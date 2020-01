Iz vlasti u opoziciju : Zašto je državni zastupnik Damir Arnaut pristupio Našoj stranci ?

Damir Arnaut, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, pristupio je Našoj stranci, saopšteno je iz ove stranke.

– Od novembra 2018. javno govorim da je patriotska dužnost ne ulaziti u koaliciju sa SDA, HDZ-om i SNSD-om. Upozoravao sam da neće biti moguće izboriti suštinske promjene niti vratiti povjerenje građana u institucije sistema. Sa rušenjem Vlade Kantona Sarajevo, za koju također već 14 mjeseci govorim da predstavlja prvu vlast građana za građane, ovo je dosljedan slijed, a Naša stranka logičan izbor. To je prva stranka koja je rezolutno odbila koaliranje s nacionalnim strankama, ostala dosljedna tome čak i do mjere da je to postalo neizostavni dio njenog imidža. Odgovara mi biti dio toga. Radi se i o ideološkoj i programskoj kompatibilnosti onoga što zagovaramo – kazao je Arnaut.

Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke, kaže da je Damir Arnaut sasvim sigurno jedan od najkvalitetnijih zakonodavaca i da je ponosan što je prihvatio poziv da se pridruži timu Naše stranke.

– Ovo je prvi put na političkoj sceni Bosne i Hercegovine da neko ko je u vlasti svojevoljno odluči da bude opozicija zbog dosljednosti sebi i svom radu. Čast mi je biti u stranci koju takvi ljudi biraju. Takav čin dodatno opravdava naše postupke i ohrabruje nas da nastavimo istim putem. Javnost je upoznata koliko je gospodin Arnaut vrstan u svojoj primarnoj struci, pravu, ali i politici, što predstavlja značajno kadrovsko osnaženje za Našu stranku s kojim će biti lakše ostvariti sve za šta se zalažemo – kaže Kojović.