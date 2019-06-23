Izabran novi Glavni odbor SDP BiH : Nnajviše glasova Bećiroviću, Helezu i Žuljeviću !
Nakon skoro 12 sati rada okončan je 7. Kongres Socijaldemokratske partije BiH na kojem je više od 800 delegata izabralo nove članove Glavnog odbora.
Najveći broj glasova dobio je Denis Bećirović 456, a slijede Zukan Helez sa 436, te Aner Žuljević sa 421 glasom.
Delegati su na današnjem 7. Kongresu SDP-a BiH glasali elektronskim putem koristeći računare i mobilne telefone.
Ovo je prvi put da su članovi jedne političke stranke u Bosni i Hercegovini glasali na ovakav način.
Na 7. Kongresu, izabran je ovaj saziv Glavnog odbora SDP BiH:
BEĆIROVIĆ DENIS, HELEZ ZUKAN , ŽULJEVIĆ ANER, IMAMOVIĆ JASMIN, DOMAZET ANTO, MIJATOVIĆ VOJIN, PRLIĆ LANA, FILIPOVIĆ KARLO, ČENGIĆ IRFAN,
SRNA BAJRAMOVIĆ SEGMEDINA, PEJANOVIĆ MIRKO, PEKIĆ JELENA, HUSEINOVIĆ AJANOVIĆ ARIJANA, KARAJBIĆ ELVIR, FILIPOVIĆ DAMIR, BEGIĆ SENAID, BERIŠA ZAIM, HELEZ NIJAZ, ILIĆ SLAĐAN, GRGIĆ MIRA, BORIĆ BESIMA, PERIĆ DOSITEJ, STOJANOVIĆ IGOR, LONDRC BENJAMINA, KOSTIĆ ALEKSANDAR, DUKIĆ SINIŠA, ŠTETA ADNAN, LER ŽELJKO, LULIĆ ISMET, AVDIĆ SAMIR, SULJKANOVIĆ ENES, KASER VEDRAN, MAGAZINOVIĆ SAŠA, PERIĆ ZORAN, KAPIĆ JASMINKO, KASUMOVIĆ ADI, MAŠIĆ DAMIR, RAČIĆ NEDIM, AZINOVIĆ KREŠIMIR, BULJUBAŠIĆ FERID, DERVIŠAGIĆ EDIS, SIMIĆ MLADEN, IMAMOVIĆ ERNEST, KARIĆ ALEN, SULEJMANOVIĆ EDITA, PRAŠTALO ĐORĐE, SARADŽIĆ VESNA, DIZDAR NERIN, GRBIĆ SAŠA, HABIBIJA ADNAN, HELIĆ NUSRET, SOBO ADNAN, TAHIROVIĆ ENID, KIŠIĆ AMELA, KULENOVIĆ FATKA, OKIĆ AZRA, SANDIĆ DARIO, DŽANAN ŠEJLA, SABELJA IVAN, HODŽIĆ AMILA, DURMIŠEVIĆ JASMINA, KOLENDA LADINA, KOSTIĆ BOJAN, DELJKIĆ NERMIN, PEJIĆ ANA, HASANOVIĆ VESNA, HASIĆ MUJO, BOBAN IVAN, HALILIĆ AZRA, DELIĆ ERNA, HADŽIĆ DŽEVAD, SUBAŠIĆ SENAD, POPOVIĆ DARIO, PAŠIĆ DANIJEL, AJANOVIĆ MIRNES, BEGIĆ AIDA, BIJEDIĆ ENVER, DIVKOVIĆ IVO, LONIĆ MLADEN, ĆEMALOVIĆ NERMINA, VUKOVIĆ ALEKSANDAR, BIJEDIĆ MELIHA, ERCEGOVIĆ ZLATKO, SELIMOVIĆ IRMA, PERIĆ NATAŠA, SELIMOVIĆ SENAD, ALIJAGIĆ ELVIS, HALKIĆ RAZIM, MAHMUZIĆ ELVIR, GAZIBEGOVIĆ ŠIMIĆ AZRA, HUSEJNAGIĆ MUNIB, BULJUBAŠIĆ MIRELA, GARIBIJA MALIK, TANOVIĆ MAIDA, BRDAR JUGOSLAV, KURTIĆ ŽIVKA, NALIĆ STANA, MEMIĆ MIRELA, LIMO JASMINKA , SARIĆ NIHAD, NUMIĆ ALMA, AGIĆ NOVKA, ČAJDIN IRHANA, HADŽOVIĆ SUADA, BOČIĆ DŽENANA, BOŠNJAK ŽELJKA, BJELAN KARIČIĆ MAJA, MUJKANOVIĆ MARINA, PETROVIĆ VEDRANA, ČOLO LEJLA, KAPO BELMA, NURKANOVIĆ KRISTINA, BURKIĆ GORDANA, ATANASIJEVIĆ LJUBINKA, AZINOVIĆ RENATA, ĐURIĆ BRANKA, ČOLO SANDRA, KRAKO JASMIN, VAŠIČEK GUBELJIĆ MINJA, ZOLOTA ADEM, OSMANOVIĆ ADIL, ILIČIĆ DRAGAN, BOŽIĆ ANTO, AHMETOVIĆ MIRSAD, STJEPANOVIĆ KRSTO, ZAHIROVIĆ AMIR, SELIMOVIĆ ALEN, BEĆIROVIĆ ALENA, JANDRIĆ ELVIRA, ČARDAKOVIĆ RAMO.
Konstituirajuća sjednica Glavnog odbora bit će održana u julu na kojoj će se birati predsjednik GO, generalni sekretar, potpredsjednici SDP-a i Predsjedništvo.
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