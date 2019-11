Izetbegović konačno progovorio i ponovo pomiješao karte : Savjetnici su mi rekli da idemo u reviziju tužbe iako smo znali da nemamo legitimitet (VIDEO)

Predsjednik SDA i bivši član Predsjedništva naše zemlje Bakir Izetbegović u intervjuu Ognjenu Blagojeviću na TV1 konačno je progovorio o tome zašto je propala revizija tužbe BiH protiv Srbije u Hagu.

Izetbegović je ovaj put otvoreno priznao grešku, zbog koje su mu mnogi prigovarali, kazavši da je pogriješio što je slušao svoje savjetnike za to pitanje i pravnike.

“S tom revizijom, znate, bilo mi je rečeno, a to je bila ozbiljna grupa pravnika, mojih savjetnika, advokata i tako dalje, koji su mi kazali da nemamo legitimaciju, ali da se na to ne treba obazirati. ‘Idemo nastaviti, nemojte uopšte spominjati u javnosti da nemamo legitimaciju za tu stvar, da nemamo agenta’. I ja sam ih poslušao. E tu ih nisam trebao poslušati i trebao sam tu stvar otvoriti javnosti i ostale bošnjačke lidere, Radončića, Nikšića i druge upoznati s tim. To je bila greška, trebao sam podijeliti odgovornost”, kazao je Izetbegović.

Podsjetimo, revizija tužbe BiH protiv Srbije u Haškom tribunalu za odgovornost u agresiji na BiH je propala, s obzirom da kada je Sakib Softić, tada predstavljen kao legitimni agent za zastupanje BiH, predao zahtjev za reviziju, dobio odgovor da je revizija ništavna, jer je Softić izgubio legitimitet da zastupa našu zemlju.

Tu je sva priča i završena, a Izetbegović je nakon više od dvije godine konačno priznao svoju grešku. Kompletan intervju bit će emitiran u nedjelju u emisiji “Ognjena zemlja” na TV1.

