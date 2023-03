Izetbegović nakon sjednice Glavnog odbora SDA : SDA je dužna da na svaku negativnu politiku i trend ima odgovor

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović, nakon današnje sjednice Glavnog odbora te stranke, u obraćanju medijima između ostalih tema osvrnuo se na američku crnu listu na koju je nedavno stavljen partijski dužnosnik i donedavni direktor Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Osman Mehmedagić.

Navodi da se radi o neutemeljnim tvrdnjama, donesenim iz “čisto političkih rezona”.

– To su presude, zalijepe vam etiketu i onda to nosite. Nekome s pravom, nekome bez ikakvog razloga, iz čisto političkih rezona i potreba. Nema ni jednog suda na kugli zemaljskoj, to je osnovni princip, a da ne predočite dokaze i dopustite drugoj strani da odgovori – kazao je Izetbegović.

Podsjetio je da se od članova SDA prvi našao na “crnoj listi” Hasan Čengić.

– Poštovan čovjek, koji se naležao zatvora boreći se protiv komunističke diktature, višegodišni predsjednik Sabora IZBiH. Zašto se on našao na “crnoj listi” sa kojekavim tipovima odgovornim za genocid ili sada odlikovani policajac Osman Mehmedagić, da se nađe sa nekim iz narko kartela? Na bazi čega to rade SAD, bez dokaza? Očekujemo dokaze, ne možemo pristati na to da kako se kojem ambasadoru učine uvjerljivi tračevi sarajevskih kafana, da on to tako prenese State Departmentu i onda da mi po tome postupamo – kazao je Izetbegović.

Navodi da su prije devet mjeseci iznesene teške optužbe protiv SDA, za koje je naglasio da nisu dokazane.

Istaknuo je da se na nestinama baziraju nepravde i da od SDA traže da saučestvuje u “jednom nepravičnom razvoju istorijskih zbivanja”.

U osvrtu na neformiranje institucija u Federaciji BiH, Izetbegović je kazao da SDA defitinitvno ima najjaču komponentu, te da u ovom času iza Refika Lendu, koji predstavlja Bošnjake, iza kojeg stoji najmanje 38 parlametaraca, vjerovatno i više od 40 u Predstavničkom domu.

– Predsjednica FBiH Lidija Bradara i potpredsjednici Igor Stojanović i Refik Lendo imaju pravo da učestvuju u razgovorima, imaju Ustav koji to od njih zahtijeva. I onda nas optuže da mi blokiramo jer želimo da postupimo po Ustavu i želimo da se dogovorimo – kazao je Izetbegović.

Predsjednik SDA pita zašto se međunarodna zajednica odavno bavi samo bošnjačkim faktorom.

– Zašto se nije jače pozabavila sa Miloradom Dodikom koji im je jučer udario šamar, koji je prije toga izrekao stotinu uvreda, koji minira poziciju visokog predstavnika, dodjeljuje odlikovanje Putnu, koji je naparavio militantnu proslavu zabranjenog 9. januara i protivustavnog referenduma? Treba li da se povučemo pred tim? SDA je dužna da na svaku negativnu politiku i trend ima odgovor. Branili smo ovu zemlju od nadmoćnije JNA i odbranili je, odbranit ćemo je i od ovih nepravičnih politika. Sada će se suočiti sa jednom žilavom strukturom SDA, koja neće sama sebe kažnjavati, smjenjivati svog predsjednika i sve ono što su oni zamislili da će ona raditi. SDA će se suprotstavljati ovim politikama, pa i politici dijela međunarodne zajednice – kazao je Izatbegović.

Predsjednik SDA je odgovorio na pitanje koje se odnosi osporavanje magistarskog statusa njegove supruge Sebije Izetbegović. Naveo je da je profesor Asim Kurjak prije dva mjeseca rekao da njegova supruga nikada kod njega u Zagrebu nije studirala i da joj on nije bio mentor na doktoratu.

– A onda smo mi našli snimke, na kojim on govori kako je ona bila kod njega na klinici, pa njegov dirljivi mentorski govor, da ima izvanredan doktorat. Na neistinu ćemo odgovoriti. Ne samo da ništa nije uradila, ona je pomogla da Klinički centar UNSA postane instititicija koja se zaista brine o pacijentu. Naišla je na 100 miliona KM duga, našla je pune tunele nabavljene robe mimo tenedera i naravno da je 50 do 100 ljekara od 2700 zaposlenih moralo da napusti Klinički centar jer nisu mogli više da rade šta hoće, da imaju privatne klinike. Ovakve stvari će završiti u sudskim klupama, neće na ovakav način blatiti ljude, a da ne završe pred sudovima – kazao je Izetbegović.

Podsjetio je da je na sličan način završena i “afera sa Asimom”, koja je u sudskim klupama trajala pet godina, pa i trenutno suđenje premijeru Fadilu Novaliću.

– Nigdje na svijetu nisu napravljene afere oko kupovine respiratora. Ovo je jedno perverzno bolesno stanje u kojem dvojac SNSD – HDZ, podržan od dijela međunarodne zajednice i Trojke, pokušava isključiti patriotsko jezgro SDA, to neće ići – kazao je Izetbegović.

Predsjednik SDA se osvrnuo na formiranje vlasti u Unsko-sanskom kantonu.

– Vrlo je važno ovo što se desilo u Unsko-sanskom kantonu, to pomiruje Krajišnike. Mislim da će se kompletna ova stvar kretati od Osmorke, prema nekoj trojci, četvorci, petorci, koja će se okupljati oko SDA, odnosno oko politika SDA, koje su patriotske koje ne kalkulišu, koje se ne ulizuju, i koje se supotstavljaju svakome ko udara na ovu zemlju – zaključio je Izetbegović.

