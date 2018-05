Izetbegović nakon sjednice Prerdsjedništva SDA : “Ako Sebija treba da bude kandidat za člana Predsjedništva BiH, onda neka bude tako”

Nakon sjednice Predsjedništvo SDA na kojoj je jedan od kandidata Denis Zvizdić saopštio da odustaje od kandidature za Predsjedništvo, novinarima se obratio predsjednik stranke Bakir Izetbegović.

“Razočaravajuće je za mene što je Denis Zvizdić odustao od kandidature. Ubjeđivao sam ga da to ne učini, ali on ima svoj stav, jakog je integriteta i teško da će promijeniti odluku. Zvizdić je imao najveću podršku na terenu, bio je favorit i trebao je ostati u utrci do kraja”, kazao je predsjednik SDA.

– Nikada nisam pominjao da će Sebija biti kandidat niti znam otkud ona na terenu. Ali ako ona bude član, neka je ljudi izglasaju ako tako bude – kazao je Izetbegović.

Izetbegović nije želio špekulisati kako će se sve ovo odraziti na SDA, poručivši da je rano nagađati.

“Sebija Izetbegović je također Predsjedništvu stranke ponudila opciju da ni ona ne učestvuje, ali to nije usvojeno. Na njoj je da do 26. maja odluči hoće li učestvovati u utrci. Samo Bog zna šta će se desiti. Ja sam rekao da ona ne treba da bude kandidat, i ona je to rekla, ali je teren rekao drugačije. Imala je začuđujuću podršku s terena. Jedno je šta mi mislimo, a drugo šta život izrežira. Važno je da SDA dobije kandidata koji će moći pobijediti na izborima, i koji će se kasnije moći nositi sa svima”, naglasio je Izetbegović.

Na Konvenciji će 270 ljudi odlučivati o tome ko će biti kandidat SDA za Predsjedništvo BiH.

“Nema ništa u mom odustajanju spektakularno. Ja sam u prvi plan stavljao jedinstvo stranke. SDA ima najveći kapacitet da ima svog člana Predsjedništva. Ja sam odlučio da ne učestvujem u daljnoj utrci, ali ću snažno podržavati SDA kandidata, bit ću dio tima i u svom punom kapacitetu ću raditi do izbora da SDA bude pobjednik”, kazao je Zvizdić nakon sjednice.

Tako će sudionici Konvencije SDA birati između Sebije Izetbegović, Šefika Džaferovića i Safeta Softića.

Kadrovska komisija SDA ranije je proslijedila stranačkom Predsjedništvu imena četiri kandidata – Denisa Zvizdića, Sebije Izetbegović, Šefika Džaferovića i Safeta Softića.

Podsjećanja radi, ranije je potpredsjednik SDA Denis Zvizdić najavio kako razmišlja o povlačenju kandidature ukoliko vrh stranke dovede funkcionere u situaciju da se takmiče jedan protiv drugog.

– Mi smo se obratili opštinskim organizacijama da nominuju kandidate, sa jasnom porukom da će to nominovanje od strane opštinskih organizacija poslužiti za formiranje liste kandidata koja će biti dostavljena Konvenciji Stranke, a koja će tajnim glasanjem odabrati kandidata za člana Predsjedništva BiH – pojasnio je Džaferović.

