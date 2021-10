Ivo Komšić u Pressingu : “Sve ovo što Dodik najavljuje prema Dejtonskom sporazumu ne može uraditi,a da ne dobije sankcije”

Ivo Komšić, bivši član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, gostovao je u emisiji Pressing sa Amirom Zukićem gdje je izjavio da se građani Bosne i Hercegovine ne trebaju sa strahom prihvatati najave Milorada Dodika o raspadu naše države ističući da on nema svoju vojsku i da nije spreman za rat.

Osvrćući se na uznemirujuću retoriku Milorada Dodika da će Republika Srpska postati samostalna te da će ovaj entitet povući sve saglasnosti državnim institucijama, Komšić je kazao da je u svakoj ovakvoj situaciji najzabrinutiji čovjek bio Valentin Inzko, bivši visoki predstavnik.

“Vjerovatno je ta njegova briga proizilazila iz njegovog saznanja kako stvari stoje kod nas. Sada je on otišao i mnogi su to jedva čekali, pogotovo Dodik. Sada je došao novi visoki predstavnik koji se još ne izjašnjava iako je u svom inauguralnom govoru mnogo toga rekao. Mislim da je Aleksandar Vučić dobro informisan čovjek i ako je on rekao da Srbe u cijeloj regiji čeka veliko iskušenje onda vjerujem da je to tačno jer on zna šta govori. Sva srpska politika se kreira iz Srbije, Beograda, a ne u Mitrovici i Banjaluci i to traje od Slobodana Miloševića do danas”, kazao je Komšić.

Mišljenja je da u trenutnoj situaciji treba osluškivati više ono što govori Dodikova opozicija.

“Bez obzira na to kakav oni odnos imaju prema RS, ali oni upozoravaju isto to da je moguća međunarodna intervencija i uvođenje vanrednog stanja u ovom entitetu. Oni uporno govore da ovo Dodik radi da bi zaštitio svoju imovinu. Oni kažu za njega i da je šizofrenik, citiram ih, ne govorim ja, ali ga oni valjda bolje znaju od mene. Mislim da stvari tako treba i promatrati. Ne treba isključiti zabrinutost treba biti oprezan u povlačenju političkih poteza. Svima nama kojima je stalo do BiH trebamo uzimati u obzir ovo ozbiljno, ali ne sa strahom, jer Dodik nema vojsku i ne može je imati nije ovo 1991. i 1992. godina”, naveo je.

Dalje je istakao da ovakvo trenutno stanje nikako ne može podsjećati na 1992. godinu iako mnogi misle suprotno.

“Nas je tada JNA već bila opkolila. Oko Sarajeva su 1991. godine bili ukopani topovi, raketni bacači su postavljeni. Radovan Karadžić je izašao pred zastupnika Republičke Skupštine i kazao ‘krenete li u osamostaljenje BiH, uvest ćete je u pakao, a jedan narod u nestanak. Muslimani se ne mogu braniti ako ne dođe do rata’. Nije on to govorio napamet, već je znao da su napravljene pripreme za rat. Ma šta Dodik može uraditi, on ima nekakva lovačka udruženja, neke zaštitare koje je naoružao. NATO pakt je ovdje i čuvaju interese međunarodne zajednice, prije svega američke. Kao da će oni dozvoliti grupi avanturista da se ruše njihovi sporazumi”, rekao je Komšić.

Kaže da ga ne čudi što Amerikanci prijete sankcijama.

“Predsjednik Biden neće lako promijeniti mišljenje jer je on duboko uvučen u stanje na Balkanu i BiH”, ističe Komšić i poručuje: “Sve ovo što Dodik najavljuje prema Dejtonskom sporazumu ne može uraditi,a da ne dobije sankcije”.

O hrvatskoj politici prema BiH, zašto hrvatski državni vrh odbarava, odnosno šuti na Dodikove poteze?

“Ne šute, naportiv podržavaju. Ako sve stavimo u kontekst dugoročne politike onda je to kontiuitet njihovih politika. Oni su usred rata, čak i dok je trećina Hrvatske bila okupirana, oni su imali dogovore za BiH i vodili politiku podjele BiH. Ako su ovi današnji nasljednici tih politika, a jesu, onda nije čudo što ovi šute i odobravaju.

U knjizi koju ste objavili tvrdite da sve što se dešavalo u BiH, da je projektovano u kabinetu Tuđmana?

“Da, ja sam objavio važan dio haške dokumentacije. Dva stenograma iz Tuđmanovog kabineta, on je sebe snimao, 27.12.1991., kada kod nas nema rata na pomolu, on kaže pred HDZ-ovcima i funkcionerima Herceg-Bosne jer je ona formirana 18. novembra. mjesec ranije, kada je pao Vukovar, koji je sravljen sa zemljom, ljudi su pobijeni, Vukovar je hrvatska Srebrenica. Tuđman kaže:

“Stjepane razgovaraj sa generalima JNA, oni će nam napraviti razgraničenje, moraš razgovarati sa njima. Nemojte se više zalagati za suverenu BiH, Herceg-Bosna će biti u funkciji podjele BiH.” Poslije toga Karadžić daje izjavu nestaće jedan narod, a neće drugi. Sve je bilo dogovoreno. Ne čudim se ovi danas šute.

Tuđman je 6. maja 1995. Paddy Ashdownu na banketu nacrtao podjelu BiH.

Paddy je svjedočio u Hagu, ja sam pregledao zapis tog svjedočenja, pitao ga je: “Gospdine Tuđman kako vi vidite Balkan za 10 godina?”

Onda je on na onom jelovniku i nacrtao mapu BiH i podijelio je BiH na dva djela, sa S linijom po sredini.

– Neće biti BiH!” rekao je Tuđman.

– Kako?, upitao je Paddy Ashdown.

– Biće podjeljena na dva dijela između Srbije i Hrvatske.” odogovorio je Tuđman.

Paddy je pitao još a šta će biti sa muslimanima?

– A njih neće biti. Oni će biti mala etnička skupina unutar hrvatske države. Citiram Paddy Ashdowna.

Haški sud je uvažio svjedočenje, a Tuđmanovi advokati su pokušali dokazati da je bio pijan. Dakle to je pred Oluju, ona je bila u pirpremama, to je godinu dana nakon Vašingtonskog sporazuma, Federacija BiH je funkcionisala, a on crta kartu i dijeli na dva dijela”, rekao je Komšić.

O Čoviću?

“Ovo što Čović radi sa izmjenom Izboronog zakona želi da dođe do izmjena Ustava BiH, želi napraviti hrvatsku izbornu jedinicu, kada napravite izbornu jedinicu ona mora imati teritorij, kada odredite teritorij onda imate treći entitet, to je jasno i djeci u petom razredu.”

U prošloj ste emisiji šokirali javnost da su vam iz hrvatskog državnog vrha prezentirali plan za BiH, tada vam je Mate Boban rekao da će biti ili Srbi ili Hrvati, oni koji se ne opredijele biće pobijeni?

“Da, tačno. To je bilo. Tuđman je to samo u diplomatskoj formi rekao Paddy Ashdownu. To je diplomatski rečeno, ono što je meni Boban rekao prije referenduma. Svjedok tog razgovora je živ čovjek. On je rekao da je to bilo i gore nego što sam ja napisao u knjizi Preživljena zemlja. Ja volim pisati pa sam malo stilizirao.

– Predsjednik je naredio da sa tobom razgovaram, ti nama trebaš jer znaš napraviti državu, rekao mi je Boban.

– Gdje ćete napraviti državu koja je to teritorija?, pitao sam.

– Onda je on nabrajao općine, dok je on nabrajao ja sam sabirao. I rekao sam mu pola stanovništa u toj tvojoj državi biće muslimani. Onda je on to rekao. Biće ili Srbi ili Hrvati. Oni koji neće, hladnokrvno je to kazao, njih ćemo pobiti.

– Rekao sam mu ne samo da neću u tvoj projekat, kad krenete da rušite državu i ubijate muslimane ja ću biti na strani svoje države i tog naroda. Nema više ubijanja, sada oni pokušavaju na miran način uraditi ono što nisu mogli ubistvima.” kazao je Komšić.

Hoće li uspjeti HDZ progurati svoj prijedlog o legitimnom predstavljanju?

“Legitimno predstavljanje je ono što je po Ustavu, u našem Dejtonskom ustavu se kaže da su izbori demokratski. Prema tome onaj ko je demokratski izabran je legitimni predstavnik. Čović je po istom tom Ustavu dva puta pobijedio”.

Kako vama izgleda američki i europski pritiska da se do kraja godine usvoje izmjene izbornog zakona.

“Ja bih volio da se izmijeni ali da se još više demokratizira, a ne da se ide nazad u etničke podjele”.

Koliko bošnjačka politička elita doprinosi svemu tome pristajanjem na razgovore o etničkom, a ne građanskom?

“Ne postoji bošnjačka politička elita, posotoje političke stranke i njihovi predsjednici. Ja sam zaprepašten. Ne smije niko voditi razgovore u ime naorda. Koji legitmitet ima lider SDA da razgovara sa bilo kim o interesima Bošnjaka. Interes bošnjačkog naroda je Bosna i Hercegovina. On nije lider Bošnjaka, koliko je njegova stranka dobila glasova? On može razgovarati samo kako unaprijediti, kako razviti ovu zemlju, kako je učiniti poželjnom. Kada pristane na razgovore te vrste on je likvidirao BiH”.

Čak je i rekao da će prihvatiti razgovor sa Dodikom jedan na jedan, Dodik je prethodno rekao da će se sastati njih trojica ali bez stranaca?

“Ja sam učestvovao u mnogim mirovnim pregovorima. Stranci su stalno navlačili Aliju Izetbegovića na takve razgovore kao liderom Bošnjaka. Stalno su govorili pravi muslimansku državu. A to su sve bili evropski razgovori, ja sam u svojoj knjizi objasnio da su mirnovni pregovori poticali rat za teritorije”.

“Mi imamo vrlo snažan građanski potencijal ovdje. Ja sam analizirao rezultate. Od 50% ljudi koji izađu na izbore ovi dobiju jako malo. HDZ dobije jako malo, to nije četvrtina, SDA isto. Koliko su dobili sada na izborima i sada oni lideri Bošnjaka. Oni trebaju zabraniti svome predjsedniku da govori kao lider Bošnjaka. Odakle mu pravo da on tako razgovara? Ja ne znam kako mu to dozvole druge stranke? Velika je disperzija bošnjačkog glasačkog tijela. Kada krenete u te pregovore vi ste odmah unaprijed prihvatili koncepciju te vlasti. Tako se vlada ovom zemljom, stalno tri lidera. Oni su institiucije države pretvorili u etničke institucije. Državna Vlada, Vlada Federacije BiH, Vijeće ministara funkcionira na tom pristupu. Naši ministiri ne polažu račune Parlamaentu BiH, nego svojim stranačkim liderima”, kazao je Komšić gostujući u Pressingu.

Komšić smatra da postoji razlog zbog čega Schmidt trenutno šuti.

“Paddy Ashdown je to samo radio je to samo radio i Wolfgang Petritsch, smjenjivali su ljude. Taj vakuum koji je napravljen dolaskom visokog predstavnika malo je čudan, ali to može značiti i nešto drugo. Možda on priprema neke nove sankcije da uvede. Iza njega je stajala njegova kancelarka i promovisala ga (Angela Merkel op.a.), a s obzirom na sadašnje zalaganje američke administracije, s druge strane, imamo ovog visokog predstavnika koji je došao po odlasku njemačke kancelarke i vlada nakon nje će se mijenjati pa i vjerovatno njemački stav prema BiH. Jer ja sam se zaprepastio izjavom Jadranke Kosor i Vesne Pusić koje su potvrdile navode britanskog novinara da je Angela Merkel svojim odlaskom ostavila haos na Balkanu. U svom zadnjem mandatu bila je kod Vučića rekavši da je on pouzdan partner EU, a nije mi jasno zbog čega jer on nastavlja politiku Slobodana Miloševića, ali drugim sredstvima”, upitao je Komšić.

Upitali smo hoće li Amerikanci dati signal Christianu Schmidtu da smjenjuje političare u BiH uključujući i Milorada Dodika.

“To je njegov mandat, on to može bez bilo koga uraditi. U Aneksu 10 je definisan njegov mandat i tu piše da je on nadležan za tumačenje i provođenje Dejtonskog sporazuma. On je mogao povući taj potez kada ga nisu pristali. Jer njega ne priznavati znači ne priznati Dejtonski sporazum. Ne mogu reći hoće li smijeniti Dodika, ali po Dejtonskom sporazumu ima odriješene ruke da to uradi”, naglasio je.

Republika Srpska ne može izaći iz Dejtonskog sporazuma, nastavlja Komšić navodeći da je ta situacija “zakovana” tim dokumentom.

“Bez BiH Republika Srpska ne postoji. Za Dodikove najave o samostalnosti RS moglo bi se reći da on ovaj entitet svjesno vodi u nestanak i svjesno sve radi. To je vrlo zanimljiva teza i trebalo bi to ispitati. Opozicija sada spašava RS od njega. Dodik djeluje kao čovjek u panici koji ne zna šta da radi. Ne može on ništa napraviti, ne može ukinuti vojsku BiH, samo može donijeti jednostrane odluke. Dobro je da on to uradi, da nastavi ovako jer će onda možda dobiti sankcije. Ništa se ne bi desilo u RS kada bi bio smijenjen Dodik”, konstatovao je Komšić.

Osvrnuo se i na retoriku Radovana Karadžića kada je rekao da će odvesti muslimanski narod u pakao konstatujući da to nije rekao i za hrvatski jer je postojao dogovor.

“Karadžić je znao šta su se dogovorili Franjo Tuđman i Slobodan Milošević. On je znao da će okrenuti Herceg Bosnu protiv BiH i to je tako i dan danas. Samo je za mene tragično da to u Hrvatskoj ne shvataju i da Dodika tamo primaju kao nekog nacionalnog heroja srpskog iz BiH i nikad ne postavljaju pitanje koji je položaj Hrvata u RS, a stalno se to pitaju za FBiH. Možda je i razumljivo jer u RS nema više Hrvata, Tuđman je iselio svu Posavinu, a Dodik nije dozvolio povratnicima da se tu vrati”, poručio je Komšić.

