Ivanić uručio poziv : Predsjednik Srbije Nikolić u februaru dolazi u posjetu Sarajevu

Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posjetit će Sarajevo najvjerovatnije u februaru 2017. Nikolića je u posjetu Sarajevu pozvao predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, prenosi B92.

“Sa zadovoljstvom moram reći da sam pozvao predsjednika Nikolića da dođe u Sarajevu i taj poziv je prihvaćen. Ja se nadam da ćemo u februaru imatu tu posjetu”, rekao je Ivanić novinarima poslije susreta sa Nikolićem, navodeći da za to postoji saglasnost sva tri člana Predsjedništva BiH.

Ivanić je podsjetio da je u prošlosti bilo problema u vezi sa posjetom Nikolića Sarajevu, zato što su predstavnici Bošnjaka bili otkazali već zakazanu posjetu Nikolića Sarajevu, zbog hapšenja Nasera Orića.

On je naveo da bi se posjetom Nikolića Sarajevu pokazala mogućnost da se odnosi BiH i Srbije nastave još pozitivnije da se razvijaju.

Ivanić je podsjetio da je BiH na prostoru Balkana značajan ne samo ekonomski, nego i politički partner za Srbiju, kao što je Srbija izuzetno važna i značajana za BiH i Republiku Srpsku.

On je napomenuo da je jučerašnja posjeta srpskom premijeru Aleksandru Vučiću i današnja Nikoliću nešto što će imati vrlo pozitivan uticaj na neke događaje u periodu koji slijedi, jer interes BiH u cjelini, a posebno Republike Srpske je da se još više poveže.

Ivanić je rekao da sa zadovoljstvom može da kaže da Srbija ozbiljno razmišlja da, kada završi svoje infrastrukturne projekte, koje započela, otvori i bliže povezivanje sa prostorom istočnog dijela Republike Srpske, odnosno BiH.

On je dodao da se razmišlja o mogućnosti povezivanja auto-puta Beograd-Zagreb sa Bijeljinom, kao i o rekonstrukciji pruge Sarajevo-Beograd preko Zvornika i Loznice, te o brzoj cesti između Sarajeva i Beograda, koja bi se priključila na auto-put Čačak-Beograd.

Ivanić je naveo da ovo nije prvi poziv Nikoliću da posjeti Sarajevo i da je bilo i ranijih, ali zbog privođenja Oruća i neke vrste povrijeđenosti, koja je dolazila iz Sarajeva, ta posjeta je otkazana.

“Nama je stalo i meni je stalo da predsjednik Nikolić bude prisutan u Sarajevu, jer je to neka vrsta i pitanja nacionalnog digniteta, ali i dobrih odnosa dvije zemlje”, rekao je Ivanić.

On je napomenuo da je o tome razgovarao i sa ostalim članovima Predsjedništva BiH i da ima i njihovu podršku da pozove Nikolića, jer bez saglasnosti tri člana Predsjedništva teško da BiH išta može da ostvari.

Ivanić je rekao da je na sastanku bilo riječi i o odnosima Srbije sa Srpskom i o odnosima Srbije sa BiH, navodeći da je Srbija više puta ponovila da voli Republiku Srpsku, da je emotivno vezana za Srbe u Srpskoj, ali da poštuje integritet i cjelovitost BiH i da ništa neće uraditi da to ugrozi.

“Dakle, emotivni, ljudski, nacionalni odnosi su bitni sa Republikom Srpskom, ali to ne znači da nisu dobri i sa Sarajevom. Kada pogledate obim razmjene, onda se vidi upravo to. Ne bih rekao da je pitanje ili Republika Srpska ili BiH, nego i Republika Srpska, emotivno posebno značajna, ali i BiH kao cjelina”, rekao je on.

On je dodao da na sastanku nije bilo riječi o njegovoj ideji o tripartitnom sastanku lidera Srbije, BiH i Hrvatske, navodeći da nije još došlo do pozitivne reakcije i nisu napravljeni pravi uslovi, ali da on misli da će se to jednog dana morati desiti.

“Mislim da je za stabilnost Balkana u cjelini sve značajno, svi bilateralni susreti, ali taj trougao Zagreb. Beograd-Sarajevo pruža garanciju stabilnosti”, rekao je Ivanić, izražavajuć izadovoljstvo što je napravio prvi korak i da će poslije toliko vremena doći do posjete predsjednika Srbije Sarajevu.

Govoreći stanju u regionu, Ivanić je rekao da su oni najlošiji u posljednjih deset godina i da neke stvari koje su i bilo moguće tada, danas nisu.

On je naveo da se sjeća kada su nekada ministri spoljnih poslova zemalja reigona išli u Brisel, određivali su jednog među njima, koji će o stanju u regionu dati zajedničke ocjene.

“Danas je to praktično nemoguće. Pretpostavka da se stvari vrate u neku normalu jeste odustajanje od ekstremizma, emstremnih političkih pogleda. Hoće li toga bili ili ne, vidjećemo. Ne mislim da su izbori bili pravi razlog, nego samo lijepo opravdanje. Bojim se da je suštinski dobar dio političara koji su na sceni previše ideološki orijentisan na sukob kao način ostanka na vlasti”, rekao je Ivanić.

