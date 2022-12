Izetbegović : Nastavlja se čudan odnos, uporno se ide u koaliciju s onima koji su pravili probleme

Nastavlja se jedan čudan, pa možda i nenormalan odnos u kojem se uporno izbacuje politička snaga koja je čuvala stabilnost, koja se suprotstavila destruktivnim politikama u proteklom mandatu, a uporno se ide u koaliciju s onima koji su pravili probleme, poručio je predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović uoči Glavnog odbora stranke u Sarajevu.

“Nastavlja se jedan čudan pa možda i nenormalan odnos u kojem se uporno izbacuje politička snaga koja je čuvala stabilnost, koja se suprotstavila destruktivnim politikama u proteklom mandatu, a uporno se ide u koaliciju sa onima koji su pravili probleme. Otkud nama kandidatski status za članstvo u EU-u? Ko ga je donio? U velikoj mjeri je kumovala situacija u svijetu, rat u Ukrajini i jedan drugačiji odnos prema Balkanu i uozbiljavanje EU-a. Ali neko je neki posao i uradio. Koja je to bila politička snaga koja je gurala da se neki zakon usvoji, a ko je zaustavljao? I onda vidimo kako se čestita tim koji su zaustavljali na statusu i sa njima ide polovina probosanskog bloka, predvođena SDP-om. To je čudna i nenormalna situacija koja ne može dovesti do dobra”, istakao je Izetbegović.

Kako je kazao, “kakve su sve koncesije napravili, na šta su sve pristali iza zatvorenih vrata”, vidjet će se u narenim mjesecima.

“Šta su to oni potpisali, šta su sve prihvatili i kakve su sve koncesije i kompromise napravili u odnosu na ove druge dvije strane?”, upitao je Izetbegović.

Na pitanje da li SDA planira formirati vlast na nivou Federacije BiH, Izetbegović je kazao da uporno pozivaju na formiranje probosanskog fronta.

“Mislim da međunarodni faktor, koji gura ovo, nije više toliko zainteresovan za samu Federaciju BiH. Ne znam koje je koncesije napravio Dodik da bi ga ostavili, da tako kažem, na miru. Mislim da on okreće politiku, onako kako on to radi. Da ćemo zaista možda gledati nešto drugačije lice, možda nekog Dodika koji više liči na onoga prije deset ili 15 godina. S Federacijom ćemo vidjeti. SDA je pobjednik na izborima u Federaciji BiH, kao i na ostalim nivoima. Ima kontrolnu ruku u Domu naroda, dakle, u bošnjačkom klubu u Domu naroda. Normalna stvar je u skladu sa Ustavom i zakonom, u skladu sa rezultatima izbora, sa voljom birača, napraviti vlast koju predvodi SDA u Federaciji BiH. Da li će se to desiti, ne zavisi samo od nas”, pojasnio je Izetbegović.

Prema njegovim riječima, probosanski blok je omogućio jedan široki front sa difuzijom vlasti.

“Niko tu ne bi bio lider i svako bi dobio pomalo, ali bi imali snažni front koji je podržan do 60 posto ruku na državnom nivou, do 80 posto ruku na federalnom nivou, ali ne bi bilo liderstva i te jasne vlasti, koju mnogi žele. SDA je spremna da se nje odrekne u korist jedinstva, u korist toga da nas ne zbijaju više u neku bošnjačku kvotu od 33 posto. Drugi nisu spremni na to. Bore se za vlast, bore se za što više pozicija. To se tako jasno vidi. Dakle, sebičnost, borba za vlast, umjesto borbe za državu i jedinstvo unutar snaga koje žele dobro ovoj zemlji, euroatlantske integracije, NATO, borbu protiv radikalizma…”, rekao je Izetbegović.

Naglasio je da je malo pozicija na kojim je SDA slabije prošla.

“SDA sada ne smije sebi dopustiti unutarnja vrenja. Da sama sebe počne kažnjavati i istjerivati svoje ljude. Mi to nećemo raditi. Dakle, gledat ćemo da pomalo popravimo tamo gdje treba popraviti, da ponešto promijenimo, da podmladimo SDA. Ali SDA je duplo jača i uspješnija od sljedeće stranke u Bosni i Hercegovini”, dodao je Izetbegović.

(Kliker.info-AA)