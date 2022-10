Izborna komisija BiH naredila ponovno brojanje glasova za predsjednika Republike Srpske

Za naredbu je glasalo šest članova CIK-a BiH, a protiv je bio samo Vlado Rogić.

“Na jutrošnjem kolegiju CIK BiH je razmotrio više primjedbi i imao je na uvid i dokaze i videomaterijale. Izborni proces je toliko kontaminiran da nije moguće utvrditi tačne rezultate. CIK BiH je odlučio da izda naredbu Glavnom centru za brojanje da, radi pravilnog objedinjavanja, izvrši otvaranje vreća s 2.239 redovnih mjesta uključujući i Brčko distrikt BiH za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske”, kazao je predsjednik CIK-a BiH Suad Arnautović.

Dodao je da će se akreditirani promatrači blagovremeno obavijestiti te da će se izvršiti, prije svega, analiza nevažećih i oštećenih listića, kao i svih iskorištenih i neiskorištenih listića.

Prema posljednjim zvaničnim rezultatima Centralne izborne komisije (CIK) BiH, kandidat i lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik je dobio 291.915 glasova.

Njegova protukandidatkinja Jelena Trivić, koju su podržali njena opozicijska Partija demokratskog progresa, Srpska demokratska stranka i Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića, osvojila je 262.969 glasova.

Vlado Rogić, član CIK-a, kazao je da podržava ponovno brojanje glasova, ali tek kad se za to ispune zakonski uvjeti.

“CIK BiH ne može u ovom trenutku donijeti nikakav akt da se ponovno prebrojava cijela izborna jedinica (izbori za predsjednika i potpredsjednike RS, op.a.). To možemo uraditi tek nakon utvrđivanja rezultata. Mi to ne smijemo prebrojati ni po službenoj dužnosti, jer to Izborni zakon BiH ne dozvoljava”, kazao je Rogić.

Irena Hadžiabdić je kazala da će podržati odluku kao i odluku koja bi se trebala naći na sutrašnjoj sjednici, u utorak, 11. oktobra da se naredi prebrojavanje glasova na više desetaka glasačkih mjesta širom BiH.

“Prema izvještajima smo vidjeli da je bilo unošenja glasačkih listića, neopečaćenih glasačkih kutija. Stigli su brojni prigovori, a nama je najveća primjedba na proces brojanja. Od glavnog kontrolora, koji ima na uvid sve što su gradske i izborne komisije objedinile, danas smo čuli da imamo problem na 90 izbornih jedinica i 500 biračkih jedinica”, kazala je Hadžiabdić.

Ona je kazala da je gledala videa priznavanja krivičnih djela, gdje su članovi biračkih odbora javno priznali da su upisivali nule određenim kandidatima.

Članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina je kazala je da je ponovno prebrojavanje “preduslov za utvrđivanje izbornih rezultata”.

“Ovu odluku smo donijeli po službenoj dužnosti. U ovom trenutku moramo izvršiti brojanje u Glavnom centru za brojanje koji je u potpunosti pokriven videonadzorom. Politički subjekti mogu akreditirati dovoljan broj promatrača. Podržavam ovu odluku”, kazala je Bjelica-Prutina.

Ona je dodala da je “suština da bi sve prigovore trebali riješiti za 60 dana, te da je upitno da li bi mogli sve prigovore riješiti u tom roku”.

“Nama niko ne može zabraniti da utvrdimo rezultate u našom Glavnom centru za brojanje”, kazala je Bjelica-Prutina

Predsjednik CIK-a Arnautović je kazao da CIK ima pravni osnov da naredi ponovno brojanje.

“Svi birački listići broje se na biračkim mjestima, osim ako CIK donese odluku da će se brojati u Glavnom centru za brojanje. Rezultati brojanja u Glavnom centru bit će javno izloženi, a kopije rezultata glasanja bit će dostavljeni posmatračima”, kazao je Arnautović.

Predstavnici Srpske demokratske stranke (SDS) i Partije demokratskog progresa (PDP), opozicionih stranaka u Republici Srpskoj, predali su 5. oktobra Centralnoj izbornoj komisiji BiH zahtjev za ponovno brojanje glasova u ovom entitetu.

Jelena Trivić, koja je bila njihova kandidatkinja za predsjednicu Republike Srpske, kazala je da je na brojnim biračkim mjestima bilo “ratno stanje”.

“Vidjeli ste samo jedan snimak gdje upadaju batinaši i nasrću na promatrača koji se nije povukao. Koliko je ljudi koji su se povukli jer su morali bježati. Na biračkim mjestima je bilo žena na koje je neko nasrtao. Sve ćemo prijaviti i tužiti. Borit ću se do kraja, ne da ja budem predsjednik Republike (Srpske) već da dobijemo istinu”, kazala je Trivić.

Članovi i simpatizeri opozicije u bh. entitetu Republika Srpska okupili su se u dva navrata u Banjoj Luci na protestu zbog izbornih rezultata.

(Kliker.info-Glas Amerike)