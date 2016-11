Ivanić o Radončićevom svjedočenju : “Treba otvoriti istragu, ili u Sarajevu ili u Banjoj Luci”!

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da je obveza pravosudnih organa sprovesti istragu povodom svjedočenja predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića koji je rekao da je iza ubojstva srpskog svata stajao projekat državnog vodstva iz tog doba.

“S obzirom na to i da pravosuđe u Republici Srpskoj ima pravo istražiti ratne zločine, mislim da bi, ako u neko razumno vrijeme to ne urade institucije BiH, istragu trebalo pokrenuti pravosuđe u Srpskoj”, rekao je Ivanić za “Glas Srpske” komentirajući svjedočenje Radončića u Prištini u slučaju Keljemendi kada je naveo da je iza ubojstva Nikole Gardovića u Sarajevu u martu 1992. godine, a što je bio okidač za rat, stajalo tadašnje najviše bošnjačko vodstvo.

Podsjećamo, Fahrudin Radončić, svjedok tužilaštva u slučaju Nasera Keljmendija, pred Osnovnim sudom u Prištini je izjavio da je za ubistvo Ramiza Delalića Ćele odgovorna “bošnjačka državna mafija, da on ne bi otkrio desetak političkih ubistava”.

Također je rekao da je Delalić bio “jedan od najpoznatijih ljudi u Bosni i Hercegovini. Bio je jedna od ikona rata, kako god to neko želi da shvati. Pijre toga je na misteriozan način ubijeno nekoliko komadanata i u javnosti se javila psihoza da se pojavio centar koji likvidira bivše oslobodioce Sarajeva”, kazao je on.

Radončić je dodao: “U javnosti je postojala verzija da Delalić traži milion maraka od Stranke demokratske akcije (SDA) zato što je po njenom nalogu ubio srpskog svata i tako je počeo rat u BiH. On je imao velike finansijske probleme da plaća advokate jer je bio pred sudom. Znate kada je miniran grob predsjednika države, to je bila velika detonacija, pojavila se špekulacija da je to Delalić uradio da bi zaprijetio da mu moraju dati milion maraka. Kada je nakon nekoliko mjeseci ubijen, u javnosti je bilo mnogo špekulacija. Osnovna je išla ta da ga je likvidirala tajna služba da je ne bi više ucjenjivao i tražio novac”.

(Kliker.info-SB)