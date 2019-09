Ivana Marić : Vučić bi mogao ‘aminovati’ Dodiku da potpiše ANP

Neupitno je da je Dodik za NATO, ali kako da objasni svojim biračima kojima je pričao da je NATO bombardirao Srbe?! Izetbegović mu pokušava pomoći kritizirajući oporbu zbog toga što ga nazivaju izdajicom i što ga ne puste na miru, kazala je za N1 analitičarka Ivana Marić, a komentirajući propali rok i sporazum tri najveće stranke u BiH.

Kako kaže, pozicije stranaka su ostale iste.

– Ne znam tko je išta očekivao od ovog sporazuma, osobito zbog kratkog roka koji su dali sebi lideri. Taj rok je bio iluzoran i nerealan. Ne znam da li su oni htjeli učinit uslugu Wigemarku da može otići s nekim uspjehom iz Bosne i Hercegovine. Ovaj sporazum nije sadržavao nikakve konkretne točke, pa i ono što piše nije bilo jasno niti samim potpisnicima. I vidjelo se da je bio neki drugi cilj, a ne postizanje sporazuma. A kad se formira vlast, ove godine ili možda kasnije, vidjet ćemo da nećemo moći očekivati nikakvu drugu politiku, osim gaženja svega što su obećali, rekla je Marić.

Ona dalje dodaje da nije bilo razloga da će Dodik reagirati drugačije nego što je najavljivao u vezi s ANP-om.

– Političari jednostavno čine ono za što smo ih birali – podižu nacionalne tenzije i ništa ne rade. Oni su desetljećima na vlasti i mi znamo šta znaju i ne znaju raditi. Oni će raspodjeliti izborni plijen i neće raditi za dobrobit građana. Inače, Dodik je za NATO, ali ne smije to uraditi zbog jake oporbe koja je ojačala izborom Mirka Šarovića za predsjednika SDS-a. Neupitno je da je Dodik za NATO, ali kako da objasni svojim biračima kojima je pričao da je NATO bombardovao Srbe?! Izetbegović mu pokušava pomoći kritizirajući oporbu zašto nazivaju Dodika izdajicom, zašto ga ne puste na miru. Treba pustiti Dodiku da se sam izvuče- mišljenja je Marić.

Govoreći o oporbi u RS, koja, čini se, sve više jača, Marić smatra da je Dodika oporba satjerala u kut.

– Vjerujem da će to Dodik ipak uraditi zato što ima veliku kontrolu nad medijima, može predstaviti sve kako želi. On je bio spreman da pristane na ANP, ali da to ide ispod radara, da birači ne znaju. On nije protiv toga, ali ne zna kako to predstaviti biračima. Oporba mu stvara probleme, ali ipak nema tu jačinu jer građani većinom mišljenje stječu preko medija. Vjerujem da bi Vučić mogao pomoći Dodiku, da dobije “amin” od njega da potpiše ANP i uvjeri narod na to nema nikakve veze s NATO-om – zaključuje Marić, dodajući da je utjecaj Rusije na RS neosporan.