Ivanić u Pressingu : Bošnjaci obnavljaju tužbu, nije to tužba BiH

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić gostovao je večeras u Pressingu na N1. Između ostalog, govorio je o najavi revizije tužbe BiH protiv Srbije, obiljeažvanju Dana RS kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, ali i mogućnosti izlaska dijela stranaka Saveza za promjene iz državne vlasti.

“Svjedok sam svega što se događalo zadnjih 15 godina i više. Znam koje su relacije bile prije i znam koje su sada. Kad sam bio ministar vanjskih poslova Bih i kada smo imali sastanke sa EU, dogovarali smo se ko će reći zajedničku ocjenu stanja u BiH. Danas je to nezamislivo”, kazao je Ivanić na početku gostovanja na N1 o zategnutim odnosima između političara u BiH.

Kako je kazao, gotovo da nema dana da nema prijetnje i neke uvrede sa jedne, druge ili treće strane.

“Imate nekoliko vrsta mogućih lidera, jedno su državnici, drugi su političari kojima je glavni motiv da se ponovo izaberu i treći su politikanti koji koriste svaku glupost za svoju promociju”, kazao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

On je dodao da svi političari nisu isti.

“Ne znam da sam ijednu temu ja otvorio koja je bila problematična. Reagovao sam na ‘tuđe’ teme. Ja sam se trudio da se ponašam u skladu s tim. Neću nikome proizvoditi probleme, trudit ću se da govorim o budućem vremenu”, dodao je.

Obilježavanje Dana RS

O svojoj ulozi u obilježavanju 9. januara kao Dana Republike Srpske koji je Ustavni sud naše zemlje proglasio neustavnim, Ivanić je kazao da “je htio da odbrani pravo srpskog naroda da obilježava 9. januar”, nakon čega je pozvan u Tužilaštvo BiH u svojstvu osumnjičenog.

“Mislim da je to jako ružna poruka i pokušaj disciplinovanja. Mene to ne može zaplašiti. Strašno je da se na ovom trenira strogoća. Nisu me ništa pitali jer nisam htio da govorim. Da sam ušao u objašnjavanje komentarisao bih politički stav”, kazao je Ivanić.

Osjećate li se krivim?

“Ni najmanje. Šta sam uradio? Šta konkretno? Mislim da su neke institucije koje se ovdje nalaze previše pod uticajem nekog ambijenta. Mislim da to nije dobro, to je nešto što će imati duboke posljedice”, poručio je on.

Poslao je i poruku političarima iz zvaničnog Sarajeva.

“S kim u Sarajevu misle raditi? Ko su ti Srbi koje će oni prihvatiti kao normalne? Ako žele razumne ljude, onda mogu naći sagovornike”, kazao je Ivanić.

Postrojili se pripadnike OS BiH?

“Stojim do kraja iza svega”, odgovorio je Ivanić.

Niste reagirali na krivičnu prijavu SDP-a, DF-a, GS-a?

“Ako će oni graditi politički autoritet podižući krivičnu prijavu protiv mene, halal im bilo”, kazao je Ivanić.

Dodaje da je za obilježavanje Dana RS tražio počasnu jedincu OS BiH i da je prvo rješenje Ministarstva odbrane potpisao zamjenik ministrice Sead Jusić.

“Mislim da je zamjenik potpisao to prvo rješenje. On se našao pod ogromnim pritiskom. Sačuvao sam dignitet, nisam ugrozio lanac komande”.

Hoće li se slomiti preko leđa vojnika?

“Ako iko ima odgovornost, to sam ja. NATO nije reagovao na moj zahtjev. Pismo koje je NATO uputio napravljeno je prije mog zahtjeva. Ako se i o čemu mora voditi računa, to je obraz i dignitet običnog čovjeka. Dugo traju neke stavri koje traju i dovode nas u situaciju koja je gotovo pa nemoguća”, kazao je Ivanić.

“Bošnjačko rukovodstvo otkaže dolazak Nikolića zbog privođenja Orića u Švicarskoj. Ode Vučić u Srebrenicu i tamo se napadne. Nikakve reakcije, ne bude i nikom ništa. Zamislite da smo tako dočekali u Banjaluci Davutoglua ili da mu je otkazana posjeta. Kakva bi reakcija bila?”, pita se Ivanić.

O reviziji tužbe BiH protiv Srbije

“Izetbegovića ionako spominju da je previše popustio. Ne znam nijedan argument za reviziju tužbe protiv Srbije. U BiH nema političke saglasnosti oko ovog slučaja. Mogućnost otvaranja revizije je praktično samo teorijska. Agent je imenovan prije 18 godina, da li je on i dalje važeći? Mislim da će tužba ona biti odbijena”, kazao je Ivanić.

Šta se desilo u šest mjeseci, koja je nova činjenica otkrivena?

“Ovdje nedostaje grupa ljudi koja će reći ‘to je besmisleno, nemojte da gubimo pare'”.

Zašto se to očekuje od Izetbegovića?

“Zato što se to očekuje, takvo je javno mnijenje napravljeno”.

Dijelite li stav da ukoliko bude obnovljena tužba da će to pokvariti odnose između Srbije i BiH?

“Pokvarit će odnose unutar BiH. S kim političko Sarajevo misli sarađivati? Rekao sam da sumnjam da će jedan broj partija koje su u Savezu za promjene ostati u vlasti? Šta bi tu mi bili, koji su nam argumenti?”, pita se Ivanić.

“Generalno, politički, nema novih činjenica, nema političke saglasnosti. To je bošnjačko obnavljanje tužbe, to Bošnjaci obnavljaju tužbu, nije to obnova tužbe BiH protiv Srbije”.

Smije li Izetbegović na sebe preuzeti odgovornost da ne podnese tužbu?

“Šta može dobiti, šta će dobiti?”.

Hoće li zahtjev morati doći u Predsjedništvo?

“Mislim da da. Bez stava Predsjedništva nema stava BiH. Nećemo se preglasavati. Jasno smo Čović i ja rekli da smo protiv toga. Kod nas nema preglasavanja. Svi vrlo dobro znaju da BiH ne pokreće reviziju. Pokreće je bošnjački dio BiH. Tužbu ne diže BiH. Bez saglasnosti ključnih institucija, ko će podnijeti tužbu. To je rušenje BiH. Dva člana Predsjedništva BiH su protiv toga, zašto na silu ići onda?”, pitao se Ivanić.

