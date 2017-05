Izetbegović kontra Briana Hoyt Yeea : Rusija nema destabilizujući uticaj i destruktivnu politiku prema BiH !

Bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je danas da Rusija nema destabilizujući uticaj i destruktivnu politiku prema BiH.

Komentarišući izjave zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Briana Hoyt Yeea da je očit utjecaj Rusije na Balkanu i da ona podržava secesionističku retoriku u BiH i otcjepljenje Republike Srpske, Izetbegović je rekao da takvog uticaja Rusije u BiH nema.

“Da jednostrano podržavaju pravoslavce na Balkanu to je jasno, ali da će ići dotle da nanesu štetu Srbima u BiH i na Balkanu i da ih gurnu u neke takve stvari, ne bih rekao. Mislim da je čak obratno i da je Milorad Dodik došao sa promijenjenom retorikom iz Moskve i rekao da oni neće ići na otcjepljenje“, rekao je Izetbegović novinarima u Mostaru.

Član Predsjedništva BiH i predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je u petak u Mostaru kako bi pitanje izbora u gradu na Neretvi trebalo biti riješeno u slijedećih godinu dana.

“Imamo tu i zahtjev hrvatske stane, odnosno izborni zakon… Ne možemo rješavati jednostrano samo ono za šta je jedna etnička grupa zainteresirana. Radit ćemo to u paketu zajedno s izborima u Mostaru i s nekim naših zahtjevima. Iskombinirat ćemo jedna dobar paket i s time završiti do kraja 2017. godine, odnosno do proljeća 2018.” naglasio je komentirajući trenutnu političku situaciju u Mostaru i problem neodržavanja izbora u tom gradu.

Izetbegović je ponovio kako Stranka demokratske akcije nikada nije bila za podjelu grada i da se uvijek borila za jedinstveni grad i za cjelovitu BiH.Ocijenio je kako je SDA također uvijek bila za jednakopravnost Bošnjaka u Mostaru te da će na tome i ustrajati.

(Kliker.info-Hena)