnje secesijom nisu krivi Dodik i SNSD, za blokade i najavu ‘teritorijalne reorganizacije’ nisu krivi Čović i HDZ. ‘Za sve su krivi Bakir i SDA’, optužuje Tromp. Zapanjujuće je da Tromp, koja je politolog, i Konaković, koji ima sumnjivu diplomu DIF-a, bez imalo ustezanja drže lekcije iz prava kompletnom međunarodnom i domaćem timu uglednih eksperata i profesora, poput Davida Scheffera, Phona van den Biesena, Allana Pelleta, Paola Palchettija, Kasima Trnke, Amora Mašovića i drugih koji su radili na pripremi revizije. Upravo su ovi ugledni pravnici još prije pet godina razjasnili sve detalje vezane za reviziju.

Te izjave i pojašnjenja o svim „spornim pitanjima“ koja se ovih dana, pet godina poslije, recikliraju u svrhu predizborne kampanje, dostupna su javnosti. Uz ostalo, dostupna su i pravna pojašnjenja o punomoći agenta, koju su i domaći i međunarodni ekspertni tim smatrali neupitnom, kao i o tome da li je ambasadorica u Nizozemskoj mogla predati zahtjev za reviziju. Posebno precizno ih je elaborirao profesor Kasim Trnka, čiju stručnu analizu svaki građanin može jednostavno pronaći na internetu”, kazao je.

“Pravni timovi poduzeli sve”

Ističe kako je “tim domaćih i stranih eksperata, predvođen vrhunskim svjetskim stručnjakom Davidom Schefferom i agentom Sakibom Softićem, učinio sve što je bilo u njihovoj moći da sa pravne strane pripremi zahtjev”.

“Ja sam, također, dao punu političku i moralnu podršku radu Tima i Fondacije osnovane u svrhu pokretanja revizije. I sve bih ponovio na isti način. Samo bih od agenta Softića i Tima eksperata, sa ovim iskustvom, tražio da upoznamo političare prisutne na savjetovanju u Vijećnici tog 17.februara 2017. da postoje dileme o legitimnosti bh. agenta, bez obzira što to nije presudan detalj, jer je Sud, što je jasno iz njihovog pisma od 9. marta 2017, reviziju odbio da razmatra zbog toga što odluku o njenom pokretanju nije donijelo Predsjedništvo BiH.

Ali, da je političarima u Vijećnici ta informacija saopćena, to bi ih spriječilo da se izmaknu od odgovornosti, a zatim manipuliraju, zbunjuju narod i prikupljaju političke poene. Dobro bi bilo da svaki od njih javno kaže šta bi bio njihov stav da im je dilema o legitimnosti agenta saopćena u Vijećnici. Da li bi iko od njih bio protiv toga da, ipak, pokušamo pokrenuti reviziju? Sumnjam. Dio tih političara me posljednjih mjeseci optuživao da ću „izdati“ u pregovorima o Izbornom zakonu. Kada se to nije desilo, umjesto da upute javno izvinjenje, reciklirali su temu staru pet godina i nastavili sa besmislenim optužbama. Odgovorno tvrdim da su pravni timovi, uz pomoć mog kabineta, poduzeli sve što se moglo poduzeti da revizija uspije”, navodi lider SDA.

Izetbegović: Tromp insistirala na enormnim sumama

Ističe da bi “jedina istinska greška koja se mogla napraviti kada je u pitanju pokušaj pokretanja revizije bila bi – odustajanje od revizije, povlačenje pred stavom Registrara Međunarodnog suda pravde, koji je očigledno imao zadatak da nam ne dozvoli pristup sudijama i pravdi”.

“One snage unutar međunarodne zajednice koje su nam 1992. nametnule embargo na oružje, a time i na odbranu, su imale prste i u ovoj odluci. Ovaj put namećući nam embargo na pravdu i istinu. Ponovo se želim zahvaliti međunarodnim i domaćim ekspertima za sav uloženi trud. Većina njih, od kojih su neki svjetski priznati autoriteti, poput Scheffera i Pelleta, je radila pro bono, bez naknade za uloženi rad i trud. Radili su za pravičnu stvar i za ispravnu stranu. Za razliku od njih, Nevenka Tromp je insistirala na enormnim sumama novca za vlastiti angažman, davala je kontroverzne izjave koje su relativizirale i stvarale opravdano nepovjerenje unutar ekspertnog tima, i konačno, lažno je tvrdila da raspolaže sa ključnim, novim dokazom potrebnim za pokretanje revizije, pod uslovom „da se osiguraju potrebna finansijska sredstva”. Ispostavilo se da takvog dokaza nije imala. Dio novca je izgleda, ipak ,uspjela dobiti od strane koja je bila manje oprezna, o čemu nikada nikoga nije obavijestila, niti opravdala troškove.

Građani kantona Sarajevo trebaju biti oprezni i ne dozvoliti da se iz budžeta Kantona bude izdašno plaćena za manipulacije kojima se služi! Kada sam bez rezerve stao uz ekspertni tim i odlučio da im pružim punu političku i moralnu podršku, znao sam da rizikujem i da ću u svakom scenariju osim potpunog uspjeha revizije biti izložen napadima političke konkurencije. Taj svjesni rizik koji sam preuzeo je beznačajan u odnosu na želju da kroz reviziju presude iz 2007. godine naš narod i država dođu do pune pravde i istine. Na kraju, što se tiče nebuloznih tvrdnji o „izdajama“, „prevarama“, „tajnim emisarima“ i krugova iz kojih one dolaze, reći ću samo da se svi mi dobro poznajemo. I narod nas sve dobro poznaje. Zato sam uvjeren da će ispravno procijeniti ko bez kalkulacija brani interese države i naroda, a ko je spreman da zarad jeftinih političkih poena ili finansijske koristi neargumentovano optužuje, vodi prljave političke i medijske kampanje, zbunjuje javnost, izmišlja i manipuliše”, zaključuje Izetbegović.

(Kliker.info-N1)