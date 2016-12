Ivica Osim predlaže : Vratimo se igri, zašto da mi gubimo, a svi drugi da dobijaju !

Iz Zemlje izlazećeg sunca Ivici Osimu, nekadašnjem uspješnom selektoru fudbalske reprezentacije Jugoslavije i Japana, igraču i treneru Željezničara i šefu stručnog štaba Partizana, atinskog Panatinaikosa i Šturma iz Graca, stigao je nedavno Orden izlazećeg sunca zlatnih zraka sa značkom.

Darodavac je Vlada Japana, a nagrada dodjeljena kao priznanje za doprinos razvoju fudbala u ovoj zemlji, ali i promociju međusobnog razumjevanja Japana i BiH.

– Dešava se, vidiš, da i ja dobijem taj, zaista značajan orden, ali mislim da je i to malo pretjerano. Nisam se takmičio… A mislim da su orden zaslužili i Venger i Piksi i Ziko – na svoj, prepoznatljiv način, iz svog doma u Sarajevu, započinje razgovor za “Večernje novosti” Ivica Osim (75), legendarni Štraus sa Grbavice.

* Nije pretjerano, pa vi ste ostavili pečat u Japanu?

– Ma, ništa specijalno ja nisam uradio. Trening – kuća, sve uobičajeno.

* Da li je orden samo sportska ili i politička nagrada?

– Mislim da je i jedno i drugo, ali da je ta nagrada prije svega socijalnog karaktera. To bi, prevedeno na naš jezik, moglo da se kaže: Orden zasluga za narod Republike. Otprilike.

* Orden ste dobili u japanskoj ambasadi u Sarajevu, da li bi neki naši zvaničnici, mislimo na bivšu Jugoslaviju ili republike, došli vama ili bilo kome “na noge”?

– Drugačije je sve to, Japanci su nevjerovatno dobro organizovani i sve se unapred zna. Vlada Japana je obavjestila ambasadu u Sarajevu, ja dobio poruku od njih… Japanci su nama u BiH mnogo pomogli, teško da im se možemo revanširati.

* Da se vratimo ovom našem, nasušnom fudbalu: regionalna liga mladih i žena, da li je to dobra “predigra” za nešto što tek treba da dođe?

– Ne bih govorio o tome šta se vraća i kako se vraća… Prije pet godina bili smo blizu nekih dogovora, ali ne vidim da smo krenuli naprijed.

* Šta nam je činiti?

– Mnogo smo se potrošili, što u sportu, što u politici. Ne valja što vozovi prolaze, a ti moraš ići ukrug. Problem su, naravno, i finansije, i što oni koji imaju novac razmišljaju na potpuno drugačiji način.

Znači li to da biste digli obje ruke za tu ideju?

– Da, ideja je dobra, da se tenzije smire. Ne vidim da smo mi na Balkanu toliko loši kako o nama pričaju sa svih strana. Nismo ni zaboravljeni. Balkan je lijep kraj Evrope i treba joj.

* A politika, može li ona da bude plus ili minus u ovoj priči?

– Političari se upliću kada vide da je skoro sve gotovo. U svakoj priči, pa i ovoj najnovijoj. A ljudi su dobri i pitam se šta je čudno u tome i da se pobiju i da se pomire. Pa to su radili i Nijemci i Francuzi, pa kada su mogli oni, što ne možemo mi. Što se ne bismo izmirili. Ne bih koristio one floskule, rano je ili kasno je. Jer, nije ni rano ni kasno. Dosta je bilo svađa, ratova, vreme je da sve strane žive u miru, da mirno spavaju, da s osmjehom idu na utakmice. I u tome moraju da pomognu i političari.

* Čini se da vjerujete da hoće?

– A zašto ne bi? Situacija nije toliko loša, svjedoci smo da su političari sve češće zajedno, znaju i lijepo da razgovaraju. Ako oni mogu, zašto to ne bi mogli i sportski ljudi? Uvjeren sam da će to shvatiti i prihvatati i navijači. Možda ne baš svi, ali većina sigurno hoće. I na tome treba raditi.

* Uslovi u bivšim republikama Jugoslavije su sve bolji?

– I to može da pokrene inicijativu da se igra na starim prostorima. Infrastruktura je zaista sve bolja, ima i travnatih i vještačkih terena, tu su i reflektori, pa zašto se ne bi, u dogledno vrijeme, Evropsko prvenstvo igralo na Balkanu! Sjetite se samo, organizovali smo jedne Olimpijske igre, i to zimske, u Sarajevu, a i dan-danas se o tome priča i prepričava. A znate li šta bi i koliko fudbal donio jer je daleko interesantniji i zanimljiviji a i finansijski mnogostruko primamljiviji. Kakav bi to bio izložbeni salon za sve zemlje! Fudbal je brend, a nikako nešto negativno. A djeca su ukras sveta.

* Kako će djeca, koja su porasla a iskusila su neke strahote, moći da se prilagode tom, da ga nazovemo, novom vremenu?

– Osnova je da se uslovi poprave kako bi nadoknadilo sve ono što su ta djeca izgubila za vrijeme rata. I oni će se vratiti fudbalu. Ne više na ulice, kao nekada, jer na ulici nema više loptanja, ševe. Kada na ulici šutneš loptu ona udari u pet automobila. Ali ako im se stvore uslovi, siguran sam da će se oni vratiti onom izvornom fudbalu koji je krasila želja i ljubav. A konkurencije nama ne fali, u svim bivšim republikama “tinja” onaj talenat koji nam niko ne može uzeti, i samo treba da se razgori vatra.

* Znači li to da ste uvjereni, da su mladi ti koji mogu da vrate ono što se posljednje dvije decenije izgubilo?

– Oni su bili najviše uskraćeni tim prokletim ratom i zato treba početi od njih. Djeca su talentovana, to nije sporno, ali fudbal je danas, prije svega, biznis. Ipak, neka poruka može da glasi: vratimo se igri. Zašto bismo mi najviše gubili, a svi drugi mnogo toga dobijali. Jer, kada izgubiš kontakte sa svijetom, gubiš i publiku i igrače.

* Problemi, ipak, nisu mali i pitanje je kako ih prevazići. I eto, opet se vraćamo na politiku: kako da ona bude uz fudbal, a ne protiv njega?

– Nazadujemo kao društvo, kao država i to nije sporno, a samim tim nazaduje i fudbal, nazaduju i igrači. Kroz ta kokuzna vremena izgubili smo i kulturu ponašanja, bez koje se ne može dalje, više. I tu sada u prvi plan treba da izađu političari, oni prvi moraju da naprave zaokret jer smo došli u poziciju da društvo, takvo kakvo je, mora da pokrene točak istorije. I onda će i mladost profitirati. Ne znam šta bih više rekao na tu temu, osim da moramo svi da budemo pametni. A onda, kroz priču i druženje, da krenemo napred. Možemo mi to, ili jednostavno – moramo.

FUDBAL IZVLAČI IZ BLATA

Mnogo vjerujete u fudbal?

– Naravno, i tvrdim: fudbal može da izvuče iz blata. Fudbal može da utiče na to da se prevaziđu nesuglasice. Fudbal može da zapuši usta onima koji sve gledaju u negativnom kontekstu. Pa pogledajte Beograd danas, to je novi grad koji je postao megapolis i treba živjeti samo za to da neki dođu da to vide. A kada vide, tvrdim vam da će slati mnogo ljepšu sliku i o gradu i o ljudima, tako je to, i zato je ideja da se krene, pa makar sa djecom i ženama, veoma dobra.

Tako priča Švaba Osim, sjajan trener, matematičar prve klase, čovjek sveta. Treba ga samo slušati i u mnogo čemu poslušati.

SELEKTOR I SAVJETNIK JAPANA

Ivica Osim je vodio dvije nacionalne selekcije. Reprezentaciju Jugoslavije u periodu 1986-1992. doveo je do petog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Italiji 1990. i izborio plasman na Evropsko prvenstvo 1992. u Švedskoj, sa kojeg smo izbačeni zbog sankcija.

Od 2006. do 2007. godine predvodio je “A” selekciju Japana. Na žalost, 16. novembra 2007. doživio je moždani udar i morao je da se povuče sa klupe ali je ostao kao savjetnik u FS Japana.

U Zemlju izlazećeg sunca Osim je stigao 2003. godine, kada je preuzeo JEF United , na čijoj je klupi sjedio tri sezone. A koliku popularnost je tamo uživao potvrđuje i tiraž knjige objavljene 2005. pod nazivom “Riječi Osima” u kojoj su njegovi citati o fudbalu – prodata je u više od 400.000 primjeraka i bila je pravi bestseler u Japanu.

Jovan Sekulić (Novosti)