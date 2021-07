Izetbegović najavio kandidaturu za Predsjedništvo BiH : Sumnjam da će Konaković ući u tu utrku , sa Radončićem i Zvizdićem ne bi bilo dosadno

Burno je posljednjih dana na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, brojna su dešavanja o kojima smo razgovarali sa Bakirom Izetbegovićem, predsjedavajućim Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednikom Stranke demokratske akcije.

Bakir Izetbegović i Dragan Čović jučer su održali sastanak sa Mathew Palmerom, a tema sastanka je bio Izborni zakon. Nakon sastanka Izetbegović je rekao da su blizu rješenja.



POTREBNA JE I OPOZICIJA DA BI SE DOŠLO DO RJEŠENJA



Možda se moglo pogrešno shvatiti da mislim da smo sa HDZ-om i Čovićem blizu rješenja – nismo, ja mislim da smo mi generalno blizu rješenja jer smo jednom kroz priču o Aprilskom paketu približili stavove, radilo se o tome što su neki pogriješili koji su se poslije kajali što nisu glasali za Aprilski paket. Ovaj put treba imati više pameti, dakle mi smo sve te probleme davno prežvakali i približili smo se rješenjima i to je ono na šta ja mislim. Ne treba sad nanovo smišljati nova rješenja, novu „toplu vodu“ imamo definisan, direktni, indirektni izbor, domove naroda, tako da možemo ubrzano ići ka rješenju, jednostavno birati od onoga što je već urađeno. Zato sam ja jučer kazao, sad očekujemo opoziciju da usmjeri stvari. Trebaju nam dvije trećine ruku, nije dovoljno samo pozicija koju imamo treutačno, odnosno SDA, HDZ, SNSD, DF, potrebna je i opozicija da bi došli do rješenja – kazao je Izetbegović, te prokomentarisao jučerašnju burnu reakciju opozicije:



Zato sam ja danas napisao pismo jer vidio sam jedno ponovno nezrelo politikantsko ponašanje koje želi da nešto nije dobro. Ja mislim da su oni priželjkivali da SDA i HDZ naprave bilo kakvo rješenje da se obruše na njega, a to nije dobar odnos prema zemlji koja se već decenijama nalazi u teškoj situaciji. Dakle, treba biti manje sebičnosti a više posvećenosti onome šta je potrebno narodu, da se stabiliziraju prilike u zemlji, da ovo postane zemlja sigurnosti, izvjesne budućnosti, zemlja iz koje ne odlaze mladi ljudi, zemlja u kojoj se ekonomija oporavlja. Oni su priželjkivali, „ovo što su Izetbegović i Čović dogovorili vodi ka podjeli zemlje“, a nmi ništa nismo dogovorili, uopće nisu pročitali ono što je SDA predložila. Mi predlažemo da se na bazi Aprilskog paketa rješavaju presude Evropskog suda za ljudska prava, a Dom naroda da se ukloni asimetrij. I gdje je tu podjela, to su baš onako djetinajrije i bedastoće. Zato sam i napisao danas jedno pismo, pozvao sam ih da to ne rade, da se uozbiljimo, da pokušamo u ovih pola godine doći do rješenja jer blizu smo, da ne bacimo ono o čemu smo pričali 15 godina, da stvarno odgovorno uz pomoć prijatelja iz Amerike i Brisela napravimo neke sikorake i rješavamo stvari.



Gospodin Palmer upravo insistira na ovome šta ja sad govorim. Da se ne krene u neka politikanstva, da se ozbiljno posvetimo poslu uz njihovu pomoć i da napravimo kompromis. Dakle, da se svako u izvjesnoj mjeri odrekne nečega. Naravno, diplomati pokušavaju ići linijom manjeg otpora, da se napravi jedan pozitivan pritisak i na mene, da ja možda sa HDZ-om zanovim neke pregovore da probamo iznaći rješenja koja bi onda ponudili drugima, za šta sam ja kazao gospodinu Palmeru da poštujem njegov stav, ali da jednostavno bolje pozajem stvari od njega u ovoj zemlji i da znam šta je problem. Problem je ako SDA i HDZ sami nastave priču, to je format koji je iscrpljen i samo može provocirati i davati „kamen u šake“ ljudima koji su jučer iz opozicije ovakve neutemeljene komentare davali. Ovo je stvar koja je vlasništvo svakog čovjeka u BiH i svakog njegovog predstavnika, iz akademske zajednice, od strane ekperata, civilnog društva, političara, odnosno parlamentaraca, treba doći do dvije trećine ruku u Parlamentu. Dakle, to ne može biti neki reducirani SDA-HDZ, format koji godinu dana nije dao rezultat.



BOLJI JE DIREKTNI IZBOR NEGO INDIREKTNI



Kada je riječ o formatu Štefana Filea, Izetbegović kaže da se spominjao ali taj model ne odgovara Komšiću.



Po meni je bolji direktni izbor nego indirektni izbor članova Predsjedništva, zato što dobijamo „glavu“ države u roku mjesec do 40 dana koaj ej izabrana od strane naroda. Dakle, dobijamo autoritet koji ne ovisi od predsjednika stranaka, njihovih dogovora ili nedogovora. Ne bi nam se smjelo desiti da nemamo člana Predsjedništva kao što nemamo Federalnu vladu. Tako da, ja neću ići u smjeru u kojem ne bude spreman da ide gospodin Komšić i DF, jer imamo takav dogovr kad smo pravili koaliciju – da ćemo se dogovarati, ali da ću ga nastavit ubjeđivati da nam je bolji direktni od indirektnog izbora – hoću – istakao je.



ČOVIĆ I HDZ – MORAJU NEŠTO DATI DA BI NEŠTO DOBILI



U medijima je ranije izašla informacija da su HDZ-ovi pregovarači spremni prihvatiti reduciranje ovlasti Doma naroda Federacije.



Izetbegović pojašnjava da „oni prihvate, ali onda kažu ali, i to ali ojača poziciju HDZ-a u Domu naroda“.



Svest ćemo sve na vitalni nacionalni interes – ali! I onda svaki od klubova poslanika, nadpolvičnom većinom mora to odobriti, tako da ustvari pojačaju kočnice s kojima su nam sad narpavili da dvije i po godine nemamo vladu, nemamo popunjen Ustavni sud, da Bošnjaci nemaju osam ministara koliko im Ustav Federacije garantuje, dakle to nam je uradio HDZ i to mi više dozvoliti ne možemo. Dakle moraju odustati od takvih mehanizama. Ako hoće da riješe ono što njih frustrira i što je njihov zahtjev moraju biti spremni na kompromis, moraju nešto dati da bi nešto dobili, a to je svođenje na čisti vitalni nacionalni interes onako kako to funkcioniše u RS-u.



“TRAŽIMO DA SE DISKRIMINACIJA UKLONI”



Izetbegović je nedavno bio u Briselu gdje se sastao sa specijalnim izvjestiteljem za BiH Paulom Rangelom. Rečeno je da BiH ima priliku dobiti kandidatski status ove godine ako se provedu potrebne reforme.



Ako ima malo pameti, malo spremnosti, malo odlučnosti i hrabrosti, treba hrabrosti da svojima kažete da ste nešto dali. Lako je uvijek samo tražiti praviti se da ste tvrd, nećeš popustiti, ali treba hrabrosti da se napravi korak. Ako bude hrabrosti sa svih strana i spremnosti, to su mali koraci da se dođe do rješenja koja otklanja dvije diskriminacije. Imamo tvrdnju hrvatskog korpusa da su diskriminirani jer im brojniji bošnjački korpus navodno izabere člana Predsjedništva, to je njihova tvrdnja. Mi s druge strane tvrdimo da smo diskriminirani kao većina u Federalnom parlamentu od manjine, jer HDZ ima manje od 20 posto poslanika, ali ne možete bez njih ništa, ne možete vladu da napravite. Dakle, mi tvrdimo evidentno da imamo tu vrstu diskriminacije i tražimo bezuvjetno da se ta diskriminacija ukloni, ako su spremni napraviti tu kombinaciju, idemo onda sa kompletnim paketom koji zadovoljava i uslove za kandidatski status, pravi jedan smiraj u zemlji, jednu predizbornu godinu koja će biti relaksirana, jkoja neće biti u napetostima i krizama kako se to može desiti.



PRIJE 500 GODINA BILI SMO PRETAČA UJEDINJAVANJA MULTIETNIČNE EVROPE



Izetbegović je istakao da je Rangel prijatelj BiH koji shvata bit BiH.



Kazao je jednu stvar koju je moj otac rahmetli kazao na drugi način, a Rangel je tokazao ovako: „multietničnost i evropski principi i ono što je duh Evrope, jednostavno su dio DNK-a BiH, mi smo faktički prije 500 godina bili pretača ujedinjavanja multietnične Evrope, tako smo funkcionisali. Imate mnogo dobronamjernih ljudi u Evropi koji to shvataju i žele da pomognu da se uspostavi nanovo takva Bosna i Hercegovina koju je rat rastrojio, a Rangel je jedan od tih, a drugi je Donald Tusk. Tusk je predsjednik EPP-a, a Rangel potpredsjednik, najmoćnije političke grupacije – naglasio je.



LOBIRANJE HRVATSKIH ZASTUPNIKA – “ČOVJEČE NE LJUTI SE”



Prokomentarisao je i lobiranje hrvatskih zastupnika u Evropskom parlamentu.



Pokazali su da imaju jedan retrogradan pristup, da njihovo poimanje stvari ne pripada 21. vijeku u Evropi, da nisu to trebali raditi, jer su očigledno vraćeni na početnu poziciju kao u igri „čovječe ne ljuti se“ ono na početak. Slična stvar je bila sa rezolucijom o NATO-u, napravili su neko čudo što su pomenuti konstitutivni narodi, ali neka se ne ljute ali djetinajrije su to, i jedno i drugi. Konstitutivni narodi se pominju u Ustavu Bih u aneksu 4., kakva je sad pobjeda ponovo ih pomenuti u nekim rezolucijama NATO-a. Mislim da nisu to trebali raditi, pomalo su se u izvjesnoj mjeri i obrukali što su insistirali na tome, a na kraju krajeva bili odbijeni.



“JOŠ SAMO DA KUĆNE SAVJETE PODIJELIMO NA TROJE”



Bilo je jos ružnih pokušaja da se promijeni sadržaj Rezolucije. Francuski desničari htjeli su amandmanom ‘upozoriti na prijetnju islamskim radikalizmom u BiH’. Sjećamo se da je isto nastojala i bivsa predsjednica Hrvatske. Moje pitanje jeste ko je najzaslužniji, koliko smo mi radili i lobirali da ipak kroz Rezoluciju ne budemo etiketirani, da ona bude poštena, ako tako mogu reći?



Uvijek smo mi na vezi sa prijateljima koji dižu ruke u Evropskom parlamentu i njima je lako braniti normalne stavove. Tako da uz nešto malo napora mi nadjačamo one koji ulože mnogo više napora, koji su prisutni tamo koji glasaju. Meni nije problem sjesti u automobil i otići do Strazbura, obaviti razgovore da bih zaustavio rezoluciju koja je rekla da je potrebna dodatna federalizacija BiH. Kad sam im nabrojao da imamo preko stotinu ministara, 13 ustava, 12 vlada, preko 600 parlamentaraca, da jednostavno nemamo šta federalizirati, rekao sam jedino kućne savjete da podijelimo na troje, tako daj ebilo momenata kada su se znali i nasmijati tome svemu. Kakva dalja podjela BiH i federalizacija. Svaki put se lobira i imamo kontakte s tim ljudima, a ovaj put sam otišao post festum nakon svega, da vidim predsjednika Tuska, Rangleda. Tako da je to neophodno, mora se lobirati, samo što je nama lakše i s manje napora ubijediti ljude u ispravne stvari, stvari koje su na liniji evropskog standarda.



PRESUDE SU VAŽNE ZA OPSTANAK I BUDUĆNOST BIH



Imali smo dvije važne presude iz Haga. Posljednja, presuda Simatoviću i Stanišiću još jednom je dokazala umješanost Srbije i agresiju na našu zemlju. Koliko je to važno, a koliko je žalosno što nemamo adekvatne reakcije iz Srbije? Naprotiv, određeni tamošnji dužnosnici, poput Dačića i Vulina i dalje prijete…



Sazrijeva to stanje i u Srbiji. Vidimo da su ovih dana tamo izložbe, predstave, nije toga prije bilo u Beogradu. Polahko i oni otvaraju oči i neće moći ih dugo držati zatvorenim. Bio je težak juli 1992. godine, tad je najviše zločina počinjeno u BiH, a zatim juli 1995. naravno. Presude su jako važne za nas, dakle da je ovo zaista bio kao što neki tvrde građanski rat u BiH, ne bi bilo moguće zaustaviti povezivanje prava na samoopredjeljenje Kosovara i prava samoopredjeljenje bilo kojeg naroda u BiH. Ali pošto je dokazana agresija, udruženi zločinački poduhvati i jedne i druge strane, genocid, užasni zločini, etničko čišćenje koje je bilo do zadnjega, pošto su to ozbiljni sudovi, nakon ozbiljnih procesa presudili, to su naši glavni argumenti koje brane cjelovitost BiH, dakle te žrtve su uteg u vratu i svako to mjesto zločina na karti BiH je jedan klin koji zauvijek zakucava ta mjesta. Ne može izaći Tomašica, Srebrenica ili Brčko, ta mjesta i užasni zločini, i oni to dobro znaju. Dakle to su jako važne stvari za budućnost BiH, za opstanak, za očuvanje teritorijalnog integriteta BiH.



“NASILNO NAPRAVLJENO, NASILNO I SRUŠENO”



U posljednje vrijeme svjedočimo nekim pozitivnim koracima koji se odnose na proces pomirenja u BiH i regionu. Skinuta je ploča posvećena ratnom zločincu Radovanu Karadžiću sa studentskog doma na Palama, uklonjena je crkva iz dvorišta Fate Orlović, Skupština Crne Gore je usvojila Rezoluciju o Srebrenici.



Ništa od toga nije došlo samo po sebi. Dobili smo jedan odlučniji odgovor Međunarodne zajednice i ovdje u BiH i u UN-u. Jedan je presudan bio susret Dodika i Čovića sa predstavnicima Vijeća sigurnosti, ja sam namjerno izostao, nisam htio da pristanem na predstavnike konstitutivnih naroda, BiH su trebali da predstavljaju Predsjedništvo ili Parlament, ali Dodik je tu krenuo ofanzivno, onako kako on zna biti arogantan i bahat u odnosu na predstavnike Međunarodne zajednice, i rezultat je bio skidanje ploče na Palama.



Mislim da su obje blokirajuće politike u defanzivi. Očigledno se nazire jedna fizionomija tih retrogradnih politika. Crkva u Konjević Polju je nakon 25 godinas satisfakcija i pobjeda pravde, ali kao vjernik sam se osjećao nelagodno s obzirom na način kako su uklonili crkvu, dakle bogomolja niti se pravi na takav način kako su je napravili, jer ženi kojoj je ubijeno pet sinova, staviti u dvorište bogomolju – to nije bogomolja. Ne gradi se bogomolja na tuđem, na inatu, na pokušaju dominacije, ona nije simbol dominacije, crkva je mjesto učenja Hristove nauke, nauke o dobru – protivljenju zlu, a ne simbol dominacije, „mi smo vas pobijedili“, to može izgledati kao crkva ali to nije bogomolja, što je Bogu drago. A onda se na isti način postupilo u rušenjutog objekta, dakle nisu ga tretirali kao crkvu, trebali su skinuti dio po dio, ciglu po ciglu, s poštovanjem ga odnijeti, a ne na onakav način je porušiti, to je ponovo uvreda. Nažalost, nasilno napravljeno, nasilno i srušeno. Nisam se osjećao dobro gledajući to, ali to je ogromna je pobjeda Fate Orlović, pobijedila je pravdu i pokazalo se da može da se pobijedi pravdu. Ovaj objekat se morao ukloniti i nakon 25 godina borbe upornost se isplatila. I to je poruka za sve nas.



INZKO MOŽE DA IZGLADI KLUPKO ZLA KOJE KOMPLICIRA ODNOSE U BIH?!



Bliži nam se jos jedan 11. juli najtužniji datum u godini. U Crnoj Gori je nedavno usvojena Rezolucija o genocidu u Srebrenici, a još uvijek aktuelni Visoki predstavnik Valentin Inzko nije nametnuo Zakon o negiranju genocida kojeg je ranije obećao Valentin Inzko.



Mislim da bi on svima trebao pomoći u ovoj zemlji i nametnuti zakon kojim bi zabranio negiranje genocida i poništio odlikovanja, jer srpska strana neće imati snage za to, neće se kod njih naći neka kritična masa ljudi koji će „izvaditi sami sebi trn iz noge“, jer to je strašna stvar koja će njih mučiti. Oni će stalno biti u političkoj defanzivi kao ljudi koji su odlikovali čovjeka odgovornog za genocid. Mogu se oni pravdati i praviti da im je svejedno, ali nije. Njima bi olakšalo da im Inzko pomogne, dakle da se se zabrani negiranje genocida, i tad bi gospodin Inzko otišao uspravne glave iz BiH, nakon svega što je tu bilo, a ako bi sad tu stvar uradio imao bi opšte razumijevanje, i nema toga koji bi u Međunarodnoj zajednici mogao Inzku reći da nije trebao to uraditi. On ima otvoren put da riješi da izgladi jedno klupko zla koje komplicira odnose u BiH i da ode kao ponosan Visoki predstavnik iz ove zemlje, a ako ovako ode mislim da nije ni sebi ni nama napravio dobar posao – kazao je Izetbegović, a prokomentarisao je i Inzkovog nasljednika:



Gospodin Schmidt ima Njemačku iza leđa, što nije nimalo zanemarivo i on je po prirodi jedan uporan i odlučan čovjek. Tako da ćemo vidjeti jesam li dobro prognozirao, da će biti jedan odlučan Visoki predstavnik.



TREĆI ENTITET, PODJELA BIH?



Kada je riječ o presudama na dokazano udruženo zločinačko djelovanje i sa istoka i sa zapada, s obzirom na jasne kvalifikacije da smo bili žrtve agresije, Izetbegović smatra da te presude čuvaju budućnost BiH, jedinstvo, teritorijalni integritet i to su činjenice koje niko ne može ignorisati.



To je osigurač za BiH i naravno da je to alat u našim rukama da popravljamo stvari, da stavljamo u defanzivu neke retrogradne snage koje nam svremena na vrijeme prijete referendumima i trećim entitetima. Ne možete imati presuđenu Herceg-Bosnu u Hagu zbog pokušaja pravljenja etnički čistog hrvatskog identiteta i onda nam pričati o trećem entitetu, kakav treći entitet, nećemo ni razgovarati o tome, niti o podjeli BiH.



KORONAVIRUS, UVOZ, IZVOZ, PDV, BDP, EKONOMSKI OPORAVAK



Mjere Vlade FBiH koje se odnose na saniranje zdravstvenih i ekonomskih posljedica pandemije COVID-19, ispostavile su se kao dobre, mada politička konkurencija uvjerava javnost u suprotno.



Brojkama treba vjerovati. Od prvog dana govore da se vlada ne snalazi, da su nespretni, da su brzopleti, da od toga nema ništa, da će sve biti katastrofa, a onda pogledate brojke i ne možemo reći da je Federcija BiH najbolja, ali je među najmanje lošim na Balkanu i manje loša nego prosječna zemlja u EU. Kada je širenje pandemije u pitanju, po mortalitetu smo slabi, po vakcinisanju, ali onaj glavni pokazatelj, brzina širenja epidemije – on je sporiji bio u FbiH nego u ostatku Balkana i nego u prosječnoj evropskoj zemlji. Ne može to samo od sebe, to ipak mora biti neko ko se sistematski bavi pa da zasutavlja i da uspijeva održati ekonomiju u životu, sve vrijeme je vlada dodavala, uzimala kredite i mjere da se pomogne onima koji su najugroženiji. Propatio je turistički i ugostiteljski sektor, oni koji se bave prevozom ljudi i roba, ali su preživjeli i sada to sve ponovo raste, i u ovoj godini parametri su bolji nego 2019. godine, koja je referentna, koja je bila najbolja postdejtonska godina. Porast industrijske proizvodnje, uvoz, izvoz, ubiranje PDV-a, porast BDP-a, sve je to ili na nivou 2019. ili nešto bolje. Dakle, ne može se govoriti da se ova vlada nije našla u ovoj situaciji, a ova vlada traje već godinu i po dana.



KANDIDATURA ZA PREDSJEDNIŠTVO 2022. GODINE



Iako ne zvanično, kampanja za izbore 2022. je započela. Najavljuju se koalicije, raspadaju se neke stranke, pojedinci se nastoje bolje pozicionirati, prave se afere…



Najinteresantnije jeste ko će biti kandidati za Predsjedništvo.



Nikšića, kao lidera opozicije prozivaju, a on se izgleda plaši kandidature, Konaković svoju najavljuje, Zvizdić se nije isključio iz te utrke



Mislim da predsjednici stranaka trebaju biti na dispoziciji članstvu i rukovodstvu, ako ih kandiduju da to prihvate. Mislim da imam tu obavezu, sa svim rizicima. Ja sam u trku ušao skoro kao autsajder protiv jakog Radončića koji ima Avaz, protiv jakog Silajdžića koji ima svoju harizmu. Mislio sam da nemam velike šanse, ali uradit ću to za svoju stranku, borit ću se pa kako god. I pobijedio sam. A tek kao predsjednik stranke. Mislim da svaki predsjednik jake stranke koja ima šansu, ima tu obavezu, i da je izbjegavanje te obaveze… neću upotrijebiti tešku riječ.



KONAKOVIĆ NIKAD U ŽIVOTU VIŠE NEĆE RADITI NEŠTO ŠTO JE RIZIK



Sumnjam da će Konaković ući u tu utrku, ja mislim da on više nikad u životu neće nešto raditi što je pravi rizik, dakle nikada neće ući u cipele premijera koji ima težak zadatak, bilo šta što može politički „slomiti“ kičmu čovjeku, a ovo je opasna stvar. Vjerovatno će on pričati o tome, a na kraju će se kandidovati za parlament gdje je to ziher. Ostalima želim sve najbolje, radovalo bi me da gospodin Radončić ponovo uđe u utrku, s njim su utrke uvijek zanimljive, on ima svoj temperament i svoj način, pa bilo bi zanimljivo i veselo ući u jednu utrku i sa njim i sa Nikšićem, eventualno sa Zvizdićem ako dobije potporu, neće biti dosadno sve u svemu – kazao je Izetbegović.



(Kliker.info- Vijesti)