Ivo Komšić na promociji knjige “Tuđmanov haški profil”: “Savez Čovića i Dodika za BiH je isti kao što je bio savez Tuđmana i Miloševića “

Bivši član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda (od 1993. do 1996. godine) Ivo Komšić koji je sudjelovao u pregovorima za mir u našoj zemlji do Dejtona, smatra da se ratne politike još nisu uklonile i da se još aktivno radi na podrivanju BiH.

O tom problemu iz konteksta današnje složene političke situacije Komšić je govorio u Centru za kulturu Mostar gdje je na promociji knjige “Tuđmanov haški profil” okupio veliki broj posjetilaca iz sfera javnog i političkog života u najvećem hercegovačkom gradu.

“Baš iz današnjeg ovog političkog trenutka, kakav jeste, dosta kompliciran, ova knjiga dobiva na značaju, jer je ona zapravo historija ovog slučaj danas koji se zbiva. Ako se sve to proprati, onda je logičan zaključak, ovo što se danas zbiva, jer ratne politike sa Dejtonskim sporazumom nisu uklonjene. One su ostale i one se vode i danas i imaju svoje protagoniste. Imate iste saveze koji su bili tada, a to su savez Čovića i Dodika, kao što je bio savez Bobana i Karadžića, kao što je bio savez Tuđmana i Miloševića. I sada imate ovu situaciju da Dodik odlazi u Beograd, a Čović odlazi u Zagreb da od svojih mentora dobiju instrukcije kako dalje destabilizirati BiH”, kazao je Komšić.

Tvrdi kako su sve vrijeme mirovnih pregovoru u kojima je on sudjelovao do Dejtona, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević stalno podrivali BiH.

Nikada nisu odustali od projekta da BiH podjele na dvoje. Njihova ideja je bila da BiH podjele između Hrvatske i Srbije, zato na mojoj naslovnici knjige je onaj jelovnik na kome je Paddy Ashdown dobio kartu na kojoj je Tuđman nacrtao podjelu BiH na dva djela, između Hrvatske i Srbije. Vrlo je važan taj datum kad on to radi, to je 6. maj 1995. godine, pred Oluju, mjesec nakon što je uspostavljena Federacija koju je Tuđman potpisao. Dakle ni tada on nije priznavao Federaciji, ni BiH i sanjao je o njenoj podjeli i tada, u maju 1995. godine. Ovi danas sanjaju da obnove to, pa evo je Milanović dao neku izjavu, trebao je vojsku ovdje poslati u BiH, pa se pitam je li njemu jasno da ovdje više nema hrvatske vojske, da je hrvatska država potpisala u Dejtonu suverenitet BiH i teritorijalni integritet, nezavisnost i međunarodno priznanje. Oni su se obavezali da će poštovati to što su potpisali u Dejtonu. To ne poštuju ni Vučić, ni Plenković, ni Čović, niti Dodik, niko od njih. Te politike su još u igri i sad iz ovog konteksta moja knjiga dobiva veći značaj, jer sad možete čitati historiju cijelog tog slučaja do danas – ustvrdio je Komšić.

Aktualne pregovore koji se vode o budućnosti naše zemlje, je ocijenio kao čistu trgovinu, koja je popraćena brojnim blefovima i zastrašivanjem naroda.

Nema ovdje bitnih pregovora, o onome o čemu bi se trebali voditi pregovori, jer pregovori bi se trebali voditi o tome kako zaustaviti rušenje dejtonske BiH, ali o tome se ne pregovara, tu samo trguju ko će šta dobiti od tih pregovora – tvrdi bivši član Predsjedništva RBiH za Klix.ba.

Također je građanima poručio da ih ne treba strašiti ratna retorika političara na sceni, jer kako naglašava, to su sve njihova blefiranja kao sastavni dio trgovačkih pregovora, ali do rata kako je poručio više u BiH neće doći.

Ovdje su vrlo snažne snage NATO pakta koje neće to dozvoliti. Ne može se povjerovati u to da bi administracija SAD-a dozvolila to jer ona je glavni garant Dejtonskog sporazuma i mira u BiH. Prema tome ovo su blefovi, a u trgovini se blefira i ni blefiraju trguju, ne bi li šta ušićarili oko toga. Čović nekako da izmjeni Izborni zakon, da bi on vječito bio član Predsjedništva BiH ili neko iz HDZ-a, a s druge strane Dodik trguje sa položajem RS-a jer se boji za nju. Imate i sa treće strane Bakira Izetbegovića koji sada trguje na jedan čudan način, kao predstavnik naroda, a ne kao predstavnik neke državne institucije, i on sada trguje da bi nešto dobio u većoj nadležnosti Federalne vlade. Sve je to čista trgovina, niko od njih ne vodi računa o principima na kojima ova zemlja mora funkcionirati – zaključio je Komšić.

