Ivan Pernar u Pressingu : Pozivam Dodika na lojalnost Bosni i Hercegovini

Buntovnici, aktivisti i zvijezde društvenih mreža, zastupnik u Hrvatskom saboru Ivan Pernar i reditelj Boris Malagurski, bili su gosti Pressinga na N1.Urednik i voditelj Amir Zukić je na početku emisije pitao zbog čega su u javnosti Srbije i Hrvatske dobili epitet cirkusanata

“Ako sam cirkusant onda sam najskuplje plaćeni cirkusant jer primam 1.900 eura plaću. Jedan dobri cirkusant”, kazao je Pernar.

“Nismo cirkusanti, bar nas ne doživljavam na taj način. U današnje vrijeme ko god se bavi stvarnošću automatski bude opisan kao cirkusant”, kazao je Malagurski.

Pernar je prokomentarisao izlazak iz emisija na TV-u.

“Prvi put je drugi gost bio naporan i nije mi se dalo nadmudrivati s njim. Druga dva puta su voditelji bili naporni. Htio sam uspostaviti standard. Emisija postoji radi gosta. Ljudi koji gledaju ovu emisiju ne gledaju zbog voditelja već zbog gosta. Aleksandar Stanković (voditelj Nu2 na HRT-u op. a.) kaže ‘ja odlučujem o čemu će se pričati’. Kada je shvatio da je to farsa, prekinuo je emisiju. Moj cilj je bio uspostaviti standard. Ako me zovete dozvolite mi da govorim do kraja. Nemam namjeru sudjelovati u cirkusu”, kazao je Pernar.

Malagurski, inače voditelj na BN TV, kaže da nije imao iskustva da gosti napuštaju emsije.

“Ne pripadam onoj novinarskoj kliki koji dovode goste sa nekim predodređenim ciljevima. Dajem im vrlo korektnu priliku da kažu ono što imaju. Nismo ruski špijuni. Bilo kakva priča o takvim etiketama je prevaziđena. Bavimo se jednim sasvim drugačijim pogledom na stvarnost oko nas”, kazao je Malagurski.

Pernar je kazao da je napisao dvije knjige i da je kroz te knjige, kakao je kazao, objasnio da je Zapad naš neprijatelj.

“Pitao me neko kako se postaje ruski agent, rekao sam mu da mora voljeti novac i lijepe žene. Shvatio je da ga zezam, nisam na ničijem platnom spisku. Rusija koja je u konfliktu sa Zapadom je nesvjesno postala naš prijatelj”, kazao je Pernar.

Na upit koga smatraju prijateljem, Pernar je kazao da je to cijeli slobodan svijet koji želi imati suverenu državu, vlastitu centralnu banku, imati političare koje nisu marionete Zapada.

“Imamo sistem koji je ljude pretvorio u lutke, ne izražavaju svoje mišljenje”, poručio je Pernar.

Malagurski kaže da oni koji ih nazivaju ruskim špijunima su plaćeni da iznose takve stavove.

“Nije teško doći do argumenata protiv NATO-a i EU. Pernar je lijepo to dočarao u Saboru, sve zločine NATO-a, od bombardovanja do okupacije država, ubijanja lidera. U svim tim ratovima koje započeo NATO je stradao ogroman broj civila. Ulaskom u NATO samo sebi osiguravamo dodatne ratove, osim što neće biti na našoj teritoriji već na drugoj”,kazao je Malagurski

On se pita gdje će EU biti za dvije godine.

“EU se doživljava kao oaza rješavanja svih problema. Apsurdno je odvlačiti pažnju ljudi od svih problema. Velika Britanija izlazi iz EU i EU je na tankom ledu. Možemo puno toga uraditi sami i ne dozvoliti da nas ekonomski pokore. Sve države koje su bogate danas radile su sasvim suprotno od onoga što su govorili nama”, kazao je on.

Pernar tvrdi da Amerika ima običaj iživljavanja na ljudima.

“Nakon što je Sadam Husein potpisao primirje, Amerika je kolonu vozila sa civilima i vojnicima bombardirala i time počinila ratni zločin. Tokom bombardiranja Jugoslavije, osim što je akcija bila protivna međunarodnom pravu, korišten je i osiromašeni uranij”, kazao je Pernar.

Tvrdi da je EU jedna diktatura krupnog kapitala, institucija koja onemogućava svaki suverenitet.

“Nema demokratije. Tu je cijeli niz direktniva koje su protivne našim interesima”, kazao je Pernar.

Zašto su sve zemlje željele u EU?

“Bilo je obećano da će biti veće plaće, da će se otvoriti tržište, da će hrana biti jeftinija. To su bila obećanja. Onda je došla praksa, poskupilo je sve”, kazao je Pernar.

“Da li je Srbija za EU? Nije. Podrška EU je stalno ispodo 50 posto. Kada bi bio referendum, ja mislim da bi građani Srbije odbili to. Zašto se ne raspiše taj referendum?”, pita se Malagurski.

Šta je perspektiva?

“Možda bi se ljudi okrenuli jedni drugima. Političari fabrikuju probleme koji su nepostojeći, skreću pažnju sa suštinskih problema. Glasamo na izborima da bi se izborili za nas. To što su bh. političari okrenuti EU je znak njihove nemoći. Nikada se ne razgovara o tome šta bi mogli danas uraditi. Stalno pokušavaju da nas okrenu jedne protiv drugih”, kaže Malagurski.

Pernar je u emisiji pozvao Milorada Dodika i pružio mu ruku.

“Pozivam ga na lojalnost BiH i da zajedno sa Bošnajcima i Hrvatima promijeni ulogu Centralne banke, da prestane sa prodajom državne imovine”, tvrdi Pernar.

“Pitajte Milorada Dodika da li je spreman odbaciti separatizam ako su druga dva naroda spremna odbaciti NATO, Ameriku i EU. Događa se da se Srbe gura u NATO. Mora se postići kompromis sa dvije strane. Ne može se evropski put nametati jednom narodu”, dodao je član hrvatskog Sabora.

(Kliker.info-N1)