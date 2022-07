Ivo Komšić : Schmidt je strankama dobra predizborna kampanja, nemaju šta ponuditi

Ivo o Komšić, član UO Hrvatskog narodnog vijeća (HNV) BiH, bivši član Predsjedništva Republike BiH, učesnik pregovora za mir u našoj zemlji, za N1 je govorio o buntu protiv visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta koji je planirao nametnuti izmjene Izbornog zakona naglašavajući da je on neopravdan te da je sve pogrešno protumačeno. Istakao je i to da je Schmidt političkim strankama poslužio kao dobra predizborna kampanja te da nemaju šta ponuditi građanima.

Komentarišući Schmidtovo nametanje tehničkih izmjena Izbornog zakona, Komšić je mišljenja da se to može tumačiti na različite načine, ali nikako kao nečija pobjeda ili poraz.

“Ovo je zapravo pobjeda građana jer on (Schmidt) je sam u svom obrazloženju rekao da ovo čini radi njih i njima se i obraćao. Međutim, odluka o tehničkim izmjenama Izbornog zakona je bila nužna, ali je ona isto tako politička jer će imati političke posljedice. Jer mi smo svjedoci prevara na izborima i to traje od onih prvih poslije Dejtona 1996. godine. On je sam naveo neke primjere kako glasovi koje su građani dali ne idu tamo gdje su oni namijenjeni već onima kojima nikada ne bi dali, niti je kontrola glasova i prebrojavanje uredu, ništa nije regularno, građani ne mogu ništa poduzeti, a političari ništa ne mijenjaju jer oni te prevare rade. I zato je važno da je on donio te tehničke izmjene, ali isto tako da je i odgodio ove druge odluke koje se konkretnije odnose na sam Izborni zakon. Mudro je on to uradio jer to je čovjek s velikim iskustvom. Rekao je da daje vremena našim političarima, odnosno, strankama koje su na vlasti da se dogovore. Zna on da se oni ne mogu dogovoriti jer to su radili cijelo proljeće i gotovo cijelo ljeto pa nisu uspjeli. Dogovarali su se i četiri godine pa nemamo izabranu federalnu vladu, nisu implementirani izborni rezultati. Zna on da oni to ne mogu uraditi. Dao im je vrijeme, ali ustvari ga je dao sebi. Njemu je potrebno vrijeme za nove konsultacije s onima koji stoje iza OHR-a (međunarodna zajednica) i sada je veliko pitanje kako će on postupiti nakon njih”, pojasnio je Komšić.

Komšić navodi da je ova situacija otkrila više nego što je i Schmidt očekivao.

“Prvo, Schmidt je svojom odlukom pokazao da ne uvažava i ne prihvata do kraja pritiske koji se na njega vrše, pogotovo od političkih stranaka i neka one ne misle da je to njihova pobjeda. On to nije uvažio, ali jeste mišljenje građana i građanskih inicijativa. On je to čak i rekao u svom obrazloženju, ali je dao do znanja da ne uvažava zahtjeve HDZ-a za formiranjem etničke hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, da ne uvažava pritiske koji dolaze iz Hrvatske, a koji su stalni jer se ničim ne bave osim BiH i promovisanjem HDZ-a. Međutim, s druge strane, na površinu je isplivalo nešto što on nije očekivao, a to je ta retorika koja je korištena kada je on najavio ove odluke koje će donijeti. Riječ je o retorici koja je neprimjerena potpuno, ona u kojoj se on blatio i ponižavao. Možda nismo svjesni posljedica svega toga, ali se naše javno mnijenje svrstalo kao da je na strani Milorada Dodika i da mi pokazujemo da je nama nepotreban OHR i visoki predstavnik, da treba odavde otići što prije. Pa to je Dodikova retorika godinama. Kome ne treba OHR, pa do jučer smo se kleli u njega, tražili da nametne bonske ovlasti, a on je sada izjednačen sa Ratkom Mladićem i Radovanom Karadžićem, pa to je nedopustivo, ali to je izrečeno i ne može se povući. Korištena je i ratnohuškačka retorika, to je nedopušteno u ovoj situaciji, a čovjek je imao najbolje namjere”, kazao je.

Komšić je kao član Vijeća za provedbu Deklaracije o ustavnim promjenama i promjeni Izbornog zakona, a deklaracija je pokrenuta prije godinu i ostvareno je 60.000 direktnih potpisa na njih.

“Onda su nam se priključile nevladine organizacije i neke političke stranke i kada smo sabrali kakvu oni podršku imaju i koliko ljudi okupljaju dobili smo podatak da je riječ o više od 400.000 građana ove zemlje koji stoje iza toga. Schmidt je to uvažio, on je s nama razgovarao i to ne jednom. Pa mi smo zadnji s kojima je razgovarao prije nego je odlučio donijeti tu odluku. Prije nego su bile ove političke stranke, mi smo bili kod njega. Bio je vrlo jasan u razgovorima s nama, ali i političkim strankama. Bio je vrlo jasan i najavio je odluke koji građani jedva čekaju u ovoj zemlji. On je rekao da želi deblokirati Federaciju koja je blokirana četiri godine. Dalje je rekao da želi deblokirati proces formiranja Ustavnog suda FBiH, učiniti transparentnost izbora, provesti odluke Ustavnog suda u predmetu Božo Ljubić koja je dobra odluka za nas u onom dijelu u kojoj je sud uvažio i što je jako važno želi otkloniti mogućnost zloupotrebe nacionalnog izjašnjavanja izabranih funkcionera ili zvaničnika”, dodao je Komšić.

Kazao je da bi to svaki građanin poželio te da je u svemu ovome izmanipulisana samo jedna informacija.

“Da on želi uvesti cenzus od tri posto kao uslov za delegiranje delegata iz kantonalnih skupština u Domu naroda Parlamenta FBiH. Praktično to znači da onaj ko nema broj naroda u jednom kantonu od tri posto on ne može imati svoje delegate u Domu naroda. U razgovorima koje je imao s nama i s ostalima, on se uopće nije izjasnio oko toga niti je rekao da je to njegov prijedlog. Rekao je da postoje razni prijedlozi oko deblokade Federacije i provedbe odluke Ustavnog suda u predmetu Ljubić, da postoji i taj prijedlog od tri posto, ali nam je dao do znanja da to dolazi od nekoga izvana, tačnije, od nekih funkcionera iz EU, vjerovatno je to ova diplomatija Andreja Plenkovića, premijera Hrvatske uradila. Ali kada smo ga mi upozorili na to, on je rekao da je isto i da to bude od 5 ili 6 posto jer se time formira mogućnost etničkih izbornih jedinica i da on nikada to neće dozvoliti da se desi dok je na toj funkciji. Nekorektno je bilo proglasiti to njegovim stavom jer su građani na to reagovali zato što su znali da je to dalja segregacija i to je pošteno i legitimno, ali pogledajte kakvu su kampanju vodile političke stranke i tako je visoki predstavnik poslužio njima kao platforma za vođenje izborne kampanje jer nemaju ništa drugo ponuditi građanima”, zaključio je Komšić.

