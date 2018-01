Izet Redžić: Ubijeđen sam 100 posto da je moj brat ubijen

Pet godina navršava se danas otkako je u rejonu Lapišnice, u blizini puta Sarajevo – Pale, pronađeno tijelo jednog od najvećih bh. intelektualaca, akademika Sulejmana Redžića.

Misteriozna smrt profesora Redžića, koja je šokirala cijelu BiH, do danas nije razriješena. Izet Redžić, jedan od braće rahmetli akademika Redžića, čije je on tijelo vidio neposredno nakon pronalaska, do danas se nije pomirio sa zvaničnim nalazom patologa Hamze Žuje, koji je 2013. ustvrdio da je infarkt krvnih sudova uzrok smrti profesora Redžića.