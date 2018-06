Izbjeglice u Salakovcu uoči Svjetskog dana izbjeglica: “Ovdje se nećemo zadržati još mnogo”

Uoči Svjetskog dana izbjeglica koji se obilježava sutra, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac i predstavnica UNHCR-a za jugoistočnu Evropu Anne-Christine Eriksson posjetile su Izbjeglički i Readmisioni centar u Salakovcu kod Mostara.

U ime Vijeća ministara BiH, podijeljeni su pokloni za djecu, te je uručena donacija Crvenom križu Grada Mostara, a koja je prikupljena zahvaljujući bosanskohercegovačkim kompanijama.

Radostan dan za djecu smještenu u Izbjegličkom centru u Salakovcu. Djece izbjeglica koji ovdje borave danas su obradovani uručenim poklonima. Među njima je i dječak Hilal, obradovan, ali istovremeno tužan.

“Želim da idem u školu, međutim rekli su mi ovdje da trebam platiti ako se želim obrazovati. To me čini tužnim. I da, dobili smo poklone danas, znači nam to, ljudi nam mnogo pomažu i mi smo mnogo zahvalni”, želja je malog Hilala iz Afganistana.

Njegova majka Hakima, priča nam da im nedostaje češća posjeta ljekara, nedostaju im lijekovi, a žali se i na hranu koju dobivaju.

“Uslovi su nam ovdje dobri, međutim nemamo novca, imam troje djece, mnogo je potreba, ljekar nam dođe jedan dan, pa ga nema tri, imam problema s nogom i potrebni su mi lijekovi. Hrana je svaki dan ista, ali nemamo izbora. Međutim, ovdje se nećemo zadržati još mnogo. Za dvije sedmice planiramo ići za Njemačku”, kazala je Hakima, Afganistan.

U Centru se trenutno nalazi 170 migranata, danas je stiglo 30 novih. Također tu žive od raniije i 33 izbjeglice. Sve njih povodom Svjetskog dana izbjeglica posjetile su ministrica Borovac, te predstavnica UNHCR-a.

“U ovom Centru, zbog ovih uslova koje imamo, možemo da pružimo adekvatnu zaštitu i brigu migrantima, posebno našim izbjeglicama. Ono što nas raduje kad su u pitanju izbjeglice koje već duže vrijeme borave jeste da se ta djeca i školuju, imaju zdravstvenu zaštitu. I vrlo brzo neki među njima će dobiti državljanstvo BiH”, kazala je Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BIH

“Na ovaj dan se trebamo podsjetiti na teškoće miliona raseljenih osoba širom svijeta. Svjetski dan izbjeglica je poziv svjetskoj javnosti da pruži podršku porodicama koje su prisiljene da napuste svoje domove”, istakla je Anne-Christine Eriksson , predstavnica Regionalnog predstavništva UNHCR-a za jugoistočnu Evropu.

Podsjetimo, jučer je došlo do incidenta, prilikom kojeg je migrant iz Pakistana zboden nožem. Voditelj centra tvrdi situacija u kampu trenutno je mirna i pod kontorolom.

“Van je životne opasnosti, drugi je bio u pritvoru 24 sata i pustili su ga, međutim nisam dozvolio njegov ulazak, jer ovaj ima još dva brata i vjerovatno bi došlo do drugih sukoba. Uglavnom, sve je riješeno”, naglasio je Edin Denjo, voditelj IC Salakovac.

Broj migranata među kojima je 70 djece konstantno se mijenja, jer svi oni imaju slobodu kretanja. I dok jedni dolaze, drugi odlaze iz Centra prema zemljama zapadne Evrope.

(Kliker.info-TV N1)