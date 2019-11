Ivanić o dogovoru u Predsjedništvu BiH : “Ovo je Dodikov zaokret od Rusije, on je započeo NATO put BiH i on će ga završiti”

Dogovor o formiranju Savjeta ministara BiH i usvajanje Plana reformi u BiH, koji će biti dostavljen NATO-u, naznaka je velike promjene koju će predsjednik SNSD-a i aktuelni srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik uraditi u njegovom odnosu prema Rusiji i odnosu na njegov pogled prema zapadnim zemljama.



Poručio je ovo u otvorenom razgovoru za Vijesti.ba počasni predsjednik PDP-a i bivši srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, govoreći o ishodu jučerašnje sjednice kolektivnog šefa države.



“Bilo je vidljivo da je Dodik do sada igrao jednu vrstu politike u kojoj je tražio oslonac u Rusiji. No, duboko sam uvjeren da Rusija nije zadovoljna ovim dogovorom i da će se to vrlo brzo vidjeti. Mogla bi to biti i mnogo ozbiljnija naznaka Dodikovog krupnijeg zaokreta i vraćanja u stari zagrljaj, koji ga je svojevremeno i doveo na vlast. Dakle, u puno bliži odnos sa Amerikancima”, mišljenja je Ivanić.



Naš sagovornik pretpostavlja da će, nakon dogovora Predsjedništva BiH, vlast na nivou BiH biti formalno konstituisana, no nije siguran da će ona i suštinski profunkcionisati.



“To zavisi od političkog koncepta koji će imati jedni, drugi i treći. Ukoliko ne dođe do promjene, odnosno ako se zadrže na onom što su do sada govorili, ne vjerujem da će to išta ozbiljno donijeti”, kaže Ivanić.



Osvrnuo se i na usvojeni Plan reformi u BiH, koji će, kako je najavljeno, Stalna misija BiH pri NATO-u poslati u sjednište ovog vojnog saveza u Brisel.



“Važno je primijetiti da se taj dokument šalje u NATO. Da je riječ o dokumentu koji govori o opštim načelima, on bi išao u institucije EU, a ne u sjedište NATO-a. Čim ide u sjedište ovog vojnog saveza, evidentno je da je to aktivacija MAP-a. Dodik od toga ne može pobjeći”, kategoričan je bivši srpski član Predsjedništva BiH.



Prema njegovim riječima, Plan reforme sadržajno podrazumijeva aktivaciju MAP-a, a svi pokušaji lidera SNSD-a da javnosti u Republici Srpskoj to opravda na drugačiji način neiskreni su i lažni.



“On je ovim prevario narod RS”, kategorično poručuje Ivanić, te dodaje:



“Čim se dokument šalje u NATO, to znači da se ide u reformu, a šta je MAP ako nije program reformi. Dokument će značiti aktivaciju MAP-a. Time je na neki način pravda ispunjena – Dodik je započeo put ka NATO-u, on će ga i završiti”, ističe naš sagovornik.



Kako je naglasio, nakon usvajanja Plana reformi i slanja tog dokumenta u NATO, van snage će biti stavljeni zaključci NSRS o vojnoj neutralnosti.



“To je potpuni preokret. Dodik je izgubio bitku koju je sam otvorio unazad godinu dana i na koju ga niko nije tjerao. Pokazalo se da su sarajevski političari shvatili i pročitali Dodika do kraja, odnosno da je važno izdržati njegov prvi napad, jer na kraju on uvijek legne, kao što je legao i ovaj put. Ovo je pobjeda i Željka Komšića i Šefika Džaferovića u unutrašnjim odnosima u Predsjedništvu BiH. Oni su ostvarili svoje ciljeve, a Dodik nije dobio ništa”, poručio je, između ostalog, Ivanić.

(Kliker.info-Vijesti)