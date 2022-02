Ivo Komšić: Čović u Neum otišao pripremljen, a Izetbegović s rukama u džepovima

Ivo Komšić, univerzitetski profesor, član Upravnog odbora Hrvatskog narodnog vijeća BiH u emisiji Izvan okvira na N1 govorio je, između ostalog, o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine komentarišući trodnevne pregovore u Neumu koji ponovo nisu završili dogovorom. Upitao je koja je uloga bila Bakira Izetbegovića, lidera SDA, koji je, prema njegovom mišljenju u Neum otišao sa rukama u džepovima, dok je Dragan Čović, lider HDZ-a, s druge strane, bio pripremljen i znao je šta želi.

Komšić je rekao da pregovore u Neumu treba analizirati objektivno.

“Treba analizirati koje su to okolnosti i činjenice unutar kojih su se ti pregovori odvijali. Mi smo imali jednu vrlo snažnu aktivnost američke administracije prema Bosni i Hercegovini koja je rezultirala sankcijama prema Miloradu Dodiku i to zbog toga, kako su naveli, što ruši ustavni poredak naše zemlje, ruši Dejtonski sporazum. Dakle, dodan je onaj dio zbog kriminala, a s druge strane, na tu američku aktivnost prema BiH naslonila se i Evropska unija jer se u Parlamentu EU promijenio odnos snaga, ali se odnos snaga promijenio i u Njemačkoj koja je najutjecajnija u EU. Došla je nova vlada sa novim premijerom i ministricom vanjskih poslova koji su i prije imali afinitet za stanje u BiH, ali nisu bili u vlasti i nisu mogli nametnuti svoje stavove. Sada su oni promijenili odnos snaga u Evropskom parlamentu iz kojeg smo dobili otvorene upute u kom smjeru trebaju ići naši politički procesi. I oni su insistirali da mi moramo u temelj naših razgovora budućeg političkog puta staviti evropske vrijednosti, a ne ove etnonacionalne koje BiH drže u blokadi evo već punih 25 godina”, pojasnio je Komšić.

Dalje nastavlja da pod ovim okolnostima dolazi do sastanka u Neumu koji ovaj okvir, kako kaže, stavlja ad acta (odložiti ili napustiti nešto kao dovršeno ili nevažno op.a.).

“I težište svih naših ovdje političkih problema koji su nagoviješteni bili stavljaju na pregovore o Izbornom zakonu koji su potpuno neizvjesni jer ne postoji prethodna saglasnost o principa po kojima se ti razgovori uopće mogu voditi. Ne može se mijenjati Ustav jedne zemlje i bitan zakon kakav je Izborni, a da ne postoje principi po kojima se to može raditi. Nama su pravne evropske institucije davno ponudile te principe i to su presude Evropskog suda za ljudska prava. Oni su utvrdili da taj Ustav nije demokratski, da su u našem Ustavu ugrađene neke odredbe koje diskriminiraju građane, dok su tu presude našeg Ustavnog suda na temelju kojih bi trebalo mijenjati naš Ustav, onda bi to trebalo mijenjati. Onda se desio ovaj sastanak u Neumu nakon razgovora koji je obavio Bakir Izetbegović i Andrej Plenković u Dubrovniku. Matthew Palmer koji je vodio pregovore o Izbornom zakonu se povukao i rekao da on više neće dolaziti ovdje jer ne postoji nikakva saglasnost i ne postoji interes da se Izborni zakon promijeni u nekom željenom pravcu. Dva dana nakon tog ručka u Dubrovniku se najednom javlja Palmer da dolazi sa Angelinom Eichhorst. On se sigurno nije sam pozvao već je pozvan što upućuje na jednu od veoma važnih činjenica, a to je da je Bakir Izetbegović prihvatio neke kompromise o kojima naša javnost uopće ništa nije znala. On je neke kompromise prihvatio i obećao nešto”, konstatovao je Komšić.

Naglasio je da nakon toga dolazi do sastanka u Neumu.

“Američka i evropska pažnja se sa sankcija prebacuje sada na nešto što je potpuno neizvjesno, a sankcije su jedino bile izvjesne, jer Amerikanci su rekli da je to samo početak i da će biti još 50-tak pojedinaca, institucija i privrednih subjekata koji će biti obuhvaćeni sankcijama. One se neće zadržati samo na Dodiku i ljudima iz Republike Srpske, zahvatit će i Federaciju i nije bilo teško predvidjeti da će se tu naći i Dragan Čović. Oni su jasno rekli da sankcije idu svima onima koji sarađuju sa Dodikom na rušenju ustavnog poretka i prema svima onima koji su u nekom kriminalu zajedno s njim. A Dodikov najbolji savjetnik je Čović koji ga je odmah prvog obavijestio da su propali pregovori.

Čović je njegov saradnik i nije uopće bilo teško predvidjeti da se on nalazi baš sada na toj listi za sankcije, a uostalom Čović na isti način ruši naš ustavni poredak jer blokira izbor federalne vlade i ucjenjuje naredne izbore sa Izbornim zakonom po njegovoj želji kako ga je on skrojio. Izetbegović sada postaje Čovićev sekundant u Neumu gdje je došao sa rukama u džepovima, a Čović je došao sa prijedlozima Izbornog zakona i Ustava i to sa svim varijantama. Koja je funkcija bila Izetbegovića zašto on sa papirima nije otišao i otvoreno razgovarao o izmjenama Izbornog zakona, ali poštujući principe”, poručio je Komšić.

