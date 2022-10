“Andrej Plenković kreira histeriju protiv Christiana Schmidta, nije mi jasno zašto su se Bošnjaci upalili”, pita se u Pressingu sociolog i filozof Ivo Komšić – bivši član Predsjedništva RBiH. Njegova je teza da će stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora za nekoliko mjeseci biti najveći protivnici Schmidtovih odluka, koje, tvrdi, pogoduju multietničkim strankama.

Komšić je u Pressingu optužio bošnjačke nacionaliste za stvaranje uslova za kreaciju bošnjačkog geta, a ne Christiana Schmidta, koji je, podsjetimo, u izbornoj noći nametnuo izmjene Izbornog zakona BiH, koje su mnogi ocijenili udarom na građansku BiH.

“Bošnjaci su ustrašeni. Sada se većina onih koji drugačije misle ne smiju ni javiti. Zamislite kakva je psihoza napravljena”, priča Komšić, dok ističe da su stvoreni uslovi da se svi oni iz ‘bošnjačkih redova’, a koji nisu ustali protiv Schmidta smatraju izdajicama.

“Ako ode Schmidt nastao bi haos”

Da se Ured visokog predstavnika u BiH ugasi, ili barem da ode Christian Schmidt, a što je konkretno zahtjev kojeg nerijetko čujemo u posljednje vrijeme, nastao bi, tvrdi, haos.

“U najblažem slučaju, ostali bismo još četiri godine sa istom ovom vlašću, a što je nečuveno!”, poručio je Komšić.

U ponedjeljak će se, podsjetimo, građani okupiti na novom protestnom skupu ispred OHR-a. Poručuju: “Ili povlačenje odluka ili smjena Schmidta!” Komšić je za njih u Pressingu imao posebnu poruku, ukratko – razmišljajte o geopolitičkoj sitauciji i ne okrećite se protiv međunarodne zajednice.

“Važno je da naši građani ne dozvole tu vrstu manipulacije. Ne smiju dozvoliti da ih bilo ko okrene protiv međunarodne zajednice. Nama je ona trebala stalno. Danas nam pogotovo treba kada su nam otškrinuta vrata za pregovore za EU. Građani moraju pokazati da razumiju sitaciju. Ne smiju stati na stranu koja gura BiH u ruski zagrljaj”, izjavio je Komšić, ponavljajući svoju tezu da Schmidtove uredbe (poput rasporeda u Domu naroda FBiH) jačaju građanske stranke.

Građani su, tvrdi, izmanipulisani, a teze poput onih da Schmidt nema podršku njemačkog Bundestaga opisuje kao lažne. Podržali su ga, dodaje, i Amerikanci, i Britanci, kao i njemačka vlada.

Ipak, valja podsjetiti i na to da je 28 EU parlamentaraca svojim potpisom zatražilo da Schmidt povuče odluke o izmjenama Izbornog zakona BiH.

“Evropski parlament ima 705 zastupnika. Bundestag ih ima 736, devet ih je potpisalo, od čega je šest Nijemaca. Nizozemski parlament ima 150 zastupnika, potpisalo ih je šest. Kome je stalo manipulisati odnosom Evrope prema OHR-u”, pita se Komšić u Pressingu.

Ponovo se vraća na multietničke stranke, kojima, kako je rekao, pojedine uredbe mogu i pogodovati, ističući da je problem često i u njima. Kako kaže – drže se i kampanje vode u većinski bošnjačkim sredinama, zanemarujući ostale, dok istovremeno ukjeđuje kako Schmidtove odluke ne pogoduju SDA i HDZ – nego brojevma.

“Stranke HNS-a će za nekoliko mjeseci biti najveći protivnici Schmidtovih odluka”

Tenzije kojima svjedočimo, tvrdi, ne mogu dovesti do sukoba među narodima u kojima ne vidi problem – njih, kaže, u slučaju u kojem smo govorili plasira Čović i hrvatski državni vrh.

“Bošnjački nacionalizam ne može zahvatiti Bošnjake kao narod. Oni su pretrpjeli genocid, dali su strašne žrtve za ovu državu – na njih se nacionalizam ne prima tako lako. On ostaje u uskim krugovima, a Bošnjaci to neće – kod njih nema mržnje iako znam šta su pretrpjeli u ratu. Čović sa svojim zahtjevima ovdje sije mržnju godinama, i Milanović to radi odozgo”, naveo je.

Plenković je, dodaje, lukaviji. Ipak, nije mu se isplatilo, jer u Schmidtovim odlukama vidi težak poraz za Plenkovića.

“Schmidt ništa nije uvažio što je Plenković tražio. On je doživio diplomatski krah u Hrvatskoj. Vanjska politika mu je bila usmjerena ka kreiranju HDZ-ove jedinice (trećeg entiteta) u BiH – no, nije uspio. Kod Merkel je prolazio, sada ne može. Da je on uticao na Schmidtove odule, mi bismo ovdje imali etničku izbornu jedinicu. On je nezadovoljan Schmidtovom odlukom”, podcrtao je Komšić.

Za nekoliko mjeseci će, ubjeđuje nas Komšić, stranke HNS-a će biti najveći protivnici Schmidtovih odluka.

Stoga, Komšićev je zaključak je kako Plenković sada ‘potpaljuje’ Bošnjake i kreira histeriju protiv Schmidta – često i sa saborske govornice.

