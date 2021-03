Ivana Marić : Ivana Marić: Ne vrijeđam Bošnjake, uvrijedila bih pretke, Bošnjake-Katolike! Svi smo bili Bošnjaci! (Video)

Dodik se ne boji Inzka! Čim se malo zakuha, povlači pitanje referenduma, to je uigran tim! Dodik zna da bi referendum bio njegov kraj! Lako je pričati, kao što i Čović priča o Izbornom zakonu! Morao je prekriti ploču Radovan Karadžić, morao je poslušati Inzka, to mu je veliki šamar! On više nije tako jak! Vučić više ne želi da ga Dodik vodi u Istočno Sarajevo, to pokazuje Dodikovu slabost! Dodik je izgubio Vučića i Rusiju!

Pobjeda Stanivukovića je Dodikov veliki poraz, on više ne može jačati, jačat će opozicija! Čović je uspio da uguši sve sa HNS-om! Dijele nas u torove, ko god izađe iz tora on je izdajica! Dodik i Čović su nametnuli svoju retoriku, uspješni su u tome, nema više probosanskog, sad je probošnjačko! Bakir loše djelovao na SDA! Izgubio je dobro s Konakovićem i Čamparom! Efendić je više izvan SDA, svi idu ka Narodu i Pravdi! Narod i Pravda preuzima mjesto SDA! Zahladio odnos Bakira i Erdogana! Zašto nam Turska nije poklonila vakcine?! Gotova je priča između njih dvojice! Erdogan testira Konakovića, dopada mu se što dolazi u Tursku!

Još uvijek sam kadidatkinja Naše stranke za dogradonačelnicu Sarajeva! Ne odustajem od kandidature! Nije mi ovo prvi napad! Prvo sam se osjećala nemoćnom, je li moguće da ništa nije značilo ovo što sam do sada radila! Ljudi iz SDA su pretrpili torturu zbog lika na moj post! „Armija“ SDA me spinuje, ne znam šta da radim, jedino da odustanem od kandidature?!

Objašnjavala sam ljudima na skupu da su Muslimani odnedavno preuzeli naziv Bošnjaci, samo sam se referirala na ’93.! Ne pričam dobro engleski pa sam pogrešno shvaćena, od svega što sam govorila izdvojili su samo jednu rečenicu! Nisam protiv Bošnjaka! Odnosila sam se na ’93, da sam željela pričati o historiji ja bih pričala! Izvučeno je iz konteksta! Ovo je stavljanje mete na čelo! Ovo je dirigiran napad, došao je nakon što je objavljeno da sam ja kandidat za dogradonačelnicu, ovaj snimak je od prije nekoliko godina! Zašto bih negirala postojanje Bošnjaka?! Da sam negirala Bošnjake, negirala bih svoje pretke! Pokušavaju nas staviti sve u iste kalupe! Ako je ovo sve što su iskopali, ja sam prezadovoljna!

Neosporno je šta je Haški tribunal uradio za BiH! Poslije emisije „Zabranjeni forum“ napali su me Hrvati i Srbi! Rekla sam da je Praljak zločinac! Bila sam izadjnik svog naroda!

Raspoložena sam da budem kandidatkinja za Predsjedništvo! Smetam SDA zato što često kritikujem! Ovo je napad kriminalaca na nekog ko ih kritikuje! Njima ne smeta ono što ja jesam već što govorim, ne smetam Bošnjacima već „garniturama“ koje kritikujem! Bilo mi je jasno da me ne vole, ali nisam znala da me se ovoliko boje!

Osjetljiva je tema da jednu Ivanu optužite da je rekla da su Bošnjaci izmišljeni i da negira Srebrenicu! Ovo su udarci ispod pojasa! Ljudi su me upozoravali nakon ovoga da se pripazim da ne šetam puno gradom! Sa Hayata me nazivaju samoprozvanom političkom analitičarkom, problem je nastao od kad imaju bližu saradnju sa SDA! Posebno je eskaliralo kada sam pitala da li bi bio problem kada bih ja malo pregledala račune EYOFA! Imamo tri javnosti u BiH, ljude koji me razumiju, botove tj. plaćenike, imamo treću grupu ljudi koja ne zna šta se dešava!

Pitaju me da li ulazim u NiP, ne mogu više ni da se opravdam, šta mi sve nameću! Ovo što rade nikako ne odgovara imidžu Sarajeva! Pitaju me smijem li šetati multikulturanim Sarajevom! Zamislite kakav bi skandal bio da se meni bilo šta desi, jer neki to jedva čekaju! Hoće li se nešto riješiti ako je odustanem od kandidature za dogradonačelnicu! Zašto bih ja pravila grešku Denisa Zvidića kada je povukao kandidaturu za Predsjedništvo?! Nikad neće izvući kada je hvalim BiH, strani novinari me pitaju je li ovdje terorizam/islam, ja kažem BiH je najsigurnija država!

(Kliker.info-Face TV)