Ivica Osim : Osim: Mislimo da smo najbolji i to je naša najveća greška

Nekadašnji selektor reprezentacije Jugoslavije, počasni predsjednik Fudbalskog saveza BiH Ivica Osim i bivši selektor fudbalskih reprezentacija BiH i Hrvatske Miroslav Ćiro Blažević bili su gosti večerašnjeg izdanja Pressinga. Kako je Osim kazao, “mislimo da smo najbolji i to je naša najveća greška”.

Na početku Pressinga na N1, Ćiro je kazao da se mnogo puta dok je bio selektor Zmajeva konsulitrao sa Ivicom Osimom.

“On je možda najveći nogometni stručnjak, ima reference kakve malo ko ima, voditi uspješno Japan i Jugoslaviju, čestitam mu da je aktivan i aktuelan i da može mladima biti od velike koristi”, kazao je Ćiro na počektu emisije.

Vi ste fudbalski filozofi čija se riječ poštuje. Jesu li vas iznervirale posljednje utakmice reprezetnacija BiH i Hrvatske?

“Ja sam bio jako iznerviran u posljednje vrijeme. Najvažniji čovjek ekipe je izbornik, trener, ovo drugo se nekako može i zakamuflirati. Ako izbornik nije autoritet, možeš imati najveće genijalce, ali to je kratka daha. Publika je najvažnija, ko to nije shvatio taj je utopista. Vrlo teško smo podnijeti taj poraz, ako zabiješ tri gola, a izgubiš utakmicu… Ne vjerujem da bi se meni moglo dogoditi da zabijem tri gola i da izgubim utakmicu. Hrvatska je imala jednu veliku nesreću, ovdje se gospodar nogometa zove Mamić, opredijelio se za Čačića koji nije dorastao da vodi zvijezde. Nije upitno njegovo znanje, ali trener mora biti lider, mora povesti, mora ga se slušati. Ispostavilo se da smo došli na rub propasti. Došao je onda još jedan Bosanac i napravio ono najelementarnije, da se dobije utakmica protiv Ukranjine”, kazao je Blažević.

On je naveo da je pročitao pismo koje je Zdravko Mamić uputio hrvatskoj javnosti, a u kojem, između ostalog, kritikuje Ćiru Blaževića.

“Pomno sam pročitao to što mu je neko napisao, znam njegovu pismenost, ne bi bio u stanju napisati to. Zamjera mi što kritiziram. Zašto sam sad afirmativno primio potez sa Dalićem? Poznajem Čačića ko svoj džep, dobar sam s njim, ali nije dorastao. Logično je da je tražio način da mi odgovori, otvoreno ga napadam”, naveo je Blažević.

O Mehmedu Baždareviću

“Mislim da Mehmed Baždarević nije dao onaj doprinos koji izbornik mora dati. Ne znam koliko je i gdje pogriješio, ali bojim se da je pogriješio. Ne znam koliko je povukao taj neophodni potez da donese tu veliku pobjedu BiH koju su navijači zaslužili”, naveo je Ćiro.

Ivica Osim, odgovarajući na pitanje da li je Baždarević glavni krivac, je kazao da bi to bio najlakši put da se traži opravdanje

“Nijedan selektor to nije zaslužio. Publika koja inače dolazi povezuje mnoge stvari sa selektorom. Uvijek se vežemo za nekog igrača, nekog selektora, neku ličnost koja ima harizmu. I to je teško nositi na leđima. Ipak, ovisi od igrača, koji su zaradili, koji nemaju velikih briga što se tiče egzistencije. Kod nas se isto sve veže, ako se izgubi nisu patriote, neće… Svi oni to žele. Ako ima neko bolji to treba priznati, a mi teško priznajemo. Nama prvo treba nešto negativno da se desi pa da se spustimo na zemlju“, naveo je Osim.

Legendarni Strauss sa Grbavice kaže da se, nažalost, politika dosta umiješala u sport, u fudbal pogotovo.

“To narod prati i tako se navijači i ponašaju. Navijači što se tiče BiH nema niko na svijetu, putuju cijelim svijetom. Kod nas su porazi katastrofa, praktično čovjek ne smije izgubiti. Kod nas je veliki raskorak između onoga šta se o igračima piše, koliko zarađuju, gdje igraju i onoga što se dešava na terenu. Mislimo da smo najbolji i to je naša najveća greška. Ljudi teško žive, malo zarađuju i onda vide igrača koji ima sve da se razvija, a nema rezultata. Ne vjerujem da igrači neće, svima je želja da se afirmišu da mogu otići dalje. Čitava ova reprezentacija BiH, njima je reprezentacija napravila put u svijet, do novca”, naveo je Osim.

(Kliker.info-N1)