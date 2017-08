Izaslanik pape Franje najavio : Prva ukazanja u Međugorju bit će priznata najvjerovatnije do kraja ove godine

Posebni papin izaslanik za Međugorje, nadbiskup varšavsko-praški mons. Henryk Hoser izjavio je za poljsku Katoličku informativnu agenciju (KAI), čije navode preose mediji u Mostaru, da će Sveti Otac najvjerojatnije do kraja godine priznati prva Gospina ukazanja u Međugorju.

»Sve ukazuje na to da će ukazanja biti priznata, možda već ove godine. Ne zaboravimo da je Kongregacija za nauk vjere predala cijelu dokumentaciju Državnom sekretarijatu Svete Stolice koje sada radi na tome«, rekao je nadbiskup Hoser kojega je papa Franjo proljetos imenovao za posebnog izaslanika za pastoralnu skrb u Međugorju.

Pritom je pojasnio kako je »moguće priznanje prvih sedam ukazanja, onako kako je to predložila komisija kardinala Carmilla Ruinija«.

Po medijskim navodima, komsija koju je imenovao bivši papa Benedikt XVI. je nakon višegodišnjeg rada utvrdilo kako ne postoje sumnje u vjerodostojnost Gospinih ukazanja u prvim danima 1981. godine, no istodobno je izrazilo rezerve prema kasnijim ukazanjima Blažene Djevice Marije koju u Međugorju nazivaju Kraljicom mira

»Teško da se može dogoditi drukčija odluka jer je nemoguće da bi šestoro vidjelaca lagalo 36 godina. To što govore je smisleno«, rekao je nadbiskup koji se tokom boravka u Međugorju susreo i s nekima od vidjelaca. On argumente za priznanje međugorskog fenomena vidi i u ‘vjernosti nauku Crkve’.

»Budu li ukazanja priznata, bit će to veliki poticaj za razvoj Međugorja«, dodao je nadbiskup Hoser.

Na pitanje novinara što misli o argumentima protiv ukazanja po kojima su ona previše »osobna» te da Marija u njima »previše priča«, Hoser je odgovorio: »Sveta Faustina je svakodnevno razgovarala s Isusom i to niz godina. To ne bi trebao biti problem. Naravno, treba biti oprezan glede svakog aspekta, kao i mogućnosti psiholoških problema kod vidjelaca. Ali, njih su detaljno pregledali specijalisti, psihijatri i psiholozi. Nema tamo nikakvih bolesti. To je bla zdrava mladež iz zdravih obitelji. Danas svi žive u brakovima koji su stabilni, niti jedno od njih nije prošlo kroz krizu vjere«, poručio je poljski nadbiskup.

Nadbiskup varšavsko-praški upitan je i za negativan odnos biskupa mostarsko-duvanjskog Ratka Perića prema Međugorju. Odgovorio je kako je Perićevo stajalište dobro poznato, kao i ono njegova prethodnika, pokojnog Pavla Žanića.

Pozvao je sve vjernike da pohode Međugorje i tako se duhovno obnove.

»Svakako bih to preporučio. Rekao bih kako je to hodočašće duhovne promjene, obraćenja, jačanja u vjeri – to sve možete tamo iskusiti«, rekao je nadbiskup Hoser.

Po tvrdnjama tada šestero mladih, Gospa se prvi put ukazala 24. juna 1981. na Podbrdu kod Međugorja. Od tada do danas im se, po kazivanju vidjelaca, stalno ukazuje. Sveta Stolica imenovala je posebnu komisiju 2010. godine koje ispitivalo autentičnost ukazanja Blažene djevice Marije. Ta je komisija dostavila svoje nalaze Kongregaciji za nauk vjere koje ih je proslijedilo Državnom sekretarijatu Svete Stolice te se sada očekuje očitovanje pape Franje.