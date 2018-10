Ivan Pernar, sastupnik Živog zida u Hrvatskom saboru : Željko Komšić je veliki šamar za HDZ, a svaki šamar za HDZ je za Hrvatsku dobar

Saborski zastupnik Živog zida za Oslobođenje govori o nedavnim izborima u BiH, političkoj situaciji u Hrvatskoj, obračunu s kriminalom…

Gospodine Pernar, možete li komentirati nedavno održane opće izbore u Bosni i Hercegovini? Koji je Vaš osobni stav, stav Živog zida?

– Ovi izbori su za hrvatski narod dobri jer je slom HDZ-a dobar, ali za Bošnjake i Srbe ovi izbori neće donijeti nikakve promjene. To bi moglo značiti da su građani BiH, Bošnjaci i Srbi u BiH zadovoljni postojećim stanjem, odnosno, stanjem duboke agonije i da će se ta agonija nastaviti.

Kako biste prokomentirali izbor Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda?

– Željko Komšić je veliki šamar za HDZ, a svaki šamar za HDZ je za Hrvatsku dobar, jer je HDZ stranka koja nas želi sve upropastiti. Nema razlike između SDA, Dodikovog SNSD-a i HDZ-a. To su tri stupa iste priče, nepotizam, korupcija, sluganstvo stranim entitetima, okretanje ka svakome osim ka svojem bližnjem. To je program koji neće izvesti BiH do boljeg sutra. Zašto ljudi u BiH to ne vide, ili nisu u stanju vidjeti, ili ne žele vidjeti, to su pitanja na koja nitko od nas nema racionalan odgovor.

Vi ste ipak došli do određenih zaključaka?

– Ono što čudi jest to da su Bošnjaci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH izabrali Željka Komšića koji predstavlja građansku opciju. To je sasvim korektno i ne vidim u tome problem. Ali, s druge strane, većina Bošnjaka je sebi izabrala kandidata koji ne predstavlja građansku opciju. I sve dok će te nacionalne opcije dobivati izbore, BiH ne može postati građanska država. A jedini uvjet za opstanak, odnosno, za uspjeh BiH je da se raspuste entiteti, uvede jedinstvena država i da svačiji glas vrijedi jednako.

Stari dogovor

Ove sve priče o etničkim kvotama su jako loše za BiH. Čak mislim da bi bilo dobro napraviti sporazum, da se kaže: ‘ajmo na četiri godine da svaki glas vrijedi jednako, ‘ajmo probati praviti građansku državu. Pa onda na referendum izvesti građane i pitati ih: je l’ ta država za njih bolja ili nije? Odnosno, da li u praksi taj sustav funkcionira ili ne. Ovaj sustav ne funkcionira.

Vaš pogled na najnoviji savez Milorada Dodika i Dragana Čovića?

– Savezništvo tog vrha Herceg-Bosne i srpske strane nije počelo ovim dogovorom, to je dogovor koji postoji puno ranije, to je politika koja se provodi puno ranije, koja je dovela ne samo do rata Hrvata i Bošnjaka nego i do ubojstva Blaža Kraljevića, koji se protivio takvoj politici. Ali, kao što vidite, HDZ i u Hrvatskoj i u BiH upravo u Srbima vidi partnera. Da li u njima vide partnera jer vole Srbe ili zato jer imaju neki zajednički cilj, to je pitanje o kojem bi se svatko trebao zapitati tko živi i u Hrvatskoj i u BiH.

Vi ste zagrebačko dijete, imali ste pet godina u vrijeme ratova u ex-Yu, vjerujete li u pomirbu?

– Vjerujem da problem ne proizlazi iz nečije narodnosti, nego iz toga što je veliki dio ljudi po prirodi zao. To se vidi po odlukama koje ljudi donose, da nisu dobri.

A s druge strane, oni koji su dobri ljudi, oni šute, ne usude se prigovoriti zlu. Rat je to pokazao. Imam nadu da će ljudi shvatiti besmisao zla, to je jedina nada.

Borba dobra i zla? Kao u kaubojskim filmovima?

– Samo što u kaubojskim filmovima na kraju pobjeđuje šerif, a ovdje na kraju na izborima pobijedi genocidni program, ljudi koji su držali druge ljude u logorima. I sad kad imate takav psihoprofil ljudi na vlasti, jasno vam je kamo takva država može ići. Ako netko vjeruje da će s tim ljudima na čelu BiH procvasti ili uspjeti, to je velika zabluda.

Kako ocjenjujete situaciju u Hrvatskoj?

– Situacija je takva da je narod zao i pokvaren i da je vlast zla i pokvarena, da je narod izabrao vlast kakav je i on sam. Nemojmo živjeti u iluziji da su ljudi dobri i pošteni. Pa ne bi nad nama vladali zli i nepošteni! Naravno, nisu svi takvi. Ali, većina jest, rezultat izbora to pokazuje.

Kupljeni ili ucijenjeni

Jedan čovjek iz Dervente svojedobno mi je rekao: Ivane, ovi svi Bosanci što u Zagrebu glasuju za HDZ, nitko za njih ne glasuje iz uvjerenja, svaki od njih je kupljen ili ucijenjen. S tim me je frapirao. To je koruptivni sustav s duboko korumpiranim ljudima. Rezultat izbora je takav kakav je, iako treba reći da ih je više s nama nego s njima, to je bitna misao koju bih htio napomenuti.

Ide izborna 2019, izbori za Europski parlament, predsjednički izbori, kako će se Živi zid ponašati?

– Najnormalnije. Idemo s guštom na te izbore. S tim da je Europski parlament veliki cirkus u kojem je naš cilj ukazati na njegovu narav, ali nemamo iluzija da ćemo mi tamo išta promijeniti. To je leglo birokrata.

Predsjednički izbori u Hrvatskoj?

– Imat ćemo kandidata.

Tko će to biti, neka tajna?

– To je “tajna velike moći” kao iz onog crtanog filma “Blufonci”. Saznat ćete svi na vrijeme, u posljednjoj epizodi, koja je tajna velike moći, tko će biti kandidat.

Volite stripove?

– Volim “Alana Forda”, to mi je najdraži strip. Volim crni humor, volim sarkazam.

Volite li bosanski humor?

– Volim bosanski humor. Ali, opet se vraćamo na to da ima jako puno ljudi koji su zli po svojoj naravi, nikakva vrsta vedrine ili veselja ih ne može skrenuti s puta zla. To su ljudi koji su u svojem srcu naumili da će raditi protiv drugih ljudi i to je patološka mržnja. Tito je rješavao na efikasan način te ljude, slao ih je na Goli otok.

Nije valjda da se Vi zalažete za neki Goli otok danas, ili neki otočić?

– Nema potrebe da se ljude zatvara zbog političkih stavova. Dovoljno je da nekome kažete: čovječe, ti si ubio, ti si silovao, ti si ukrao, to su razlozi zašto ti moraš ići u zatvor. Nije teza – kao oni nas progone jer mi drugačije politički razmišljamo. Ne, prijatelju, mi te progonimo jer si ti u kriminalu, jer si pokrao, recimo, Aluminijum u Mostaru, jer se izvlačio novac iz njega, zbog tebe je takav dug za struju stvoren, kužiš? Dok si ti kupovao dijamante.

Maska za krađu

Problem je što se tim zlim ljudima mora stati na kraj, a u ovom kvazidemokratskom sustavu, gdje se svi tobože moraju suglasiti oko svega, naravno da nema konsenzusa da se krene u obračun s kriminalom jer bi onda kompletne političke strukture završile na Golom otoku. Ali, ne zbog političkog neslaganja, već zato što imaju “duge prste”. Oni sve vrijeme pokušavaju taj svoj sukob koji je po svojoj prirodi materijalne naravi pokazati kao sukob ideološke naravi, iako je tu ideologija instrument, maska za naj, naj, najprizemnije motive, a to je ukrasti tuđu kuću, ženu, zemlju, stan, poduzeće, radno mjesto itd.

S obzirom na Vaše javne istupe, imate li strah od eventualnih posljedica?

– Nemam strah, zato što je ovaj život prolazan. Znam da ćemo svi umrijeti prije ili poslije, da neću ostaviti, to jest uzeti sa sobom na onaj svijet niti jednu kunu ili bolje reći niti jednu lipu, da sam bos na ovaj svijet došao i da ću bos s njega otići. Svjestan toga, ne držim se grčevito za ovaj svijet, za ovaj život, jednostavno kažem: kad dođe vrijeme da ja odem s ovog svijeta, ja to spremno prihvaćam. Kada imate takav pristup prema životu, oni koji vam ga žele uzeti uviđaju da vas i uzimanjem života neće niti zastrašiti niti zaustaviti.

Jadranka Dizdar (Oslobođenje)